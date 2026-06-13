De promessa a protagonista: a trajetória de Endrick até a Copa de 2026

Endrick: Com passagens marcantes por Espanha e França, jovem chega à Copa de 2026 como uma das principais esperanças do Brasil (AFP)
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Publicado em 13 de junho de 2026 às 08h44.
A Copa do Mundo de 2026 marca mais um capítulo especial na trajetória de Endrick. Aos 19 anos, o atacante disputa pela primeira vez o principal torneio do futebol mundial depois de uma sequência impressionante de conquistas individuais e recordes estabelecidos na Europa e com a Seleção Brasileira.
Considerado uma das maiores promessas reveladas pelo futebol brasileiro nos últimos anos, o jovem chega ao Mundial com um currículo que muitos jogadores levam uma carreira inteira para construir.
Antes de bater recordes na Europa e vestir a camisa da Seleção Brasileira principal, Endrick já era tratado como um fenômeno nas categorias de base do Palmeiras. O atacante chamou atenção ainda muito jovem ao acumular gols e títulos, tornando-se uma das maiores promessas já reveladas pelo clube.
A ascensão foi tão rápida que, aos 16 anos, recebeu a primeira oportunidade no elenco profissional. Em outubro de 2022, tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro da era dos pontos corridos. Poucos dias depois, voltou a balançar as redes e ajudou a equipe a conquistar o título nacional.
Durante sua passagem pelo time principal, Endrick participou de conquistas importantes, incluindo dois títulos do Campeonato Brasileiro, dois Campeonatos Paulistas e uma Supercopa do Brasil.
Em 2023, viveu sua temporada mais marcante com a camisa alviverde. O atacante foi decisivo na reta final do Brasileirão, marcou gols importantes na campanha do título e terminou o campeonato como uma das revelações do futebol sul-americano. As atuações aceleraram o interesse de gigantes europeus e confirmaram que sua transferência para o Real Madrid era apenas questão de tempo.
Ao todo, Endrick disputou 82 partidas pelo Palmeiras, marcou 21 gols e distribuiu quatro assistências. Além dos números expressivos para a idade, deixou o clube com a imagem de um dos talentos mais precoces da história recente do futebol brasileiro.
Quando desembarcou em Madri, em 2024, o atacante já carregava a experiência de ter sido protagonista em um dos maiores clubes da América do Sul.
A transferência para o Real Madrid, concretizada em 2024, representou um dos maiores desafios da carreira de Endrick. Logo em sua primeira temporada, o brasileiro se tornou o jogador mais jovem da história do clube a marcar em uma partida da Liga dos Campeões, ao balançar as redes diante do Stuttgart com apenas 18 anos e 58 dias. O feito superou uma marca que pertencia ao jogador e ídolo do clube, Raúl González.
Pouco antes, o atacante já havia entrado para os livros de recordes ao se tornar o estrangeiro mais jovem a marcar um gol pelo Real Madrid na La Liga. Ele também virou o primeiro jogador nascido no século XXI a marcar em suas estreias tanto no Campeonato Espanhol quanto na Liga dos Campeões pelo clube merengue.
Apesar dos recordes alcançados logo nos primeiros meses, o brasileiro teve dificuldades para conquistar sequência como titular. A presença de nomes consolidados no setor ofensivo, como Mbappé e Vinicius Júnior, limitou suas oportunidades, e boa parte de suas aparições aconteceu saindo do banco de reservas.
Durante sua passagem pela equipe espanhola, Endrick acumulou 40 partidas, sete gols e uma assistência, além de conquistar a Supercopa da UEFA de 2024.
Em janeiro de 2026, Endrick foi emprestado ao Lyon em busca de mais minutos em campo. A mudança se mostrou decisiva para sua evolução. No futebol francês, o brasileiro rapidamente passou a ser uma das principais referências ofensivas da equipe.
Além disso, tornou-se o jogador estrangeiro mais jovem da era moderna do Campeonato Francês a alcançar mais de cinco gols e cinco assistências em um único turno da competição.
Em 21 partidas pelo Lyon, somou oito gols e nove assistências, liderando a equipe em participações diretas em gols. A média também impressiona: uma participação em gol a cada 92,5 minutos.
No último jogo do brasileiro antes de retornar ao Real Madrid, o atacante foi ovacionado pelos torcedores ao deixar o gramado, apesar da dura derrota por 4 a 0 para o Lens, no dia 17 de maio. O resultado negativo não apagou a identificação rápida entre Endrick e a torcida do Lyon.
Pela Seleção Brasileira, o jovem atacante também vem ganhando destaque. Em março de 2024, ele marcou o gol da vitória sobre a Inglaterra, em Wembley, e se tornou o jogador mais jovem da história a balançar as redes no estádio defendendo uma seleção principal. Na ocasião, tinha apenas 17 anos e 246 dias.
O atacante também entrou para a lista dos quatro jogadores mais jovens a estrear e marcar pela Seleção principal, atrás apenas de nomes históricos como Pelé, Edu e Coutinho. Além disso, nos três primeiros jogos em que entrou em campo pelo Brasil, marcou contra Inglaterra, Espanha e México, repetindo uma marca alcançada apenas por Pelé e Coutinho.
Já na Copa América de 2024, tornou-se o atleta mais jovem a representar a Seleção Brasileira no torneio desde Pelé, em 1959.
Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, Endrick alcançou mais um marco ao marcar no amistoso contra o Egito. O gol fez dele o jogador mais jovem desde Pelé a atingir o terceiro e o quarto gols pela equipe principal do Brasil.