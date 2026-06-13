Quem é Gabriel Martinelli? Conheça a trajetória do atacante da Seleção para a Copa de 2026

Aos 24 anos, o atacante vive o auge da carreira no futebol europeu. Campeão da Premier League pelo Arsenal, Martinelli se tornou peça importante no projeto do clube inglês e segue consolidando seu nome entre os principais jogadores brasileiros em atividade.

Início da trajetória

Gabriel Martinelli nasceu em 2001, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e começou a jogar futebol ainda na infância. Seu primeiro contato com categorias de formação aconteceu em escolinhas da região, chamando atenção pela velocidade e pela facilidade para marcar gols.

O atacante ingressou nas categorias de base do Ituano, clube que teve papel fundamental em sua formação. Apesar da pouca idade, rapidamente passou a se destacar entre os jogadores mais promissores da equipe.

Em 2018, Martinelli recebeu sua primeira oportunidade no elenco profissional do Ituano. Mesmo atuando em um clube de menor expressão nacional, chamou atenção de observadores internacionais graças às boas atuações no Campeonato Paulista e em competições nacionais.

Carreira profissional

A grande virada da carreira aconteceu em 2019, quando o Arsenal acertou sua contratação. A transferência surpreendeu parte do mercado, já que Martinelli tinha pouca experiência no futebol profissional, mas o clube inglês enxergou grande potencial no brasileiro.

Logo em sua primeira temporada na Inglaterra, o atacante mostrou personalidade e conquistou a torcida. Seus gols em copas nacionais e na Liga Europa ajudaram a acelerar sua adaptação ao futebol europeu.

Ao longo dos anos seguintes, Martinelli evoluiu tecnicamente e se tornou uma peça importante no esquema do técnico Mikel Arteta, atuando principalmente pelo lado esquerdo do ataque. Ao todo, o jogador disputou 278 partidas com a camisa dos Gunners, acumulando 62 gols e 36 assistências pelo clube inglês.

Ao todo, Martinelli conquistou uma Premier League (2025/2026), uma Supercopa da Inglaterra (2023/2024) e uma FA Cup (2020).

Trajetória na Seleção Brasileira

Gabriel Martinelli passou pelas categorias de base da Seleção Brasileira antes de receber oportunidades na equipe principal. Sua evolução no Arsenal foi determinante para que passasse a ser convocado com frequência. O atacante também esteve no elenco da Seleção que foi bicampeã olímpica, nas Olimpíadas do Japão, em 2021.

A estreia pela Seleção principal aconteceu em 2022. No mesmo ano, o atacante foi incluído na lista brasileira para a Copa do Mundo do Catar, tornando-se um dos representantes da nova geração que começou a assumir protagonismo no ciclo pós-Mundial. Desde então, Martinelli participou da Copa América de 2024, amistosos e nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Com apenas 24 anos, Gabriel Martinelli ainda tem um longo caminho pela frente. Com 23 jogos e quatro gols pela Seleção, o jogador terá um novo desafio pela frente: a Copa do Mundo