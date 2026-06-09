Neymar diz que Copa do Mundo de 2026 será sua última: 'Vou aproveitar cada segundo'

Neymar chega para a Copa do Mundo de 2026 cercado de dúvidas. O craque foi convocado por Carlo Ancelotti para seu quarto mundial, ainda que seu nome tenha sido bastante contestado por especialistas e torcedores.

Depois, uma lesão na panturrilha deixou o atleta com chances de ser cortado antes mesmo da estreia. Agora, o jogador busca se recuperar o mais rápido possível para estar à disposição ainda na fase de grupos.

"Mesmo que seja minha quarta Copa do Mundo, é uma sensação diferente, por tudo que envolveu e, obviamente, é a minha última. Estou aqui parecendo um menino, um jovem de 18 anos que está indo para a primeira Copa do Mundo. Estou muito orgulhoso, muito feliz de estar aqui. Vou aproveitar cada segundo, cada momento nessa Copa do Mundo e espero que ela seja especial também", disse Neymar, nos bastidores da Seleção.