Copa do Mundo tem dia histórico com Messi, Mbappé e Haaland

A terça-feira, 16 de junho, vai ficar marcada como o dia em que a Copa do Mundo de 2026 entregou seus três principais protagonistas ao mesmo tempo.

Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland balançaram as redes na mesma rodada — sete gols somados entre os três — e cada um deles, à sua maneira, entrou para a história do torneio.

Messi alcança o recorde absoluto

Messi, que já chegava ao torneio como o jogador com mais participações em gols na história das Copas, marcou o primeiro hat-trick de sua carreira em Mundiais, na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, em Kansas City.

Os três gols levaram o capitão argentino a 16 gols na história do torneio — empatando com Miroslav Klose no topo do ranking de maiores artilheiros de Copas do Mundo de todos os tempos.

Aos 38 anos e 357 dias, Messi também se tornou o jogador mais velho a marcar um hat-trick numa Copa, superando o recorde de Cristiano Ronaldo, que tinha 33 anos e 130 dias quando conseguiu o feito.

Mbappé se torna o maior artilheiro da história da França

Horas antes, a França havia vencido o Senegal por 3 a 1, em Nova Jersey, com dois gols de Kylian Mbappé. O segundo gol — de longa distância — fez o atacante superar Olivier Giroud e se tornar o maior artilheiro da história da seleção francesa.

Em Copas do Mundo especificamente, Mbappé chegou a 14 gols, superando o recorde histórico de Just Fontaine (13) e empatando com Gerd Müller — atrás apenas de Messi (16), Klose (16) e Ronaldo Nazário (15) na lista geral. A análise tática da seleção francesa já apontava Mbappé como peça central do sistema ofensivo antes mesmo do início do torneio.

Haaland estreia em Copas do Mundo com gols

A Noruega, que retornava a uma Copa do Mundo após 28 anos de ausência, liderada por Haaland, goleou o Iraque por 4 a 1 em Boston — e o atacante fez sua estreia em Mundiais com dois gols.

O resultado deixou a Noruega na liderança do Grupo I, tratado como um dos mais difíceis da competição, na frente da própria França, por saldo de gols após a primeira rodada.

O ranking de desempenho após a rodada

Com os resultados de terça-feira, o ranking informal de desempenho elaborado pelo The Telegraph — que avalia como cada seleção tem jogado, e não o ranking oficial da Fifa — ficou assim no topo:

1. França (➡️ mantém a liderança) — vitória convincente sobre o Senegal consolidou a posição

2. Argentina (➡️) — hat-trick de Messi mantém o status de favorita, com ressalvas sobre o desgaste do elenco

3. Inglaterra (➡️) — ainda não entrou em campo

4. Alemanha (➡️) — goleada por 7 a 1 sobre Curaçao não revelou muito sobre o real nível da equipe

5. Espanha (➡️) — empate sem gols com Cabo Verde gerou forte queda na confiança

6. Brasil (➡️) — empate com o Marrocos deixou dúvidas sobre o time titular

7. Países Baixos (➡️) — mostrou físico contra o Japão, mas expôs falta de profundidade no banco

8. Portugal (➡️) — ainda não jogou

9. Marrocos (➡️) — empate com o Brasil reforçou status de favorita oculta

10. Colômbia (➡️) — ainda não entrou em campo

A Noruega de Haaland não aparece no top 10 deste ranking específico, mas o desempenho contra o Iraque deve fazer a seleção subir posições na próxima atualização, segundo analistas — que já apontavam os noruegueses como principal candidata a "zebra" da competição antes do início do torneio.

O que isso significa

O Brasil, que havia empatado com o Marrocos na rodada anterior, viu o desempenho dos rivais aumentar a pressão pelo próximo confronto, contra o Haiti, nesta sexta-feira, 19.

Enquanto Messi, Mbappé e Haaland mostraram nível de favoritos em campo, o time de Carlo Ancelotti ainda precisa provar que pode acompanhar o ritmo das seleções que decidiram aparecer logo na primeira rodada.