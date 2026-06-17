Os recordes que Messi quebrou após marcar três gols na estreia da Copa 2026

Lionel Messi transformou a estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026 em mais uma noite histórica. Autor dos três gols na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, o camisa 10 não apenas comandou o triunfo da atual campeã mundial, mas também ampliou sua coleção de recordes no principal torneio de seleções do planeta.

O hat-trick colocou o argentino em um grupo ainda mais seleto da história das Copas. Aos 38 anos, Messi alcançou marcas inéditas e ultrapassou nomes como Pelé, Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo e Roberto Rivellino em diferentes estatísticas.

No topo da artilharia histórica

Com os três gols anotados, Messi chegou a 16 gols em Copas do Mundo e se igualou a Miroslav Klose como maior artilheiro da história da competição.

A diferença é que o argentino ainda terá outras oportunidades para assumir a liderança isolada do ranking durante o torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Recordista em participações diretas

Além dos gols, Messi também aumentou sua vantagem entre os jogadores que mais participaram de gols em Mundiais. Somando gols e assistências, o camisa 10 atingiu 24 participações diretas e ultrapassou a marca anteriormente pertencente a Pelé.

Duas décadas marcando em Copas

O primeiro gol de Messi em Mundiais aconteceu em 2006. Vinte anos depois, ele voltou a balançar as redes no torneio, estabelecendo o maior intervalo já registrado entre o primeiro e o último gol de um jogador em Copas do Mundo.

Especialista em chutes de longa distância

Dois dos gols marcados contra a Argélia foram de fora da área. Com isso, Messi passou Roberto Rivellino e assumiu sozinho a liderança entre os atletas com mais gols marcados de longa distância na história da competição.

Presença em cinco edições diferentes

O argentino também ampliou outra marca impressionante. Agora, tornou-se um dos raros jogadores a marcar gols em cinco edições distintas de Copa do Mundo, repetindo um feito alcançado anteriormente apenas por Cristiano Ronaldo. O único Mundial que o atleta passou em branco foi em 2010, na África do Sul.

Vítimas por todos os lados

A Argélia tornou-se a 11ª seleção diferente a sofrer um gol de Messi em Copas do Mundo. Nenhum outro jogador conseguiu marcar contra tantos adversários distintos no torneio.

Entre as seleções que já sofreram gols do argentino estão Sérvia, México, Nigéria, Bósnia, Irã, Croácia, Austrália, Holanda, França, Arábia Saudita e agora a Argélia.

Carrasco das seleções africanas

O hat-trick também reforçou uma curiosidade estatística. Messi chegou a cinco gols marcados contra seleções africanas em Mundiais, igualando uma marca histórica que pertencia ao russo Oleg Salenko.

Idade não é obstáculo

A atuação diante dos argelinos ainda colocou Messi entre os jogadores mais velhos a marcar em uma Copa do Mundo. Com 38 anos e 357 dias, ele assumiu a terceira colocação desse ranking histórico.

Na mesma partida, o argentino também se tornou o atleta mais velho a marcar pelo menos dois gols em um único jogo de Mundial, superando uma marca que pertencia ao camaronês Roger Milla desde 1990.

A lista pode aumentar

E os recordes podem não parar por aí. Com pelo menos mais duas partidas garantidas na fase de grupos, Messi ainda terá oportunidades de ampliar suas marcas e até mesmo se isolar como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.