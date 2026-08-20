Copa do Mundo feminina de 2027 já soma 800 mil interessados em ingressos

A Copa do Mundo feminina de 2027 já mobiliza torcedores, mesmo antes de a Fifa abrir oficialmente a venda de ingressos. Desde julho, quando a entidade iniciou o cadastro de interessados em acompanhar o torneio no Brasil, cerca de 800 mil pessoas já demonstraram interesse. Aproximadamente metade desse público é formada por estrangeiros.

O levantamento indica uma procura internacional relevante pelo Mundial. Entre os países que concentram mais interessados aparecem México, Estados Unidos, Argentina e Colômbia. O cadastro, porém, ainda não representa uma compra ou reserva de bilhete: nesta etapa, o torcedor apenas informa seus dados para receber atualizações sobre o processo de comercialização.

A Fifa ainda não definiu quando os ingressos começarão a ser vendidos nem divulgou os preços. A expectativa, no entanto, é de que o Mundial registre números expressivos de público. A projeção é alcançar uma média de 33 mil torcedores por partida, o que representaria mais de 2 milhões de pessoas nos 64 jogos da competição.

O número superaria a média registrada na edição de 2023, realizada na Austrália e na Nova Zelândia. Na ocasião, os jogos tiveram público médio de 30.910 espectadores.

São Paulo será a sede com mais jogos

Entre as cidades escolhidas para receber a competição, São Paulo terá a programação mais extensa. A capital paulista será palco de dez partidas, incluindo seis pela fase de grupos, além de um jogo das oitavas de final, um das quartas, uma semifinal e a disputa pelo terceiro lugar.

O Maracanã ficará responsável pelos dois momentos mais simbólicos do torneio. O estádio no Rio de Janeiro receberá a partida de abertura, em 24 de junho, e a decisão do título, marcada para 25 de julho.

A seleção brasileira terá três compromissos na fase de grupos, passando por Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. A sequência no mata-mata dependerá da posição conquistada na primeira fase.

Caso termine na liderança de seu grupo e avance nas fases seguintes, o Brasil terá as oitavas de final em Fortaleza, as quartas de final em Belo Horizonte e uma eventual semifinal em São Paulo.

Se terminar em segundo lugar, o roteiro muda: a equipe jogará as oitavas em Belo Horizonte, as quartas em Fortaleza e, em caso de classificação, disputará a semifinal no Rio de Janeiro.