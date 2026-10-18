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Trump declara apoio à reeleição de Netanyahu antes de eleições em Israel

Premiê enfrenta disputa acirrada em 27 de outubro; principal adversário afirma que cabe aos israelenses escolher seu líder

Netanyahu: político já passou mais de 18 anos no poder em Israel (Jalaa MAREY / AFP)

Netanyahu: político já passou mais de 18 anos no poder em Israel (Jalaa MAREY / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 15h10.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste domingo, 18, seu “apoio pleno e total” à reeleição do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O país realizará eleições legislativas em 27 de outubro, em uma disputa acirrada, segundo as pesquisas.

“Que esta carta sirva como testemunho do meu apoio pleno e total a Bibi Netanyahu na corrida pela sua reeleição como primeiro-ministro de Israel”, escreveu Trump na rede social Truth Social. “É o tipo de parceiro que os Estados Unidos pedem a Israel, um país pelo qual fizeram tanto”, acrescentou.

Netanyahu agradeceu ao presidente americano em uma publicação no X. “Obrigado, senhor presidente Trump, pelo seu imenso apoio e pelo nosso trabalho conjunto! Juntos, levaremos a missão a um bom resultado!”, escreveu.

Netanyahu promete combater ameaça iraniana

Em um vídeo divulgado por seu partido, o Likud, Netanyahu afirmou que a relação próxima com Trump ajudará os dois países a “eliminar a ameaça iraniana” caso vença a disputa eleitoral.

“Derrotamos o Irã”, declarou o premiê, acrescentando que a parceria com os Estados Unidos continuará para eliminar a ameaça iraniana nos próximos dois anos, ou até antes.

Trump também chamou Netanyahu de “um primeiro-ministro guerreiro sem igual” e afirmou que o líder israelense tem sido “um parceiro ainda mais notável pela paz”, no contexto da guerra iniciada pelos dois países contra o Irã no fim de fevereiro.

Adversário de Netanyahu reage

O principal adversário de Netanyahu nas eleições, o ex-chefe militar Gadi Eisenkot, reagiu ao apoio de Trump durante uma conferência em Tel Aviv.

“Admiro” Trump, afirmou Eisenkot, antes de acrescentar que “Israel é um país democrático: só os israelenses podem escolher seu líder”.

Eleições ocorrem após ataque do Hamas

As eleições de 27 de outubro serão as primeiras realizadas em Israel desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que levou Israel a iniciar uma guerra que devastou grande parte da Faixa de Gaza.

O atual governo israelense, formado em dezembro de 2022 com a participação inédita de ultranacionalistas, também acelerou a colonização da Cisjordânia ocupada. Na região, os ataques de colonos aumentaram em um clima de impunidade.

Netanyahu, que se aproxima dos 77 anos e já passou mais de 18 anos no poder, enfrenta uma disputa acirrada por um novo mandato, segundo as pesquisas.

Com informações da AFP

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