Tem jogo do Brasileirão hoje? Veja agenda desta terça-feira, 28

A terça-feira, 28, terá uma programação mais enxuta, mas com confrontos importantes para clubes brasileiros. O principal destaque fica para o Santos, que recebe a Universidad Central pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana em busca da classificação.
Além da competição continental, a Série B do Campeonato Brasileiro terá três partidas ao longo da noite. Ponte Preta, Athletic Club-MG, Juventude, Avaí, Fortaleza e Botafogo-SP entram em campo em confrontos que podem movimentar a disputa pelas primeiras posições e pela permanência na competição.
Jogos desta terça-feira, 28
Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
- 19h — Tigre x Nacional-URU
- 21h30 — Santos x Universidad Central
Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 19h30 — Ponte Preta x Athletic Club-MG
- 19h30 — Juventude x Avaí
- 21h35 — Fortaleza x Botafogo-SP
Onde assistir aos jogos desta terça-feira, 28
ESPN 3
- 19h — Tigre x Nacional-URU - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
Disney+
- 19h — Tigre x Nacional-URU - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
- 19h30 — Ponte Preta x Athletic Club-MG - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 19h30 — Juventude x Avaí - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 21h30 — Santos x Universidad Central - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
- 21h35 — Fortaleza x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
SBT
- 21h30 — Santos x Universidad Central - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
ESPN
- 21h30 — Santos x Universidad Central - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
SportyNet (TV e YouTube)
- 19h30 — Juventude x Avaí - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 21h35 — Fortaleza x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Xsports
- 19h30 — Juventude x Avaí - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
ESPN 4
- 19h30 — Juventude x Avaí - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 21h35 — Fortaleza x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
RedeTV!
- 21h35 — Fortaleza x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)