Veja o histórico de estreias de Portugal em Copa do Mundo

A seleção de Portugal inicia nesta quarta-feira, 17, sua caminhada na Copa do Mundo de 2026. Os portugueses enfrentam a República Democrática do Congo, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

Portugal chega ao Mundial cercado de expectativa. A equipe conta com uma geração talentosa e tem em Cristiano Ronaldo sua principal referência técnica e liderança dentro de campo.

Aos 41 anos, o atacante disputa provavelmente sua última Copa do Mundo e busca encerrar sua trajetória pela seleção com uma campanha histórica. Além da experiência de Cristiano, os portugueses apostam na qualidade de jogadores que vivem grande momento no futebol europeu.

O meio-campo formado por Vitinha e João Neves chega valorizado após a conquista do bicampeonato da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain e é apontado como um dos pontos fortes da equipe para a competição.

Do outro lado estará a República Democrática do Congo, uma das surpresas desta edição do Mundial. A seleção africana garantiu sua vaga após uma trajetória difícil na repescagem. Primeiro, superou adversários tradicionais do continente, Camarões e Nigéria. Depois, na repescagem mundial, eliminou a Jamaica para assegurar presença na Copa.

Portugal disputa sua nona Copa do Mundo e chega à sétima participação consecutiva, mantendo presença ininterrupta no torneio desde a edição de 2002. O melhor resultado da seleção lusitana aconteceu justamente em sua primeira participação, na Copa de 1966, quando terminou na terceira colocação.

Na última edição do Mundial, disputada em 2022, os portugueses alcançaram as quartas de final, mas acabaram eliminados pelo Marrocos após derrota por 1 a 0. Agora, a missão é superar aquela campanha e tentar alcançar um feito inédito: conquistar o primeiro título mundial de sua história.

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