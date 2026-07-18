A internet decidiu: estes são os 10 estádios mais bonitos da Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 ficou marcada por recordes, grandes jogos e estádios que chamaram atenção muito antes da bola rolar. Espalhadas por Estados Unidos, México e Canadá, as 16 sedes do torneio ofereceram cenários completamente diferentes, desde arenas ultramodernas até palcos carregados de história.

Nas últimas semanas, porém, um debate tomou conta das redes sociais: afinal, qual foi o estádio mais bonito desta Copa do Mundo?

Entre publicações no X (antigo Twitter), TikTok, Instagram e fóruns de futebol, alguns estádios apareceram repetidamente entre os favoritos dos torcedores. Seja pela arquitetura, pela atmosfera criada durante os jogos ou pelo impacto visual nas transmissões, algumas arenas conquistaram um lugar especial na memória do Mundial.

SoFi Stadium (Los Angeles)

Com seu gigantesco teto translúcido e o telão suspenso de 360 graus, o SoFi Stadium rapidamente virou um dos cartões-postais da Copa. As imagens aéreas da arena impressionaram torcedores durante toda a competição, principalmente nos jogos noturnos.

MetLife Stadium (Nova Jersey)

Palco da grande final, o MetLife ganhou ainda mais destaque durante o torneio. A atmosfera criada para as partidas decisivas, somada à capacidade para mais de 80 mil torcedores, colocou o estádio entre os mais elogiados da Copa.

Estádio Azteca (Cidade do México)

Nenhuma lista estaria completa sem o Azteca. Mais do que beleza arquitetônica, o estádio mexicano carrega um peso histórico incomparável. Foi o palco das consagrações de Pelé e Maradona e voltou a receber partidas de Copa quase seis décadas depois de sua inauguração.

Estádio de Monterrey - México

O estádio de Monterrey fez nascer um dos cenários mais fotografados do Mundial. A combinação entre natureza e arquitetura moderna conquistou muitos torcedores.

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Conhecido pelo teto retrátil em formato de hélice e pelo enorme telão circular, o estádio foi um dos mais elogiados pela experiência oferecida ao público e pelas imagens produzidas durante as transmissões.

AT&T Stadium (Arlington)

O tradicional palco do Dallas Cowboys voltou a impressionar pelo tamanho e pela tecnologia. O gigantesco telão central virou um dos símbolos visuais da competição.

Lumen Field (Seattle)

A proximidade das arquibancadas com o gramado ajudou a criar uma das atmosferas mais vibrantes da Copa. Em vários jogos, o estádio foi apontado por torcedores como um dos mais "barulhentos" do torneio.

Estadio Akron (Guadalajara)

Com linhas modernas e fachada inspirada em um vulcão, o Akron recebeu elogios tanto pela arquitetura quanto pelo ambiente criado pela torcida mexicana.

Hard Rock Stadium (Miami)

Palco de partidas importantes da fase de grupos e do mata-mata, o estádio chamou atenção pela cobertura que protege boa parte das arquibancadas e pelo visual cercado por palmeiras, uma das marcas registradas de Miami.

BMO Field (Toronto)

Mesmo sendo uma das menores arenas da competição, o estádio canadense conquistou espaço entre os favoritos graças ao ambiente intimista e à forte participação da torcida local.