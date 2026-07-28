Lembra do macaco Punch? Filhote que viralizou completa 1 ano; veja como ele está hoje

O macaco-japonês Punch, que comoveu milhões de pessoas nas redes sociais ao aparecer abraçado a um orangotango de pelúcia após ser abandonado pela mãe, completou 1 ano de vida no domingo, 26.

O filhote, que vive no Zoológico e Jardim Botânico de Ichikawa, no Japão, está saudável, já brinca com outros macacos e depende cada vez menos do brinquedo que o transformou em um fenômeno da internet.

Segundo a AFP, o zoológico recebeu cerca de 2.500 cartões de aniversário enviados por fãs de diferentes países para celebrar a data. As mensagens foram expostas em um mural preparado especialmente para a comemoração.

Mural de aniversário do macaco Punch (AFP-JIJI)

Como Punch se tornou um fenômeno da internet

Punch ganhou projeção internacional no início de 2026, quando o Zoológico e Jardim Botânico de Ichikawa começou a publicar vídeos mostrando as dificuldades do filhote para se integrar ao grupo de macacos.

Abandonado pela mãe logo após o nascimento e rejeitado pelos outros animais do recinto, o macaco-japonês passou a buscar conforto em um orangotango de pelúcia.

As imagens viralizaram nas redes sociais e deram origem à hashtag #HangInTherePunch, reunindo milhares de admiradores ao redor do mundo.

Como Punch está hoje

De acordo com Takashi Yasunaga, funcionário do Zoológico e Jardim Botânico de Ichikawa, Punch apresentou uma evolução significativa nos últimos meses.

O filhote já brinca com outros macacos e recorre cada vez menos ao brinquedo de pelúcia. Segundo o tratador, ele está consolidando sua posição dentro do grupo e desenvolvendo relações naturais com os demais animais.

Nos dias mais quentes, Punch costuma descansar à sombra e se torna mais ativo no fim da tarde e no início da noite, quando as temperaturas diminuem.

Fenômeno impulsionou visitas ao zoológico

A fama de Punch transformou a rotina do zoológico japonês. O local, que antes recebia apenas algumas centenas de visitantes por dia, passou a atrair milhares de pessoas interessadas em conhecer o macaco-japonês.

Além das demonstrações de carinho, o zoológico também recebeu críticas sobre a forma como Punch era mantido. Segundo a AFP, muitas pessoas questionaram as condições em que o filhote vivia, enquanto outras elogiaram o trabalho realizado pela equipe para cuidar do animal.

🐒💚 Punch cumplió 1 año y su historia sigue derritiendo corazones. El macaco que antes encontraba consuelo en un peluche hoy comparte sus días con la manada. Verlo crecer así emociona. ✨ 💬 ¿Desde cuándo sigues su historia?#Punch #Macaco #Japon #Naturaleza pic.twitter.com/ynlt4qFIYB — Fund Telmex Telcel (@fundaciontelmex) July 27, 2026

A popularidade, porém, também trouxe desafios. De acordo com a agência internacional, em maio deste ano, alguns visitantes chegaram a invadir o recinto dos macacos. No mês seguinte, outra pessoa apontou um laser para os animais.

Popularidade ajudou a melhorar as condições dos animais

Além da mobilização dos fãs, a fama de Punch também trouxe benefícios para o zoológico. A instituição arrecadou cerca de 58 milhões de ienes em doações, valor utilizado para instalar um novo sistema de ar-condicionado no espaço onde vivem os macacos.

De acordo com a funcionária Yasunaga, as melhorias beneficiaram não apenas Punch, mas todo o grupo de macacos, e contribuíram para melhorar as condições do zoológico como um todo.