Arsenal prepara proposta histórica para tirar Vinicius Júnior do Real Madrid

O Arsenal está disposto a entrar de vez na disputa por Vinicius Júnior. De acordo com o jornal inglês The Telegraph, a diretoria dos Gunners trabalha nos bastidores para montar uma oferta salarial inédita na história do clube, com o objetivo de convencer o atacante a trocar o Real Madrid pelo futebol inglês.

A movimentação acontece em um momento de incerteza sobre o futuro do camisa 7 no Santiago Bernabéu. Apesar de seguir como um dos principais nomes da equipe espanhola, Vinicius ainda não chegou a um entendimento com o Real Madrid para ampliar seu contrato, cenário que passou a despertar o interesse de outros gigantes europeus.

Segundo a publicação, o Arsenal está preparado para oferecer um salário superior ao que o brasileiro recebe atualmente na Espanha. Hoje, Vinicius ganha cerca de 400 mil libras por semana, valor equivalente a aproximadamente R$ 3 milhões.

O impasse nas negociações pela renovação seria um dos fatores que abriram espaço para o interesse inglês. O atual vínculo do atacante se aproxima da reta final, e ainda não há um acordo para sua extensão.

Ainda conforme o Telegraph, Vinicius busca um contrato que reflita sua importância dentro do elenco merengue, especialmente após a chegada de Kylian Mbappé. O Arsenal monitora atentamente a situação e acredita que poderá avançar caso as conversas entre jogador e Real Madrid permaneçam sem definição.

Apesar do forte interesse, o jornal ressalta que não existe, até o momento, qualquer negociação oficial entre Arsenal e Real Madrid pela transferência do brasileiro.

Contrato com o Real Madrid

Vinicius Júnior defende o Real Madrid desde 2018. Seu contrato atual foi assinado em 2022 e anunciado oficialmente pelo clube em 2023.

Pelos termos do acordo, o atacante recebe cerca de 18 milhões de euros por temporada, já líquidos de impostos, quantia equivalente a aproximadamente R$ 112 milhões anuais. O vínculo também prevê uma multa rescisória de 1 bilhão de euros.

Na última temporada, o brasileiro marcou 22 gols com a camisa do Real Madrid. Pela seleção brasileira, também teve papel de destaque na campanha da Copa do Mundo, balançando as redes quatro vezes em cinco partidas.