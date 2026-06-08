Por que eliminar o Brasil em Copas do Mundo vem sendo um bom negócio desde 1938

O torcedor brasileiro está esperando o hexacampeonato. A espera para a conquista da sexta taça já dura 24 anos. Caso o Brasil não ganhe a Copa de 2026, terá seu maior jejum entre taças.

A expectativa pelo título, porém, não é apenas do Brasil. Outras seleções também estão na expectativa. E eliminar a seleção pentacampeã ao longo das décadas nas Copas do Mundo tem se mostrado sinônimo de bons resultados para os outros países.

Desde 1938, a terceira edição do torneio, todos os países que eliminaram nosso países ficaram, pelo menos, em terceiro lugar na competição