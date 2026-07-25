Atropelamento na Parada LGBTQIA+ de Berlim mata uma pessoa e deixa ao menos 15 feridos

Uma pessoa morreu e ao menos 15 ficaram feridas após um carro avançar sobre uma multidão nas proximidades da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Berlim, na Alemanha, neste sábado, 25.

O evento foi interrompido logo após o incidente, segundo informou a polícia.

As autoridades ainda não divulgaram quantas pessoas foram atingidas pelo veículo nem as circunstâncias que levaram ao atropelamento. Em uma publicação na rede social X, a polícia orientou que todos deixassem imediatamente a área da parada.

Pouco depois, a corporação informou que o carro entrou na região do parque Tiergarten, próximo ao trajeto do evento, onde atropelou diversas pessoas.

Atropelamento na Parada LGBT+ de Berlim

A polícia também afirmou que um grande contingente de agentes foi mobilizado para atender à ocorrência, mas não informou o número exato de policiais envolvidos na operação.

A Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Berlim, conhecida na Alemanha como Christopher Street Day, reúne anualmente centenas de milhares de participantes e é considerada uma das maiores celebrações da comunidade LGBTQIA+ na Europa.

As autoridades seguem investigando o caso e ainda não divulgaram informações sobre o motorista do veículo ou a motivação do atropelamento.

*Matéria em atualização.