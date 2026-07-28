Apple é processada por manter no ar aplicativo falso de criptomoedas

A Apple foi processada por três pessoas nos Estados Unidos por conta de um aplicativo fraudulento de carteira de criptomoedas que permaneceu na App Store por mais de uma semana.

Os três reclamantes afirmam ter tido um prejuízo conjunto de aproximadamente US$ 1,84 milhão após baixarem um app que se passava pela Sparrow Wallet. Eles fizeram o download e colocaram suas chaves de 12 ou 24 palavras, mas a carteira era falsa e os donos do app conseguiram roubar as chaves e acessar os fundos dos usuários ao inserirem a senha no aplicativo real da carteira.

De acordo com notícia do site Coindesk, as vítimas argumentam na ação judicial que o marketing da Apple os levou a acreditar que os aplicativos na plataforma da empresa eram seguros.

Carteira não tem versão oficial para iPhone

Um detalhe é que a Sparrow existe apenas em versão para computadores, de modo que o único app disponível para iPhone era justamente o dos golpistas.

As vítimas foram identificadas como James Ramirez, que perdeu US$ 875 mil, Christopher Ellis, que teve US$ 840 mil roubados, e Jalen Delgado, cujo prejuízo foi de US$ 120 mil.

Em 2024, o desenvolvedor da Sparrow, Craig Raw, alertou em postagem na rede social X (Twitter), que a Apple manteve na App Store um aplicativo fraudulento da Sparrow Wallet apesar de ter reportado o programa. “O pior de tudo, você precisa instalar para poder reportar”, disse Raw, na época.

There is still a scam ‘Sparrow Wallet’ app on the @Apple App Store, despite myself and others having reported it weeks ago. Worse, you have to install it to report it. Always go to the wallet’s website to find the link to download it. App stores will not protect you. — Craig Raw 🐦 (@craigraw) January 6, 2024

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