Esporte

Fase de grupos copa 2026

Tem jogo do Brasileirão hoje? Veja agenda desta terça-feira, 28

Santos tenta confirmar vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana, enquanto a Série B do Campeonato Brasileiro movimenta a noite com três partidas

Esporte: jogos desta terça serão importantes para brasileiros na Sul-Americana (Raul Baretta/ Santos FC)

Esporte: jogos desta terça serão importantes para brasileiros na Sul-Americana (Raul Baretta/ Santos FC)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 28 de julho de 2026 às 10h38.

A terça-feira, 28, terá uma programação mais enxuta, mas com confrontos importantes para clubes brasileiros. O principal destaque fica para o Santos, que recebe a Universidad Central pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana em busca da classificação.

Além da competição continental, a Série B do Campeonato Brasileiro terá três partidas ao longo da noite. Ponte Preta, Athletic Club-MG, Juventude, Avaí, Fortaleza e Botafogo-SP entram em campo em confrontos que podem movimentar a disputa pelas primeiras posições e pela permanência na competição.

Jogos desta terça-feira, 28

Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)

  • 19h — Tigre x Nacional-URU
  • 21h30 — Santos x Universidad Central

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

  • 19h30 — Ponte Preta x Athletic Club-MG
  • 19h30 — Juventude x Avaí
  • 21h35 — Fortaleza x Botafogo-SP

Onde assistir aos jogos desta terça-feira, 28

ESPN 3

  • 19h — Tigre x Nacional-URU - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)

Disney+

  • 19h — Tigre x Nacional-URU - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
  • 19h30 — Ponte Preta x Athletic Club-MG - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 19h30 — Juventude x Avaí - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 21h30 — Santos x Universidad Central - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
  • 21h35 — Fortaleza x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

SBT

  • 21h30 — Santos x Universidad Central - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)

ESPN

  • 21h30 — Santos x Universidad Central - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)

SportyNet (TV e YouTube)

  • 19h30 — Juventude x Avaí - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 21h35 — Fortaleza x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Xsports

  • 19h30 — Juventude x Avaí - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

ESPN 4

  • 19h30 — Juventude x Avaí - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 21h35 — Fortaleza x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

RedeTV!

  • 21h35 — Fortaleza x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Acompanhe tudo sobre:Copa Sul-AmericanaBrasileirão

Mais de Esporte

Zidane é anunciado como novo técnico da seleção da França

Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta terça-feira, 28

Santos x Universidad Central: veja onde assistir e horário do confronto

Flamengo recebe proposta de time europeu por Léo Pereira, diz jornalista

Mais na Exame

Brasil

Flávio Bolsonaro presta depoimento à PF por post sobre Lula

Esporte

Zidane é anunciado como novo técnico da seleção da França

Negócios

A fabricante de sorvetes do interior paulista que desafia gigantes e mira R$ 500 milhões

EXAME Agro

Gado mexicano anima frigoríficos, mas não resolve crise nos EUA