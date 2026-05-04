Após sucesso na França, Endrick revela desejo de permanecer no Lyon

Endrick: jogador tem o desejo de permanecer na França ((Tnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images))
Colaboradora
Publicado em 4 de maio de 2026 às 09h29.
Endrick tem sido um destaque constante no futebol francês. O brasileiro voltou a ser protagonista em uma partida do Lyon, após marcar na vitória sobre o Rennes por 4 a 2, no último domingo. Titular, o garoto marcou o quarto gol da equipe, fechando o placar e garantindo os três pontos.
Emprestado ao Lyon até o fim da temporada, o jogador tem o futuro em aberto. O Real Madrid poderia pedir o garoto de volta, mas se depender do brasileiro, ele permaneceria em solo francês.
"Eu gostaria muito de ficar; eles estão fazendo tudo para que eu esteja nas melhores condições. Estou muito feliz aqui, me sinto muito bem. Não sei o que vai acontecer. Se for para ficar no Madrid, ficarei; se for para renovar aqui, renovarei. Vou deixar tudo nas mãos de Deus. Se for para ficar aqui, voltar ao Real Madrid ou ir para outro lugar, vou fazer o que Deus quiser", disse o jogador após a partida na televisão oficial do clube.
Em meio à incerteza, o Real Madrid avalia a possibilidade de pedir o retorno do jogador. O clube já teria indicado a intenção de ter o atleta na próxima temporada. A equipe espanhola teria ficado animada com o desenvolvimento do jogador na França.
Além dos merengues, outros clubes também demonstraram interesse no brasileiro. No entanto, ainda não está nada definido.
Enquanto isso, Endrick segue no Lyon, que ocupa a terceira posição da Ligue1, com 60 pontos. Faltando duas rodadas para o fim do torneio, o clube busca confirmar a vaga na próxima Champions League.