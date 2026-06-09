Conheça o estádio da Copa de 2026 que viralizou por sua paisagem única

Copa do Mundo: paisagem ao redor do Estádio BBVA, em Monterrey, viralizou nas redes sociais (Redes sociais/Divulgação)
Redatora
Publicado em 9 de junho de 2026 às 20h21.
Entre os estádios que receberão jogos da Copa do Mundo de 2026, um deles tem chamado atenção pela paisagem ao redor. Localizado em Monterrey, no norte do México, o Estádio BBVA tem vista para o Cerro de la Silla, uma das formações montanhosas mais conhecidas do país.
Imagens registradas do interior da arena viralizaram nas redes sociais e despertaram a curiosidade de torcedores de diferentes partes do mundo. Em diversas fotos, a montanha aparece ao fundo das arquibancadas, criando um cenário incomum para uma partida de futebol.
O Estádio BBVA está localizado na região metropolitana de Monterrey, capital do estado mexicano de Nuevo León. Inaugurada em 2015, a arena é a casa do Club de Fútbol Monterrey, uma das principais equipes do futebol mexicano.
O estádio tem capacidade para mais de 50 mil espectadores e foi escolhido pela Fifa como uma das sedes da Copa do Mundo de 2026. Durante o torneio, o local receberá partidas da fase de grupos e também confrontos do mata-mata.
O Cerro de la Silla é o principal cartão-postal de Monterrey. A montanha recebeu esse nome por causa de seu formato, que lembra uma sela de cavalo.
Com mais de 1.800 metros de altitude, a formação pode ser vista de diversos pontos da cidade e se tornou um dos símbolos mais conhecidos do norte do México.
A curta distância entre a montanha e o estádio faz com que seu topo apareça em diversas imagens registradas durante partidas e eventos realizados na arena.
Monterrey está entre as cidades escolhidas para receber jogos da Copa do Mundo organizada por México, Estados Unidos e Canadá.
Além da infraestrutura esportiva, a cidade é considerada um dos principais polos econômicos do México e combina áreas urbanas modernas com paisagens naturais marcadas pela presença da Sierra Madre Oriental.
Com a chegada do Mundial, o Estádio BBVA deve ganhar ainda mais visibilidade internacional, impulsionado pela combinação entre futebol e um dos cartões-postais mais famosos do México.
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