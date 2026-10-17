Um ponto separa Flamengo e Palmeiras. O que pode mudar neste fim de semana?

RESUMO ＋ Flamengo e Palmeiras chegam à 31ª rodada com 64 e 63 pontos. O time paulista visita o Athletico-PR no sábado, 17, e o carioca enfrenta o Bahia no domingo, 18. Os compromissos antecedem os jogos de volta das semifinais da Libertadores.

Um ponto. É isso que separa Flamengo e Palmeiras na entrada de um fim de semana que exige atenção a dois campeonatos. Com 64 pontos, o time carioca lidera o Brasileirão, seguido pelos paulistas, com 63. Ambos jogam fora de casa pela 31ª rodada, poucos dias antes de decidir uma vaga na final da Libertadores.

O Palmeiras entra em campo primeiro, neste sábado, 17, às 19h30, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. Já o Flamengo visita o Bahia no domingo, 18, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Os horários são de Brasília.

A ordem das partidas permite ao clube paulista assumir provisoriamente a ponta caso vença. Para os dois, a rodada também traz uma decisão sobre o uso do elenco, já que o intervalo entre os compromissos do Brasileiro e os jogos continentais será curto.

Quais resultados podem mudar a liderança?

Uma vitória do Palmeiras leva a equipe a 66 pontos e transfere a pressão para o Flamengo. Nesse cenário, o time carioca precisa vencer o Bahia para terminar a rodada na liderança, com 67. Se empatar ou perder, será ultrapassado.

Um empate palmeirense produz uma situação diferente. O clube chegaria aos mesmos 64 pontos do rival, mas continuaria atrás pelo número de vitórias. Antes da rodada, o Flamengo soma 19 triunfos, contra 18 do Palmeiras. Se o time paulista perder e o carioca vencer, a distância entre eles sobe para quatro pontos.

As contas mostram por que a vantagem atual oferece pouca margem para um tropeço. Também ajudam a dimensionar o que estará em jogo em Salvador, quando o Flamengo já conhecerá o resultado do concorrente.

Libertadores entra na escolha dos times

O Palmeiras chega ao compromisso em Curitiba depois de vencer o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, na quarta-feira, 14. O resultado permite ao time avançar à final continental com um empate no jogo de volta.

A decisão está marcada para quarta-feira, 21, às 21h30, no Nubank Parque. Uma derrota palmeirense por um gol de diferença leva a disputa aos pênaltis; uma derrota por dois ou mais gols classifica o Fluminense diretamente.

O Flamengo volta da Argentina com a semifinal aberta depois do empate por 0 a 0 com o Estudiantes, na quinta-feira, 15. O segundo confronto será no Maracanã, em 22 de outubro, às 21h30. Quem vencer avança; outro empate leva a decisão aos pênaltis.

Assim, os dois candidatos ao título brasileiro terão compromissos nacionais entre a ida e a volta das semifinais. A proximidade das partidas torna a recuperação física e a escolha dos titulares parte da disputa, sem que seja possível antecipar uma escalação antes da confirmação dos clubes.

Dois títulos, exigências diferentes

No Brasileirão, a preocupação é manter a regularidade nas oito rodadas que restam a cada equipe. Na Libertadores, uma única partida definirá a continuidade da campanha.

Poupar jogadores pode preservar condições físicas para a decisão continental, mas também aumenta o peso de quem receber a responsabilidade de disputar os pontos do fim de semana.

Os resultados contra Athletico-PR e Bahia não alteram os placares da Libertadores. Seu efeito passa pela classificação nacional, pelo desgaste dos elencos e pelas opções disponíveis para a semana seguinte, quando Flamengo e Palmeiras poderão confirmar uma nova final entre eles.