Esporte

Fase de grupos copa 2026

Mbappé e Messi podem bagunçar ranking da Copa do Mundo

Avaliação do The Telegraph coloca franceses e argentinos no topo, enquanto Brasil e Espanha ainda tentam convencer na Copa do Mundo de 2026

Kylian Mbappé: jogador brilhou na terça-feira, 16 (CHARLY TRIBALLEAU / AFP/AFP)

Kylian Mbappé: jogador brilhou na terça-feira, 16 (CHARLY TRIBALLEAU / AFP/AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 17 de junho de 2026 às 07h45.

Enquanto o ranking oficial da Fifa mede o desempenho das seleções nos últimos quatro anos, há outro tipo de avaliação que ganha força a cada rodada da Copa do Mundo: o ranking de quem está jogando melhor dentro do torneio, atualizado dia a dia conforme as partidas acontecem.

Com a primeira rodada da fase de grupos avançando, o ranking elaborado pelo The Telegraph aponta quem se destacou e quem decepcionou até aqui.

O topo permanece estável

1. França — segue na liderança após vitória convincente sobre o Senegal por 3 a 1, com brace de Kylian Mbappé. Diferente de outras favoritas, a equipe de Didier Deschamps não decepcionou na estreia.

2. Argentina Lionel Messi conduziu a atual campeã a uma vitória tranquila contra a Argélia. As dúvidas sobre o desgaste físico de um elenco mais velho, numa Copa mais longa do que o habitual, permanecem — mas o nível de Messi em campo segue irrepreensível.

3. Inglaterra — ainda sem entrar em campo até a atualização deste ranking.

4. Alemanhaa goleada por 7 a 1 sobre Curaçao pouco revela sobre o nível real da equipe. O ataque mostrou criatividade, mas a defesa alemã ainda é um ponto de interrogação para o torneio.

As decepções da primeira rodada

5. Espanha — o empate sem gols contra Cabo Verde foi descrito como humilhante e profundamente decepcionante para a atual campeã da Eurocopa. Sem inspiração, sem imaginação, e dependente demais de Lamine Yamal, que nem estava em condição física plena.

6. Brasil — não brilhou na estreia. Carlo Ancelotti fez duas trocas já no intervalo, um sinal de que a equipe ainda não está ajustada. As mudanças vieram nas laterais e no meio-campo, áreas de preocupação que o empate por 1 a 1 contra o Marrocos não resolveu.

O meio da tabela

7. Países Baixos — mostrou força física e qualidade em bolas paradas contra o Japão, mas a queda de nível após cinco substituições expôs a falta de profundidade do banco holandês.

8. Portugal — ainda não jogou. A conversa em torno da seleção continua centrada em Cristiano Ronaldo.

9. Marrocos — o empate contra o Brasil provou que a seleção continua sendo um dos pesos-pesados do futebol mundial, quatro anos após a histórica campanha de semifinalista no Catar. O time tem talento novo: Ayyoub Bouaddi, de 18 anos, teve atuação destacada no meio-campo.

10. Colômbia — ainda não entrou em campo para a atualização do ranking e joga nesta quarta-feira, 17.

O que muda a partir de agora

A atualização seguinte deste ranking deve refletir os resultados de terça-feira, 16, quando Erling Haaland fez dois gols na vitória da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque, e Messi marcou seu primeiro hat-trick em Copas na goleada da Argentina sobre a Argélia.

A Noruega, ausente havia 28 anos do torneio, é apontada como uma das principais surpresas em potencial da edição, e o desempenho contra o Iraque deve empurrá-la para cima na próxima atualização.

O padrão que esse tipo de ranking revela é que as listas de pré-torneio e desempenho em campo nem sempre coincidem. A Espanha chegou como uma das favoritas e decepcionou.

O Brasil, sexto colocado oficial da Fifa, ainda não convenceu. E seleções como Marrocos e Noruega, fora do radar de muitos apostadores antes da bola rolar, já mostraram, na prática, por que merecem atenção.

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