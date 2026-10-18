Fluminense x Santos: onde assistir, horário e prováveis escalações

(Esportes/Exame)
Colaboradora
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 11h00.
Fluminense e Santos se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão 2026, com transmissão pela TV Globo, ge tv e Premiere. O Tricolor busca se manter no G-4, mas deve poupar a maioria dos titulares para priorizar a semifinal da Libertadores, após duas derrotas consecutivas. Já o Peixe tenta se recuperar do revés diante do Atlético-MG e se aproximar do G-5, contando com o retorno de Neymar. Marcão e Cuca devem escalar equipes com mudanças e apostar em alternativas ofensivas para buscar os três pontos.
Fluminense e Santos se enfrentam na tarde deste domingo, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela TV Globo, ge tv e Premiere.
FLUMINENSE (Técnico: Marcão) Com a possibilidade de preservar os principais jogadores para a decisão pela vaga na final da Libertadores, o Tricolor deve entrar em campo com uma formação alternativa. Alisson, Matheus Reis e Cano estão em transição; Arana cumpre suspensão, enquanto Martinelli e John Kennedy estão lesionados. A provável escalação é: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Igor Rabello e Renê; Nonato, Hércules e Acosta; Canobbio, Soteldo e Castillo.
SANTOS (Técnico: Cuca) O Peixe conta com o retorno de Neymar e deve apostar em um ataque ofensivo para tentar conquistar os três pontos no Maracanã. Entre os desfalques estão Escobar, com dores na coxa, Willian Arão e Arthur, lesionados na coxa, além de Gabriel Brazão, com lesão no ombro, e Vinícius Lira, com lesão no joelho. A provável escalação é: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal; Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho; Everton Cebolinha, Neymar e Gabigol.
Fluminense: Soteldo, Ignácio, Castillo, Freytes, Ganso, Hulk, Martinelli, Otávio, Savarino e Samuel Xavier.
Santos: Gabriel Brazão, João Paulo, Lucas Veríssimo, Escobar, Gabriel Menino, Gustavo Henrique, Christian Oliva, Rollheiser, Neymar, Thaciano e Gabigol.
A arbitragem da partida ficará a cargo de Ramon Abatti Abel (SC), com Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC) como assistentes. Roger Goulart (RS) será o quarto árbitro, enquanto Rodrigo Pereira Joia atuará como assessor. O VAR será comandado por Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG), com Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo na função de AVAR.
A partida será disputada neste domingo, às 16h (horário de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O confronto será realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).
O jogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, ge tv e Premiere. Também será possível acompanhar os lances em tempo real pelo ge.
O Fluminense deve jogar com Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Igor Rabello e Renê; Nonato, Hércules e Acosta; Canobbio, Soteldo e Castillo. O Santos deve entrar em campo com Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal; Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho; Everton Cebolinha, Neymar e Gabigol.
A expectativa é que sim. O atacante deve retornar à equipe do Santos após ser poupado na rodada anterior devido ao gramado sintético da Arena MRV.
O Fluminense busca conquistar pontos para se manter no G-4, enquanto o Santos precisa vencer para se aproximar do G-5 e continuar na disputa por uma vaga na CONMEBOL Libertadores.
O Fluminense não deve contar com Alisson, Matheus Reis e Cano, em transição, Arana, suspenso, além de Martinelli e John Kennedy, lesionados. No Santos, os desfalques são Escobar, Willian Arão, Arthur, Gabriel Brazão e Vinícius Lira, todos afastados por questões físicas.