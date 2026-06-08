Esporte

Por que eliminar o Brasil em Copas do Mundo vem sendo um bom negócio desde 1938

Seleção pentacampeã não ganha um título desde 2002

Bélgica eliminou o Brasil em 2018 e acabou na 3ª colocação daquela Copa ((Foto: Crystal Pix/MB Media/Getty Images))

Bélgica eliminou o Brasil em 2018 e acabou na 3ª colocação daquela Copa ((Foto: Crystal Pix/MB Media/Getty Images))

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 8 de junho de 2026 às 20h14.

O torcedor brasileiro está esperando o hexacampeonato. A espera para a conquista da sexta taça já dura 24 anos. Caso o Brasil não ganhe a Copa de 2026, terá seu maior jejum entre taças.

A expectativa pelo título, porém, não é apenas do Brasil. Outras seleções também estão na expectativa. E eliminar a seleção pentacampeã ao longo das décadas nas Copas do Mundo tem se mostrado sinônimo de bons resultados para os outros países.

Desde 1938, a terceira edição do torneio, todos os países que eliminaram nosso países ficaram, pelo menos, em terceiro lugar na competição

Os carrascos do Brasil que chegaram ao pódio

 tália — 1938 (campeã)

Na semifinal da Copa da França, o Brasil perdeu por 2 a 1 para a Itália, que seguiria até o título

Uruguai — 1950 (campeão)

No Maracanazo, o Uruguai derrotou o Brasil por 2 a 1 e conquistou a Copa dentro do Maracanã.

Hungria — 1954 (vice-campeã)

A eliminação nas quartas veio diante da Hungria, uma das maiores seleções da época, que acabaria com o vice, perdendo para a Alemanha, numa das maiores zebras da história.

Portugal — 1966 (terceiro lugar)

A derrota para Portugal na fase de grupos encerrou a campanha brasileira; os europeus terminaram em terceiro.

Holanda — 1974 (vice-campeã)

A “Laranja Mecânica” eliminou o Brasil na segunda fase e seguiu até o vice, perdendo para a Alemanha, em outra zebra histórica.

Argentina — 1978 (campeã)

Depois de empatarem por 0 a 0 contra o Brasil, os anfitriões eliminaram nossa seleção com a goleada por 6 a 0 contra o Peru.

Itália — 1982 (campeã)

A icônica derrota por 3 a 2 no jogo conhecido como "Tragédia do Sarriá" marcou a eliminação de uma geração talentosa do Brasil para a futura campeã.

🇫🇷 França — 1986 (terceiro lugar)

A França superou o Brasil nos pênaltis e terminou no terceiro lugar.

🇦🇷 Argentina — 1990 (vice-campeã)

Eliminado nas oitavas, o Brasil perdeu para a Argentina, que chegou à final.

🇫🇷 França — 1998 (campeã)

Na final, o Brasil foi derrotado pela França por 3 a 0, em grande atuação de Zidane.

França — 2006 (vice-campeã)

Nas quartas de final da Copa da Alemanha, o Brasil caiu por 1 a 0 para a França.
Os franceses chegaram à final, mas perderam para a Itália, ficando com o vice

Holanda — 2010 (vice-campeã)

Também nas quartas, a Holanda venceu o Brasil por 2 a 1 e avançou até a final, terminando como vice-campeã.

Alemanha — 2014 (campeã)

A tragédia do 7 a 1 na semifinal teve como algoz a Alemanha, que seria campeã do torneio.

Bélgica — 2018 (terceiro lugar)

A derrota por 2 a 1 nas quartas de final marcou a eliminação diante da melhor geração belga. A Bélgica terminou em terceiro lugar — mantendo o padrão histórico de pódio

 

Croácia — 2022 (terceiro lugar)

O Brasil caiu para a Croácia nos pênaltis nas quartas de final. A seleção europeia acabou ficando na terceira colocação ao vencer Marrocos.

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