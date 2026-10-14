Cristiano Ronaldo investe R$ 112 milhões em pequena aldeia para produção de água em larga escala

RESUMO ＋ Cristiano Ronaldo terá uma fábrica de água mineral em Gostei, no norte de Portugal, com início das operações previsto para os primeiros meses de 2028 e investimento de quase 20 milhões de euros. A sociedade Maravilha Decimal, dividida igualmente entre o jogador e o Grupo Outeirinho, planeja engarrafar até 600 milhões de litros por ano, com foco no mercado externo.

Cristiano Ronaldo terá uma fábrica de água mineral em Gostei, aldeia do município de Bragança, no norte de Portugal. Com investimento previsto de quase 20 milhões de euros (cerca de R$ 112 milhões), o empreendimento deve iniciar as operações nos primeiros meses de 2028 e terá como foco o mercado externo.

O projeto é conduzido pela Maravilha Decimal, sociedade na qual o jogador e o Grupo Outeirinho detêm, cada um, metade da participação. A unidade poderá engarrafar até 600 milhões de litros por ano, a partir da água de uma nascente da região de Trás-os-Montes.

Entre os destinos previstos para a produção estão os Estados Unidos. A estratégia também inclui uma embalagem exclusiva, em desenvolvimento por uma empresa italiana, segundo Francisco Ferreira, administrador do Grupo Outeirinho.

O que levou o projeto a Gostei?

A escolha do local está associada à nascente que abastecerá a fábrica. A água possui pH alcalino, característica que os responsáveis pelo negócio pretendem explorar na comercialização do produto.

A operação terá identidade própria para disputar espaço no setor de águas engarrafadas. O desenvolvimento da embalagem faz parte dessa proposta de diferenciação em relação às marcas disponíveis no mercado.

Fábrica terá três linhas de engarrafamento

As obras passam pela preparação do terreno e pela execução das fundações. O cronograma prevê que a estrutura principal fique de pé entre março e abril de 2027, com a conclusão do empreendimento até o fim daquele ano.

A instalação ocupará aproximadamente 7.200 metros quadrados de área coberta. Das três linhas de engarrafamento previstas, duas trabalharão com embalagens plásticas e uma será destinada a garrafas de vidro.

A expectativa é abrir de 30 a 35 postos de trabalho diretos no início da operação. O quadro poderá crescer conforme o avanço da produção.

Parceria já inclui marca de água na Espanha

O empreendimento em Portugal amplia a atuação de Cristiano Ronaldo com o Grupo Outeirinho no setor. Em 2023, o jogador apresentou a URSU9, marca de água mineral produzida na Espanha.