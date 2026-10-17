Um ponto separa Flamengo e Palmeiras. O que pode mudar neste fim de semana?

Emerson Royal e Vitor Roque disputam a bola em confronto entre Flamengo e Palmeiras no Brasileirão de 2025 (Wagner Meier/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 14h11.
Flamengo e Palmeiras chegam à 31ª rodada com 64 e 63 pontos. O time paulista visita o Athletico-PR no sábado, 17, e o carioca enfrenta o Bahia no domingo, 18. Os compromissos antecedem os jogos de volta das semifinais da Libertadores.
Um ponto. É isso que separa Flamengo e Palmeiras na entrada de um fim de semana que exige atenção a dois campeonatos. Com 64 pontos, o time carioca lidera o Brasileirão, seguido pelos paulistas, com 63. Ambos jogam fora de casa pela 31ª rodada, poucos dias antes de decidir uma vaga na final da Libertadores.
O Palmeiras entra em campo primeiro, neste sábado, 17, às 19h30, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. Já o Flamengo visita o Bahia no domingo, 18, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Os horários são de Brasília.
A ordem das partidas permite ao clube paulista assumir provisoriamente a ponta caso vença. Para os dois, a rodada também traz uma decisão sobre o uso do elenco, já que o intervalo entre os compromissos do Brasileiro e os jogos continentais será curto.
Uma vitória do Palmeiras leva a equipe a 66 pontos e transfere a pressão para o Flamengo. Nesse cenário, o time carioca precisa vencer o Bahia para terminar a rodada na liderança, com 67. Se empatar ou perder, será ultrapassado.
Um empate palmeirense produz uma situação diferente. O clube chegaria aos mesmos 64 pontos do rival, mas continuaria atrás pelo número de vitórias. Antes da rodada, o Flamengo soma 19 triunfos, contra 18 do Palmeiras. Se o time paulista perder e o carioca vencer, a distância entre eles sobe para quatro pontos.
As contas mostram por que a vantagem atual oferece pouca margem para um tropeço. Também ajudam a dimensionar o que estará em jogo em Salvador, quando o Flamengo já conhecerá o resultado do concorrente.
O Palmeiras chega ao compromisso em Curitiba depois de vencer o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, na quarta-feira, 14. O resultado permite ao time avançar à final continental com um empate no jogo de volta.
A decisão está marcada para quarta-feira, 21, às 21h30, no Nubank Parque. Uma derrota palmeirense por um gol de diferença leva a disputa aos pênaltis; uma derrota por dois ou mais gols classifica o Fluminense diretamente.
O Flamengo volta da Argentina com a semifinal aberta depois do empate por 0 a 0 com o Estudiantes, na quinta-feira, 15. O segundo confronto será no Maracanã, em 22 de outubro, às 21h30. Quem vencer avança; outro empate leva a decisão aos pênaltis.
Assim, os dois candidatos ao título brasileiro terão compromissos nacionais entre a ida e a volta das semifinais. A proximidade das partidas torna a recuperação física e a escolha dos titulares parte da disputa, sem que seja possível antecipar uma escalação antes da confirmação dos clubes.
No Brasileirão, a preocupação é manter a regularidade nas oito rodadas que restam a cada equipe. Na Libertadores, uma única partida definirá a continuidade da campanha.
Poupar jogadores pode preservar condições físicas para a decisão continental, mas também aumenta o peso de quem receber a responsabilidade de disputar os pontos do fim de semana.
Os resultados contra Athletico-PR e Bahia não alteram os placares da Libertadores. Seu efeito passa pela classificação nacional, pelo desgaste dos elencos e pelas opções disponíveis para a semana seguinte, quando Flamengo e Palmeiras poderão confirmar uma nova final entre eles.
Um ponto antes da 31ª rodada. O Flamengo tem 64, e o Palmeiras, 63.
Contra o Athletico-PR, em Curitiba, no sábado, 17, às 19h30 de Brasília.
No domingo, 18, às 18h30 de Brasília, na Arena Fonte Nova.
Palmeiras e Fluminense jogam em 21 de outubro. Flamengo e Estudiantes se enfrentam no dia 22.