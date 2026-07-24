Rodri vira prioridade do Real Madrid após Copa do Mundo histórica

O Real Madrid colocou Rodri no centro de seu planejamento para a temporada 2026/27. Embalado pelo desempenho do volante na conquista da Copa do Mundo com a Espanha, o clube espanhol intensificou os esforços para contratar o jogador e acredita que tem boas chances de concluir a negociação ainda nesta janela de transferências.

Copa do Mundo mudou o cenário

A busca por Rodri ganhou força após a campanha da seleção espanhola no Mundial. Capitão da equipe, o meio-campista disputou os oito jogos da campanha do título e foi eleito o melhor jogador do torneio, desempenho que fez a diretoria merengue retomar um interesse que havia perdido força nos últimos meses.

Segundo o The Athletic, o Real Madrid está otimista em relação ao desfecho da negociação. O clube vê uma oportunidade para reforçar um setor considerado estratégico após a saída de Toni Kroos e a reformulação do elenco.

O volante Rodri durante partida da seleção da Espanha na Copa do Mundo de 2026. (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images via AFP) (Florencia Tan Jun/Getty Images)

Manchester City tenta manter o volante

Rodri entra no último ano de contrato com o Manchester City, que trabalha para renovar o vínculo. Apesar desse movimento, as conversas ainda não chegaram a um acordo definitivo, cenário que alimenta a confiança do Real Madrid em buscar uma transferência.

O espanhol também enfrentou desafios físicos nas últimas temporadas. Depois de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior em 2024/25, passou por um período de recuperação até retomar o protagonismo durante a Copa do Mundo. Na próxima segunda-feira, ele será submetido a uma cirurgia nas costas.

Desejo do jogador pode favorecer as conversas

Nos últimos dias, o L'Équipe, da França noticiou que Rodri vê com bons olhos a possibilidade de defender o Real Madrid. O interesse do atleta em retornar ao futebol espanhol pode facilitar as tratativas entre as partes, embora ainda seja necessário chegar a um entendimento com o Manchester City.