Mourinho se aproxima do Real Madrid e pode assinar com o clube até 2028

José Mourinho está muito próximo de retornar ao comando do Real Madrid. Segundo a Sky Sport, o treinador português chegou a um acordo verbal com o clube espanhol para assinar contrato até 2028.

Acordo encaminhado e anúncio em espera

De acordo com a imprensa europeia, os termos do contrato já foram alinhados entre as partes, restando apenas a oficialização do acordo.

Segundo a Sky Sport e o jornalista Fabrizio Romano, o anúncio deve ser realizado somente após a eleição presidencial do clube, marcada para o próximo sábado, 23.

A expectativa é de que o português assuma o comando técnico para liderar uma nova fase do clube.

Real Madrid busca reorganização após temporada turbulenta

A possível contratação de Mourinho acontece em meio a um cenário de reformulação no Real Madrid.

Segundo os jornais Marca e AS, o português foi escolhido para conduzir a reconstrução do elenco após uma temporada marcada por desgaste interno, instabilidade no vestiário e desempenho abaixo das expectativas esportivas.

Além dos resultados em campo, o ambiente interno do grupo passou a ser apontado como uma das preocupações da diretoria para o planejamento do próximo ciclo.

Papel ativo nas decisões esportivas

A imprensa espanhola informa que Mourinho deverá ter influência significativa na estrutura esportiva do clube.

Entre suas atribuições estariam o planejamento do elenco, a análise de reforços, a definição de saídas e participação nas decisões estratégicas relacionadas à montagem da equipe.

Entre os desafios projetados para o treinador aparecem a reorganização do ambiente interno, a administração da convivência entre Vinicius Junior e Mbappé e a condução da nova geração do elenco após a saída de jogadores considerados referências nos últimos anos.

A possível segunda passagem de Mourinho pelo clube

Caso o retorno seja confirmado, Mourinho iniciará sua segunda passagem pelo Real Madrid. O treinador comandou a equipe entre 2010 e 2013, período em que conquistou um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.

Durante sua primeira experiência no clube, o português foi um dos protagonistas de uma das fases mais intensas da rivalidade com o Barcelona no futebol espanhol.