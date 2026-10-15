Rafael Câmara na F1: veja o número escolhido pelo piloto e por quê

Fórmula 1: Rafael Câmara é confirmado na Haas em 2027 (Reprodução/Instagram/@rafaccamara88)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 13h48.
Última atualização em 15 de outubro de 2026 às 13h56.
Rafael Câmara correrá com o número 50 pela equipe Haas F1 Team na temporada de 2027 da Fórmula 1. O pernambucano preferia o número 5, associado à sua data de nascimento, mas a identificação já pertence a Gabriel Bortoleto, o outro brasileiro no grid.
Rafael Câmara, jovem brasileiro, foi confirmado como piloto da Haas F1 Team para a temporada de 2027 da Fórmula 1. O pernambucano se junta a Gabriel Bortoleto como segundo representante do Brasil no grid da categoria.
Líder do campeonato da Fórmula 2, Rafael corre com o monoposto #1 na categoria de base. No entanto, o número já tem dono na Fórmula 1: o atual campeão mundial, Lando Norris. Por isso, o jovem revelou ter feito uma escolha difícil para a temporada de 2027.
Rafael Câmara revelou que irá correr com o número #50 na Fórmula 1 2027, uma variação de seu número da sorte.
Nascido em 5/5/2005, Rafael Câmara carrega o número 5 como seu número da sorte; no entanto, Gabriel Bortoleto, seu companheiro brasileiro, já compete com este monoposto.
Já Carlos Sainz, da Williams, é o representante do número 55, e construiu grande parte da sua identidade visual nas redes sociais ao redor disso.
Por isso, Câmara precisou encontrar outro número relacionado ao cinco: o 50.
No fim de setembro, Esteban Ocon revelou que estaria deixando a Haas no próximo ano, como já era especulado há meses nas redes sociais. Rafael estava entre os principais concorrentes para a vaga na equipe.
Em uma coletiva de imprensa, o chefe da Haas, Ayao Komatsu, foi questionado sobre o patrocínio e o dinheiro que a escolha do brasileiro traria para a equipe, e respondeu: "Todos os pilotos que testamos estavam trazendo dinheiro. Escolhemos o mais rápido deles."
Rafael Câmara usará o número 50 na temporada de 2027 da Fórmula 1. A escolha representa uma variação do número utilizado pelo piloto nas categorias de base.
Rafael Câmara escolheu o número 50 por considerar o 5 seu número da sorte, uma referência à data de seu nascimento, em 5 de maio de 2005. Como Gabriel Bortoleto já usa o 5 e Carlos Sainz compete com o 55, Câmara optou pelo número disponível mais próximo.
Rafael Câmara correrá pela Haas F1 Team na temporada de 2027. O pernambucano se juntará a Gabriel Bortoleto como o segundo brasileiro no grid da categoria.
Rafael Câmara assumirá a vaga de Esteban Ocon na Haas. Ocon revelou no fim de setembro que deixaria a equipe no ano seguinte.
Ayao Komatsu, chefe da Haas, afirmou que todos os pilotos testados levariam dinheiro à equipe. Segundo Komatsu, Rafael Câmara foi escolhido por ser o mais rápido entre eles.