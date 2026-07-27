Esporte

Fase de grupos copa 2026

Arsenal prepara proposta histórica para tirar Vinicius Júnior do Real Madrid

Clube inglês acompanha indefinição sobre renovação do brasileiro e pretende oferecer o maior salário já pago em sua história

Vinicius Jr: jogador é um dos principais nomes do Real Madrid (Mauro PIMENTEL/AFP)

Vinicius Jr: jogador é um dos principais nomes do Real Madrid (Mauro PIMENTEL/AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 27 de julho de 2026 às 14h01.

Tudo sobreReal Madrid
Saiba mais

O Arsenal está disposto a entrar de vez na disputa por Vinicius Júnior. De acordo com o jornal inglês The Telegraph, a diretoria dos Gunners trabalha nos bastidores para montar uma oferta salarial inédita na história do clube, com o objetivo de convencer o atacante a trocar o Real Madrid pelo futebol inglês.

A movimentação acontece em um momento de incerteza sobre o futuro do camisa 7 no Santiago Bernabéu. Apesar de seguir como um dos principais nomes da equipe espanhola, Vinicius ainda não chegou a um entendimento com o Real Madrid para ampliar seu contrato, cenário que passou a despertar o interesse de outros gigantes europeus.

Segundo a publicação, o Arsenal está preparado para oferecer um salário superior ao que o brasileiro recebe atualmente na Espanha. Hoje, Vinicius ganha cerca de 400 mil libras por semana, valor equivalente a aproximadamente R$ 3 milhões.

O impasse nas negociações pela renovação seria um dos fatores que abriram espaço para o interesse inglês. O atual vínculo do atacante se aproxima da reta final, e ainda não há um acordo para sua extensão.

Ainda conforme o Telegraph, Vinicius busca um contrato que reflita sua importância dentro do elenco merengue, especialmente após a chegada de Kylian Mbappé. O Arsenal monitora atentamente a situação e acredita que poderá avançar caso as conversas entre jogador e Real Madrid permaneçam sem definição.

Apesar do forte interesse, o jornal ressalta que não existe, até o momento, qualquer negociação oficial entre Arsenal e Real Madrid pela transferência do brasileiro.

Contrato com o Real Madrid

Vinicius Júnior defende o Real Madrid desde 2018. Seu contrato atual foi assinado em 2022 e anunciado oficialmente pelo clube em 2023.

Pelos termos do acordo, o atacante recebe cerca de 18 milhões de euros por temporada, já líquidos de impostos, quantia equivalente a aproximadamente R$ 112 milhões anuais. O vínculo também prevê uma multa rescisória de 1 bilhão de euros.

Na última temporada, o brasileiro marcou 22 gols com a camisa do Real Madrid. Pela seleção brasileira, também teve papel de destaque na campanha da Copa do Mundo, balançando as redes quatro vezes em cinco partidas.

Acompanhe tudo sobre:Real MadridJogadores de futebol

Mais de Esporte

João Fonseca volta a subir no ranking e ganha vantagem em Montreal

Filip Krovinović: veja quem é o jogador croata contratado pelo Grêmio

Por que a Fórmula 1 entra em férias no meio da temporada? Entenda a pausa obrigatória

Corinthians encaminha renovação de Memphis Depay após acordo por novo contrato

Mais na Exame

Brasil

SP avança em plano para permitir circulação de 'carro voador' na cidade

Negócios

Com consultas a R$ 69, esta startup de saúde vai faturar R$ 37 mi ao trocar clínicas pelo celular

Esporte

João Fonseca volta a subir no ranking e ganha vantagem em Montreal

Pop

Operação Lioness, de Taylor Sheridan, tem trailer final divulgado; assista