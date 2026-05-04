Após sucesso na França, Endrick revela desejo de permanecer no Lyon

Endrick tem sido um destaque constante no futebol francês. O brasileiro voltou a ser protagonista em uma partida do Lyon, após marcar na vitória sobre o Rennes por 4 a 2, no último domingo. Titular, o garoto marcou o quarto gol da equipe, fechando o placar e garantindo os três pontos.

Emprestado ao Lyon até o fim da temporada, o jogador tem o futuro em aberto. O Real Madrid poderia pedir o garoto de volta, mas se depender do brasileiro, ele permaneceria em solo francês.