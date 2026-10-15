Rafael Câmara na F1: veja o número escolhido pelo piloto e por quê

RESUMO ＋ Rafael Câmara correrá com o número 50 pela equipe Haas F1 Team na temporada de 2027 da Fórmula 1. O pernambucano preferia o número 5, associado à sua data de nascimento, mas a identificação já pertence a Gabriel Bortoleto, o outro brasileiro no grid.

Rafael Câmara, jovem brasileiro, foi confirmado como piloto da Haas F1 Team para a temporada de 2027 da Fórmula 1. O pernambucano se junta a Gabriel Bortoleto como segundo representante do Brasil no grid da categoria.

Líder do campeonato da Fórmula 2, Rafael corre com o monoposto #1 na categoria de base. No entanto, o número já tem dono na Fórmula 1: o atual campeão mundial, Lando Norris. Por isso, o jovem revelou ter feito uma escolha difícil para a temporada de 2027.

Qual foi o número escolhido por Rafael Câmara na Fórmula 1?

Rafael Câmara revelou que irá correr com o número #50 na Fórmula 1 2027, uma variação de seu número da sorte.

Por que o número #50?

Nascido em 5/5/2005, Rafael Câmara carrega o número 5 como seu número da sorte; no entanto, Gabriel Bortoleto, seu companheiro brasileiro, já compete com este monoposto.

Já Carlos Sainz, da Williams, é o representante do número 55, e construiu grande parte da sua identidade visual nas redes sociais ao redor disso.

Por isso, Câmara precisou encontrar outro número relacionado ao cinco: o 50.

Câmara assume lugar de Ocon em 2027

No fim de setembro, Esteban Ocon revelou que estaria deixando a Haas no próximo ano, como já era especulado há meses nas redes sociais. Rafael estava entre os principais concorrentes para a vaga na equipe.

Em uma coletiva de imprensa, o chefe da Haas, Ayao Komatsu, foi questionado sobre o patrocínio e o dinheiro que a escolha do brasileiro traria para a equipe, e respondeu: "Todos os pilotos que testamos estavam trazendo dinheiro. Escolhemos o mais rápido deles."