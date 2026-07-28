Fundação Clinton lança instituto para políticas públicas nos EUA

A Fundação Clinton anunciou a criação do Clinton Policy Institute (CPI), seu primeiro grande projeto em mais de uma década.

A iniciativa foi desenvolvida para apoiar governos estaduais e municipais dos Estados Unidos na formulação e implementação de políticas públicas voltadas à saúde, segurança econômica e fortalecimento da democracia.

Segundo a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, o instituto nasce em resposta a desafios como o aumento do custo de vida, a incerteza econômica, as rápidas transformações tecnológicas e a pressão sobre as instituições públicas.

"Criamos o CPI porque acreditamos que ainda existem soluções práticas e baseadas em evidências capazes de melhorar a vida das pessoas", afirmou Hillary em comunicado.

Foco em governos locais

O instituto já reúne governadores, especialistas, pesquisadores, empresários e representantes da sociedade civil para desenvolver propostas de caráter suprapartidário. A prioridade será apoiar estados e municípios, onde a fundação vê maior espaço para inovação em políticas públicas.

Um dos primeiros trabalhos serviu de base para a criação do instituto: a parceria com o estado de Nova York na implementação da proibição do uso de celulares nas escolas. A iniciativa incluiu a criação de um conselho formado por estudantes para aperfeiçoar a medida, que, segundo o governo estadual, melhorou o comportamento e o engajamento em sala de aula.

O CPI será comandado por Zayn Siddique, ex-vice-diretor do Conselho de Política Doméstica da Casa Branca. Jennifer Klein, que liderou o Conselho de Política de Gênero no governo Joe Biden, será a presidente do instituto.

Saúde infantil e cooperação entre partidos

Entre as prioridades do CPI está a expansão de políticas voltadas à saúde de mulheres e crianças, além do compartilhamento de iniciativas que possam ser replicadas em diferentes estados americanos.

O ex-cirurgião-geral dos Estados Unidos Jerome Adams, que atuou no primeiro governo Donald Trump, afirmou que o instituto já trabalha para ampliar programas de prevenção às chamadas Experiências Adversas na Infância (ACEs), como abuso, negligência e violência doméstica, utilizando experiências bem-sucedidas da Califórnia.

Segundo Adams, mesmo em um cenário de forte polarização política, é possível construir consenso em temas ligados à saúde pública e ao bem-estar infantil quando as propostas são sustentadas por evidências.

A governadora do Kansas, Laura Kelly, também elogiou a proposta do CPI e afirmou que soluções bipartidárias continuam sendo fundamentais para aprovar políticas públicas de longo prazo.

Para Hillary Clinton, o objetivo é identificar iniciativas que já apresentaram resultados positivos, fortalecer redes de cooperação entre governos e ampliar políticas capazes de melhorar a vida das famílias americanas.