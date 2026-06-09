Copa do Mundo: a aposta da CBF para fortalecer a Seleção na busca pelo hexa

A Seleção Brasileira está sonhando com o hexacampeonato em 2026. A canarinho quer voltar a ser campeã do Mundo após 24 anos, e, para isso, entende que precisa ir além dos cuidados táticos e físicos dos jogadores.

Em diversas entrevistas, o treinador Carlo Ancelotti já deixou claro que o aspecto mental importa bastante, e até por isso, a CBF tem investido no bem-estar dos atletas.

Nesta Copa do Mundo, a entidade contratou uma psicóloga para integrar a comissão técnica. Nos últimos dois mundiais, não havia um profissional responsável pela saúde mental dos atletas.

Além disso, ajustes foram feitos na rotina e na convivência dos convocados, como explicou Ancelotti em coletiva de imprensa recente. O treinador deixou claro que irá permitir o contato dos atletas com familiares durante as folgas da competição. No dia a dia, no entanto, o foco será total na preparação para os jogos.