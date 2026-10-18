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Real Madrid x Sevilla: onde assistir, horário e prováveis escalações

Sem Vini Jr., suspenso, o Real Madrid conta com Endrick entre os titulares para enfrentar o Sevilla no Santiago Bernabéu

(Esportes/Exame)

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Clarissa Palácio
Clarissa Palácio

Colaboradora

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 11h30.

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O Real Madrid recebe o Sevilla neste domingo, às 16h (horário de Brasília), pela 9ª rodada de LALIGA, no Santiago Bernabéu, com transmissão pelo Prime Video e pela CazéTV, no YouTube. Quarto colocado, com 18 pontos, o time merengue chega embalado pela vitória por 4 a 3 sobre a Roma, pela Champions League, mas não contará com Vini Jr., suspenso. Endrick deve ganhar uma oportunidade como titular ao lado de Mbappé. Já o Sevilla, quinto colocado, com 14 pontos, busca se recuperar após duas partidas sem vencer e terá o desfalque de Isaac Romero, suspenso. Ure deve comandar o ataque da equipe visitante.

O Real Madrid recebe o Sevilla neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pela 9ª rodada de LALIGA. A partida será disputada no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, e terá transmissão ao vivo pelo Prime Video (streaming) e pela CazéTV, no YouTube.

Panorama das Equipes

  • Real Madrid: Na 4ª colocação, com 18 pontos, seis a menos que o líder Barcelona no início da rodada, o Real Madrid busca a vitória para se aproximar do topo da tabela. A equipe chega motivada após uma virada emocionante sobre a Roma, por 4 a 3, pela Champions League. Para o duelo deste domingo, o time merengue não contará com Vini Jr., suspenso pela Federação Espanhola. Com a ausência do brasileiro, Endrick deve ganhar uma oportunidade entre os titulares.
  • Sevilla: Ocupando a 5ª posição, com 14 pontos, o Sevilla tenta se recuperar no Campeonato Espanhol após duas partidas sem vencer. A equipe busca somar pontos fora de casa para se aproximar dos primeiros colocados. Para o confronto no Bernabéu, o time não poderá contar com Isaac Romero, suspenso após receber cartão vermelho. Com isso, Ure deve comandar o ataque da equipe.

Ficha Técnica

  • Competição: Campeonato Espanhol (LALIGA) – 9ª rodada
  • Data e Horário: Domingo, às 16h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madri, Espanha
  • Onde Assistir: Prime Video (streaming) e CazéTV (YouTube)

Prováveis Escalações

REAL MADRID: Sem Vini Jr., suspenso pela Federação Espanhola, Endrick deve assumir uma vaga entre os titulares. A provável escalação merengue é: Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Rüdiger e Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham e Endrick; Kylian Mbappé.

SEVILLA: Sem Isaac Romero, suspenso após receber cartão vermelho, o Sevilla deve ter Ure como referência ofensiva para tentar surpreender o adversário fora de casa. A provável escalação da equipe é: Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas e Gabriel Suazo; Agoumé, Kochorashvili, Fofana, Fernández e González; Ure.

Perguntas frequentes

Quando será o jogo entre Real Madrid e Sevilla?

A partida será disputada neste domingo, às 16h (horário de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol (LALIGA).

Onde assistir a Real Madrid x Sevilla ao vivo?

O confronto terá transmissão ao vivo pelo Prime Video, via streaming, e pela CazéTV, no YouTube.

Onde será disputada a partida entre Real Madrid e Sevilla?

O jogo acontecerá no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, casa do Real Madrid.

Por que Vini Jr. não jogará contra o Sevilla?

O atacante brasileiro está suspenso pela Federação Espanhola e, por isso, será desfalque do Real Madrid na partida.

Endrick será titular do Real Madrid contra o Sevilla?

Endrick deve receber uma oportunidade entre os titulares, ocupando uma vaga no ataque merengue ao lado de Kylian Mbappé.

Quais são as prováveis escalações de Real Madrid e Sevilla?

O Real Madrid deve entrar em campo com Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Rüdiger e Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham e Endrick; Mbappé. O Sevilla deve ter Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas e Gabriel Suazo; Agoumé, Kochorashvili, Fofana, Fernández e González; Ure.

Qual é a situação de Real Madrid e Sevilla na tabela de LALIGA?

No início da rodada, o Real Madrid ocupava a 4ª colocação, com 18 pontos, enquanto o Sevilla aparecia em 5º lugar, com 14 pontos.

Quais são os desfalques do Sevilla para enfrentar o Real Madrid?

O Sevilla não poderá contar com Isaac Romero, suspenso após receber cartão vermelho. Ure deve assumir a referência ofensiva da equipe.

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