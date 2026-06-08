Por que eliminar o Brasil em Copas do Mundo vem sendo um bom negócio desde 1938

Bélgica eliminou o Brasil em 2018 e acabou na 3ª colocação daquela Copa ((Foto: Crystal Pix/MB Media/Getty Images))
Repórter
Publicado em 8 de junho de 2026 às 20h14.
O torcedor brasileiro está esperando o hexacampeonato. A espera para a conquista da sexta taça já dura 24 anos. Caso o Brasil não ganhe a Copa de 2026, terá seu maior jejum entre taças.
A expectativa pelo título, porém, não é apenas do Brasil. Outras seleções também estão na expectativa. E eliminar a seleção pentacampeã ao longo das décadas nas Copas do Mundo tem se mostrado sinônimo de bons resultados para os outros países.
Desde 1938, a terceira edição do torneio, todos os países que eliminaram nosso países ficaram, pelo menos, em terceiro lugar na competição
Na semifinal da Copa da França, o Brasil perdeu por 2 a 1 para a Itália, que seguiria até o título
No Maracanazo, o Uruguai derrotou o Brasil por 2 a 1 e conquistou a Copa dentro do Maracanã.
A eliminação nas quartas veio diante da Hungria, uma das maiores seleções da época, que acabaria com o vice, perdendo para a Alemanha, numa das maiores zebras da história.
A derrota para Portugal na fase de grupos encerrou a campanha brasileira; os europeus terminaram em terceiro.
A “Laranja Mecânica” eliminou o Brasil na segunda fase e seguiu até o vice, perdendo para a Alemanha, em outra zebra histórica.
Depois de empatarem por 0 a 0 contra o Brasil, os anfitriões eliminaram nossa seleção com a goleada por 6 a 0 contra o Peru.
A icônica derrota por 3 a 2 no jogo conhecido como "Tragédia do Sarriá" marcou a eliminação de uma geração talentosa do Brasil para a futura campeã.
A França superou o Brasil nos pênaltis e terminou no terceiro lugar.
Eliminado nas oitavas, o Brasil perdeu para a Argentina, que chegou à final.
Na final, o Brasil foi derrotado pela França por 3 a 0, em grande atuação de Zidane.
Nas quartas de final da Copa da Alemanha, o Brasil caiu por 1 a 0 para a França.
Os franceses chegaram à final, mas perderam para a Itália, ficando com o vice
Também nas quartas, a Holanda venceu o Brasil por 2 a 1 e avançou até a final, terminando como vice-campeã.
A tragédia do 7 a 1 na semifinal teve como algoz a Alemanha, que seria campeã do torneio.
A derrota por 2 a 1 nas quartas de final marcou a eliminação diante da melhor geração belga. A Bélgica terminou em terceiro lugar — mantendo o padrão histórico de pódio
O Brasil caiu para a Croácia nos pênaltis nas quartas de final. A seleção europeia acabou ficando na terceira colocação ao vencer Marrocos.