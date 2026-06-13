De promessa a protagonista: a trajetória de Endrick até a Copa de 2026

A Copa do Mundo de 2026 marca mais um capítulo especial na trajetória de Endrick. Aos 19 anos, o atacante disputa pela primeira vez o principal torneio do futebol mundial depois de uma sequência impressionante de conquistas individuais e recordes estabelecidos na Europa e com a Seleção Brasileira.

Considerado uma das maiores promessas reveladas pelo futebol brasileiro nos últimos anos, o jovem chega ao Mundial com um currículo que muitos jogadores levam uma carreira inteira para construir.

Do Palmeiras para o futebol mundial

Antes de bater recordes na Europa e vestir a camisa da Seleção Brasileira principal, Endrick já era tratado como um fenômeno nas categorias de base do Palmeiras. O atacante chamou atenção ainda muito jovem ao acumular gols e títulos, tornando-se uma das maiores promessas já reveladas pelo clube.

A ascensão foi tão rápida que, aos 16 anos, recebeu a primeira oportunidade no elenco profissional. Em outubro de 2022, tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro da era dos pontos corridos. Poucos dias depois, voltou a balançar as redes e ajudou a equipe a conquistar o título nacional.

Durante sua passagem pelo time principal, Endrick participou de conquistas importantes, incluindo dois títulos do Campeonato Brasileiro, dois Campeonatos Paulistas e uma Supercopa do Brasil.

Endrick em vitória sobre Flamengo na final da SuperCopa de 2023 (Buda Mendes/Getty Images)

Em 2023, viveu sua temporada mais marcante com a camisa alviverde. O atacante foi decisivo na reta final do Brasileirão, marcou gols importantes na campanha do título e terminou o campeonato como uma das revelações do futebol sul-americano. As atuações aceleraram o interesse de gigantes europeus e confirmaram que sua transferência para o Real Madrid era apenas questão de tempo.

Ao todo, Endrick disputou 82 partidas pelo Palmeiras, marcou 21 gols e distribuiu quatro assistências. Além dos números expressivos para a idade, deixou o clube com a imagem de um dos talentos mais precoces da história recente do futebol brasileiro.

Quando desembarcou em Madri, em 2024, o atacante já carregava a experiência de ter sido protagonista em um dos maiores clubes da América do Sul.

Chegada ao Real Madrid

A transferência para o Real Madrid, concretizada em 2024, representou um dos maiores desafios da carreira de Endrick. Logo em sua primeira temporada, o brasileiro se tornou o jogador mais jovem da história do clube a marcar em uma partida da Liga dos Campeões, ao balançar as redes diante do Stuttgart com apenas 18 anos e 58 dias. O feito superou uma marca que pertencia ao jogador e ídolo do clube, Raúl González.

Pouco antes, o atacante já havia entrado para os livros de recordes ao se tornar o estrangeiro mais jovem a marcar um gol pelo Real Madrid na La Liga. Ele também virou o primeiro jogador nascido no século XXI a marcar em suas estreias tanto no Campeonato Espanhol quanto na Liga dos Campeões pelo clube merengue.

Apesar dos recordes alcançados logo nos primeiros meses, o brasileiro teve dificuldades para conquistar sequência como titular. A presença de nomes consolidados no setor ofensivo, como Mbappé e Vinicius Júnior, limitou suas oportunidades, e boa parte de suas aparições aconteceu saindo do banco de reservas.

Durante sua passagem pela equipe espanhola, Endrick acumulou 40 partidas, sete gols e uma assistência, além de conquistar a Supercopa da UEFA de 2024.

Endrick celebra gol na partida entre Real Madrid CF and Real Valladolid (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP) (Photo by Pierre-Philippe MARCOU/AFP)

Lyon abriu espaço para explosão na Europa

Em janeiro de 2026, Endrick foi emprestado ao Lyon em busca de mais minutos em campo. A mudança se mostrou decisiva para sua evolução. No futebol francês, o brasileiro rapidamente passou a ser uma das principais referências ofensivas da equipe.

Além disso, tornou-se o jogador estrangeiro mais jovem da era moderna do Campeonato Francês a alcançar mais de cinco gols e cinco assistências em um único turno da competição.

Em 21 partidas pelo Lyon, somou oito gols e nove assistências, liderando a equipe em participações diretas em gols. A média também impressiona: uma participação em gol a cada 92,5 minutos.

No último jogo do brasileiro antes de retornar ao Real Madrid, o atacante foi ovacionado pelos torcedores ao deixar o gramado, apesar da dura derrota por 4 a 0 para o Lens, no dia 17 de maio. O resultado negativo não apagou a identificação rápida entre Endrick e a torcida do Lyon.

Recordes também com a camisa da Seleção

Pela Seleção Brasileira, o jovem atacante também vem ganhando destaque. Em março de 2024, ele marcou o gol da vitória sobre a Inglaterra, em Wembley, e se tornou o jogador mais jovem da história a balançar as redes no estádio defendendo uma seleção principal. Na ocasião, tinha apenas 17 anos e 246 dias.

O atacante também entrou para a lista dos quatro jogadores mais jovens a estrear e marcar pela Seleção principal, atrás apenas de nomes históricos como Pelé, Edu e Coutinho. Além disso, nos três primeiros jogos em que entrou em campo pelo Brasil, marcou contra Inglaterra, Espanha e México, repetindo uma marca alcançada apenas por Pelé e Coutinho.

Já na Copa América de 2024, tornou-se o atleta mais jovem a representar a Seleção Brasileira no torneio desde Pelé, em 1959.

Esperança da nova geração brasileira

Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, Endrick alcançou mais um marco ao marcar no amistoso contra o Egito. O gol fez dele o jogador mais jovem desde Pelé a atingir o terceiro e o quarto gols pela equipe principal do Brasil.

Endrick em números

Palmeiras

82 jogos;

21 gols;

3 assistências;

24 participações em gols;

Jogador mais jovem da história do Palmeiras a estrear pelo time profissional (16 anos, 2 meses e 16 dias);

Jogador mais jovem da história do Palmeiras a marcar um gol pelo time profissional;

Jogador mais jovem a ser campeão brasileiro pelo Palmeiras;

Campeão do Campeonato Brasileiro em 2022 e 2023;

Campeão do Campeonato Paulista em 2023 e 2024;

Campeão da Supercopa do Brasil em 2023.

Real Madrid

40 jogos;

7 gols;

1 assistência;

8 participações em gols;

Jogador estrangeiro mais jovem a marcar um gol na La Liga pelo Real Madrid (18 anos, 1 mês e 5 dias);

Jogador sul-americano mais jovem a marcar na Liga dos Campeões;

Jogador sul-americano mais jovem a marcar um gol na Liga dos Campeões (18 anos, 1 mês e 27 dias);

Jogador mais jovem do Real Madrid a marcar em uma competição internacional (18 anos, 1 mês e 27 dias);

Jogador mais jovem a ser titular do Real Madrid na Liga dos Campeões (18 anos, 2 meses e 11 dias);

Jogador mais jovem a estrear vestindo o número 9 do Real Madrid.

Lyon

21 jogos;

8 gols;

9 assistências;

17 participações em gols;

Líder da equipe em participações diretas em gols;

Melhor jogador do mês de fevereiro.

Seleção Brasileira