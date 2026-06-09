Neymar diz que Copa do Mundo de 2026 será sua última: 'Vou aproveitar cada segundo'

Neymar: atleta vive expectativa de recuperação (Mauro PIMENTEL / AFP)
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Publicado em 9 de junho de 2026 às 11h47.
Neymar chega para a Copa do Mundo de 2026 cercado de dúvidas. O craque foi convocado por Carlo Ancelotti para seu quarto mundial, ainda que seu nome tenha sido bastante contestado por especialistas e torcedores.
Depois, uma lesão na panturrilha deixou o atleta com chances de ser cortado antes mesmo da estreia. Agora, o jogador busca se recuperar o mais rápido possível para estar à disposição ainda na fase de grupos.
"Mesmo que seja minha quarta Copa do Mundo, é uma sensação diferente, por tudo que envolveu e, obviamente, é a minha última. Estou aqui parecendo um menino, um jovem de 18 anos que está indo para a primeira Copa do Mundo. Estou muito orgulhoso, muito feliz de estar aqui. Vou aproveitar cada segundo, cada momento nessa Copa do Mundo e espero que ela seja especial também", disse Neymar, nos bastidores da Seleção.
As palavras do atleta estão no ar na série "Vai, Brasil", disponível no Globoplay, que mostra os bastidores dos últimos 12 meses de preparação da seleção brasileira para o Mundial de 2026. No documentário, estarão detalhados os primeiros dias dos atletas após a convocação, assim como a goleada contra o Panamá, válida pelo amistoso pré-Copa.
Convocado para seu quarto Mundial, Neymar está nos Estados Unidos, mas ficou de fora dos dois últimos amistosos, devido a uma lesão na panturrilha.
Na última segunda-feira, 8, o jogador passou por uma ressonância magnética para avaliar o estágio da lesão. O atleta agora vive a expectativa de retornar e ajudar o Brasil na luta pelo hexa. A expectativa é ter Neymar para os jogos contra Haiti e Escócia, pela segunda e terceira rodada da Copa do Mundo.