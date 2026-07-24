Real Madrid pode repetir estratégia usada em Endrick com Mastantuono

O Real Madrid estuda repetir com Franco Mastantuono a estratégia utilizada recentemente com Endrick. Considerado uma das principais promessas do futebol sul-americano, o meia argentino pode ser emprestado para ganhar mais minutos em campo antes de disputar espaço no elenco principal do clube espanhol.

Contratado junto ao River Plate por 45 milhões de euros (cerca de R$ 289 milhões na cotação da época), Mastantuono desembarcou em Madri cercado de expectativa para se tornar um dos grandes nomes do futebol mundial nos próximos anos. No entanto, sua primeira temporada na Europa foi marcada por dificuldades para conquistar espaço.

Ao todo, o argentino disputou 35 partidas, sendo titular em apenas 17 delas, e marcou três gols com a camisa merengue. Assim, segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, a diretoria do Real Madrid entende que o melhor caminho para acelerar o desenvolvimento do jogador é colocá-lo em um ambiente onde possa atuar com frequência.

A avaliação interna é de que, sob o comando de José Mourinho, a concorrência por vagas no elenco seria muito grande. Porém, apesar da possibilidade de empréstimo, o Real Madrid não pretende abrir mão de um dos atletas considerados mais promissores do elenco.

A ideia faz parte de um planejamento de longo prazo para que o argentino retorne mais maduro e preparado para disputar posição na equipe.

Endrick serve de exemplo

A estratégia já foi adotada pelo clube com Endrick. Após o atacante brasileiro ter poucas oportunidades no elenco principal, o Real Madrid optou por emprestá-lo ao Lyon. Na equipe francesa, o ex-Palmeiras encontrou a sequência de jogos que precisava para evoluir.

Rapidamente assumiu a titularidade e encerrou a temporada em alta, participando diretamente de 15 gols em 21 partidas, com oito gols marcados e sete assistências.

O desempenho chamou a atenção da comissão técnica do Real Madrid e também de Carlo Ancelotti, que convocou o atacante para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Agora, Endrick retorna ao clube espanhol valorizado e com boas perspectivas de conquistar mais espaço no elenco principal. Diante do sucesso do planejamento com o brasileiro, a diretoria merengue acredita que um caminho semelhante pode ser o ideal para potencializar o crescimento de Mastantuono.