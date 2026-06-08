Neymar vai jogar na Copa do Mundo? Quem deve ser titular em Brasil x Marrocos

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Egito no último sábado, 6, a Seleção encerrou sua preparação para a Copa do Mundo da Fifa 2026 e agora volta suas atenções para a estreia diante dos marroquinos.

Embora o treinador Carlo Ancelotti não tenha revelado a equipe, as últimas atuações e suas declarações ajudam a desenhar o provável time titular. “Eu tenho a escalação inicial para jogar contra o Marrocos”, revelou o italiano em entrevista coletiva.

Ataque e defesa garantidos

Algumas posições parecem definidas. No ataque, Vinícius Júnior e Raphinha ganharam a confiança do treinador. “Acho que a dupla Vinícius e Raphinha funcionou muito bem. Combinaram bem, tivemos oportunidades por aquela posição e acho que a partida dos dois foi muito boa”, afirmou Ancelotti durante a coletiva.

Vinícius foi titular em todos os jogos em que esteve disponível sob o comando do italiano. Raphinha só começou no banco diante da Bolívia, nas Eliminatórias, mas entrou durante a partida.

Na defesa, Marquinhos e Gabriel Magalhães também aparecem como prováveis escolhas. “Marquinhos e Gabriel são indiscutíveis. São jogadores que atuaram até o último jogo na final da Champions League. Temos uma semana para eles se recuperarem e se prepararem para o jogo", disse o treinador.

O coração do meio-campo

Mesmo sem garantia do técnico, uma análise da Fifa afirma que Casemiro e Bruno Guimarães devem ter lugar garantido no "esquadrão" oficial. A dupla se consolidou durante a preparação para o Mundial.

"A dupla se firmou jogando lado a lado com o italiano. Casemiro é praticamente um segundo capitão em campo, e a atuação de Guimarães contra o Egito prova o potencial que o treinador vê no meia do Newcastle. Bruno marcou um gol, pressionou alto, ganhou duelos e foi fundamental para a vitória por 2 a 1 em Cleveland", revela a análise.

Sai Wesley, entra Éderson

A principal mudança na lista da Seleção Brasileira nos últimos dias foi a saída de Wesley. O lateral-direito sofreu uma lesão durante o amistoso contra o Egito e acabou desconvocado após a realização de exames que confirmaram que ele não teria condições de disputar a estreia da Copa do Mundo.

A ausência representa uma baixa importante para Carlo Ancelotti. O jogador vinha sendo uma das opções mais dinâmicas para o setor, oferecendo velocidade, profundidade e apoio constante ao ataque. Sua lesão também reduz as alternativas do treinador para a lateral direita, aumentando a responsabilidade de nomes mais experientes, como Danilo, do Flamengo.

Para ocupar a vaga aberta, a comissão técnica chamou o volante Éderson, do Atalanta. Destaque do futebol italiano nas últimas temporadas, o jogador chega como uma alternativa para reforçar o meio-campo e ampliar as possibilidades táticas da equipe.

Disputas em aberto

No gol, Alisson aparece como favorito, mas as oportunidades que Ederson recebeu durante o ciclo podem significar uma troca de primeiro goleiro. Já na lateral esquerda, Alex Sandro e Douglas Santos dividiram minutos de forma equilibrada, indicando uma disputa aberta pela posição.

No comando do ataque, Matheus Cunha foi o centroavante mais utilizado por Ancelotti, mas isso não significa que o italiano bateu o martelo. Contra o Egito, Igor Thiago começou entre os titulares, enquanto Endrick entrou no segundo tempo, marcou o gol da vitória e fortaleceu sua candidatura.

“O Endrick tem essa qualidade. É muito potente e bem posicionado na área. Teve a oportunidade e marcou. O Matheus pode não finalizar como o Endrick, mas é importante para a construção de jogo”, avaliou o técnico durante coletiva de imprensa.

Endrick: jogador atualmente joga pelo Lyon, da França (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)

A vaga que pode mudar o sistema

A principal incógnita talvez seja a última vaga do time. Ela pode alterar não apenas um nome na escalação, mas também a estrutura tática da equipe. Nas últimas partidas, Ancelotti alternou entre um desenho mais ofensivo, com quatro jogadores de frente, e outro com três meio-campistas.

Se optar pela formação mais agressiva, Luiz Henrique aparece como favorito, embora Gabriel Martinelli e Rayan também agradem o técnico. Para reforçar o meio-campo, Lucas Paquetá e Danilo Santos podem ser os principais candidatos.

Há ainda a expectativa pelo retorno de Neymar, que o treinador já indicou pretender utilizar em uma função mais centralizada. Se estiver à disposição, o camisa 10 pode se tornar a principal arma brasileira no torneio.

“Temos líderes de nível muito alto. É um elenco formado por profissionais muito sérios, que gostam muito da Seleção. O ambiente é muito bom. Chegamos a esta última semana acreditando que estamos no caminho certo”, concluiu Ancelotti.

Relembre os convocados

Com a saída de Wesley e a chegada de Ederson, veja qual será o time oficial do Brasil para a Copa do Mundo de 2026:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahçe)

Weverton (Grêmio)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo Santos (Botafogo)

Éderson (Atalanta)

Fabinho (Al Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar Jr. (Santos)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinícius Jr. (Real Madrid)

Quando o Brasil joga na Copa do Mundo?

O Brasil, que faz parte do Grupo C, estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h (horário de Brasília). O segundo jogo será contra o Haiti, no dia 19 de junho, às 21h30 (horário de Brasília). A última partida da fase de grupos será contra a Escócia, no dia 24 de junho, às 19h (horário de Brasília).