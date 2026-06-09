Esporte

Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo: a aposta da CBF para fortalecer a Seleção na busca pelo hexa

Com apoio psicológico, áreas de relaxamento e contato com familiares, a CBF aposta no bem-estar dos atletas durante a Copa do Mundo de 2026

Seleção: na busca pelo hexa, CBF irá focar também no bem-estar dos jogadores convocados (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Seleção: na busca pelo hexa, CBF irá focar também no bem-estar dos jogadores convocados (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 9 de junho de 2026 às 18h09.

A Seleção Brasileira está sonhando com o hexacampeonato em 2026. A canarinho quer voltar a ser campeã do Mundo após 24 anos, e, para isso, entende que precisa ir além dos cuidados táticos e físicos dos jogadores.

Em diversas entrevistas, o treinador Carlo Ancelotti já deixou claro que o aspecto mental importa bastante, e até por isso, a CBF tem investido no bem-estar dos atletas.

Nesta Copa do Mundo, a entidade contratou uma psicóloga para integrar a comissão técnica. Nos últimos dois mundiais, não havia um profissional responsável pela saúde mental dos atletas.

Além disso, ajustes foram feitos na rotina e na convivência dos convocados, como explicou Ancelotti em coletiva de imprensa recente. O treinador deixou claro que irá permitir o contato dos atletas com familiares durante as folgas da competição. No dia a dia, no entanto, o foco será total na preparação para os jogos.

"São cerca de 90 pessoas confinadas num hotel por 40 ou até 50 dias. É um tempo muito longe de casa e são muitas pessoas no mesmo espaço, então nós preparamos espaços para relaxamento, um local de silêncio para leitura ou, se o atleta quiser, ficar em um momento mais isolado. Também temos uma área externa com vegetação, que já é do hotel, mas a gente refinou alguns desses locais para ficar mais agradável", explicou o fisiologista Guilherme Passos ao ge.

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