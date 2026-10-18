Real Madrid x Sevilla: onde assistir, horário e prováveis escalações

(Esportes/Exame)
Colaboradora
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 11h30.
O Real Madrid recebe o Sevilla neste domingo, às 16h (horário de Brasília), pela 9ª rodada de LALIGA, no Santiago Bernabéu, com transmissão pelo Prime Video e pela CazéTV, no YouTube. Quarto colocado, com 18 pontos, o time merengue chega embalado pela vitória por 4 a 3 sobre a Roma, pela Champions League, mas não contará com Vini Jr., suspenso. Endrick deve ganhar uma oportunidade como titular ao lado de Mbappé. Já o Sevilla, quinto colocado, com 14 pontos, busca se recuperar após duas partidas sem vencer e terá o desfalque de Isaac Romero, suspenso. Ure deve comandar o ataque da equipe visitante.
O Real Madrid recebe o Sevilla neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pela 9ª rodada de LALIGA. A partida será disputada no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, e terá transmissão ao vivo pelo Prime Video (streaming) e pela CazéTV, no YouTube.
REAL MADRID: Sem Vini Jr., suspenso pela Federação Espanhola, Endrick deve assumir uma vaga entre os titulares. A provável escalação merengue é: Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Rüdiger e Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham e Endrick; Kylian Mbappé.
SEVILLA: Sem Isaac Romero, suspenso após receber cartão vermelho, o Sevilla deve ter Ure como referência ofensiva para tentar surpreender o adversário fora de casa. A provável escalação da equipe é: Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas e Gabriel Suazo; Agoumé, Kochorashvili, Fofana, Fernández e González; Ure.
A partida será disputada neste domingo, às 16h (horário de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol (LALIGA).
O confronto terá transmissão ao vivo pelo Prime Video, via streaming, e pela CazéTV, no YouTube.
O jogo acontecerá no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, casa do Real Madrid.
O atacante brasileiro está suspenso pela Federação Espanhola e, por isso, será desfalque do Real Madrid na partida.
Endrick deve receber uma oportunidade entre os titulares, ocupando uma vaga no ataque merengue ao lado de Kylian Mbappé.
O Real Madrid deve entrar em campo com Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Rüdiger e Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham e Endrick; Mbappé. O Sevilla deve ter Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas e Gabriel Suazo; Agoumé, Kochorashvili, Fofana, Fernández e González; Ure.
No início da rodada, o Real Madrid ocupava a 4ª colocação, com 18 pontos, enquanto o Sevilla aparecia em 5º lugar, com 14 pontos.
O Sevilla não poderá contar com Isaac Romero, suspenso após receber cartão vermelho. Ure deve assumir a referência ofensiva da equipe.