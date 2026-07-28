Zidane é anunciado como novo técnico da seleção da França

Zinédine Zidane foi anunciado nesta terça-feira, 28, como novo técnico da seleção francesa. O ex-jogador assinou contrato por quatro anos e assume o cargo após o fim do ciclo de Didier Deschamps, que comandava a equipe desde 2012.

“Zinédine Zidane será o técnico da seleção francesa pelos próximos quatro anos”, afirmou Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), durante o anúncio na sede da entidade.

A contratação marca o retorno de Zidane à função de treinador depois de cinco anos. O francês, de 54 anos, estava sem trabalhar desde 2021, quando encerrou sua segunda passagem pelo Real Madrid.

“O cargo de técnico da seleção da França era o único que eu queria”, disse Zidane. “Tive propostas ao longo destes quatro ou cinco anos para comandar clubes, mas recusei todas por causa da seleção da França”, acrescentou.

Ele classificou a oportunidade como um “sonho”.

Zidane substitui Didier Deschamps na seleção francesa

Zidane sucede seu ex-companheiro de seleção Didier Deschamps. O antigo treinador deixou o comando após a Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, na qual a França terminou na quarta posição.

Durante os 14 anos em que esteve à frente da equipe, Deschamps levou os franceses ao título da Copa do Mundo de 2018 e ao vice-campeonato em 2022.

Segundo Diallo, as conversas para a contratação de Zidane começaram em fevereiro de 2025.

“Em fevereiro de 2025, me reuni com Zinédine Zidane. Foi um primeiro contato para propor uma missão à frente da nossa seleção”, declarou o presidente da FFF.

O interesse do ex-jogador pelo posto era conhecido. Sua possível chegada à seleção já havia sido alvo de rumores em 2018 e 2022, mas Deschamps teve o contrato renovado nas duas ocasiões.

Como foi a carreira de Zidane como técnico?

Zidane comandou apenas o Real Madrid em sua carreira como treinador. Ele esteve à frente do clube espanhol entre 2016 e 2018 e voltou para uma segunda passagem, de 2019 a 2021.

No período, conquistou três edições consecutivas da Liga dos Campeões, em 2016, 2017 e 2018. Até então, nenhum treinador havia alcançado o feito.

Antes de iniciar a carreira à beira do campo, Zidane disputou 108 partidas pela França. O ex-camisa 10 conquistou a Copa do Mundo de 1998 e a Eurocopa de 2000 com a seleção.

Ele encerrou a carreira como jogador no Real Madrid, clube que posteriormente comandaria em duas oportunidades.

Quando Zidane estreia pela seleção francesa?

Zidane anunciará sua primeira convocação em setembro. A estreia está marcada para o dia 25 do mesmo mês, contra a Turquia, pela Liga das Nações.

Com informações da AFP