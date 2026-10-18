Tecnologia

Como rodar um 'ChatGPT offline' no PC com LM Studio, Ollama e GPT4All

Programas gratuitos executam modelos de IA abertos no próprio computador, sem enviar conversas para a nuvem; veja requisitos de hardware e o passo a passo de cada um

IA offline no PC: LM Studio, Ollama e GPT4All rodam modelos abertos sem depender da internet (SOPA Images/Getty Images)

IA offline no PC: LM Studio, Ollama e GPT4All rodam modelos abertos sem depender da internet (SOPA Images/Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 15h01.

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RESUMO ＋O ChatGPT não tem versão offline, mas modelos de pesos abertos como Gemma, Qwen, Llama e gpt-oss rodam no próprio computador. Um PC com 16 GB de RAM executa modelos que resumem, revisam e traduzem textos sem internet. LM Studio, Ollama e GPT4All são gratuitos e fazem a instalação em poucos passos. Os serviços em nuvem mantêm vantagem em pesquisa na web, raciocínio em várias etapas e velocidade.

Cerca de 50 milhões de brasileiros, ou 32% dos usuários de internet com 10 anos ou mais, já usaram ferramentas de IA generativa, segundo a TIC Domicílios 2025, do Cetic.br.

Quase todas essas ferramentas funcionam na nuvem, ou seja, a pergunta vai até os servidores da empresa, depende de conexão e esbarra em limites de uso ou assinatura. Rodar um "ChatGPT offline" no PC é a alternativa para quem quer manter conversas e documentos dentro da própria máquina.

A expressão, porém, é imprecisa. O ChatGPT é um serviço online da OpenAI e não tem versão local. O que roda no computador são modelos de pesos abertos, como Gemma (Google), Qwen (Alibaba), Llama (Meta) e gpt-oss (da própria OpenAI), executados por programas com interface parecida com a de um chatbot.

O que é preciso para rodar IA offline no PC?

O principal gargalo costuma ser a memória. O modelo é um arquivo de vários gigabytes que precisa caber na RAM ou na memória da placa de vídeo (VRAM). Os patamares de referência são:

  • 8 GB de RAM: roda apenas modelos pequenos, com respostas lentas;
  • 16 GB de RAM: configuração recomendada pelo LM Studio e suficiente para modelos de 7 a 9 bilhões de parâmetros em versões comprimidas, que resumem, revisam e traduzem textos;
  • 32 GB de RAM ou mais: permite modelos maiores e a análise de documentos longos;
  • Placa de vídeo dedicada: não é obrigatória, mas acelera a geração de texto. O LM Studio recomenda ao menos 4 GB de VRAM;
  • Armazenamento: cada modelo ocupa de 2 GB a mais de 10 GB, e um SSD reduz o tempo de carregamento.

O processador também conta. Em PCs com chips Intel ou AMD, o LM Studio exige suporte às instruções AVX2, presentes na maioria dos modelos lançados desde 2013. Macs com chips da linha M usam memória unificada, o que favorece esse tipo de uso.

LM Studio, Ollama ou GPT4All: qual escolher?

Os três são gratuitos e rodam em Windows, macOS e Linux. Mudam o público e o tipo de uso:

  • LM Studio: tem interface gráfica completa, busca modelos dentro do próprio app e indica se o arquivo cabe na memória do computador. É de código fechado, mas gratuito inclusive para uso no trabalho desde julho de 2025;
  • Ollama: de código aberto, ganhou um app de chat para Windows e macOS em julho de 2025, mas se destaca pelo terminal e pela API local, que conecta os modelos a editores de código, scripts e automações;
  • GPT4All: de código aberto e mantido pela Nomic AI, roda bem só com o processador e traz o recurso LocalDocs, que indexa pastas de PDFs e textos para consulta. Recebe atualizações com menos frequência que os concorrentes.

Como instalar e usar o LM Studio

  • Instale o programa: baixe a versão para o seu sistema em lmstudio.ai e conclua a instalação;
  • Busque um modelo: clique no ícone de lupa e pesquise nomes como Qwen, Gemma ou Llama. Prefira versões com "Instruct" no nome, treinadas para seguir comandos, na faixa de 7B a 9B;
  • Escolha a quantização: cada modelo aparece em variantes como Q4 e Q5. A quantização comprime o arquivo e reduz o uso de memória, com alguma perda de qualidade. A Q4_K_M costuma equilibrar tamanho e desempenho;
  • Carregue o modelo: na aba de chat, abra o seletor no topo da tela (Ctrl + L no Windows e no Linux) e escolha o arquivo baixado;
  • Teste sem internet: desligue o Wi-Fi e faça uma pergunta. Com o modelo salvo no disco, a conversa continua funcionando.

Para consultar documentos, basta arrastar um PDF para a janela do chat. O processamento também ocorre sem conexão com a nuvem.

Como usar o Ollama no Windows

  • Instale o Ollama: baixe o OllamaSetup.exe em ollama.com e execute. O serviço fica ativo em segundo plano;
  • Rode um modelo: abra o PowerShell e digite ollama run gemma4:e2b. O comando baixa a versão compacta do Gemma 4 e abre a conversa no terminal;
  • Gerencie os arquivos: ollama list mostra os modelos baixados, e ollama rm nome-do-modelo apaga um deles para liberar espaço;
  • Conecte outros apps: programas compatíveis com a API da OpenAI podem apontar para o endereço http://localhost:11434/v1 no lugar dos servidores da empresa.

Quem prefere não usar o terminal pode abrir o app do Ollama, escolher o modelo em um menu e conversar em uma janela semelhante à do ChatGPT. Por padrão, a API só aceita conexões do próprio computador. Liberar o acesso pela rede sem senha ou firewall deixa o servidor exposto a outros dispositivos.

Como conversar com PDFs no GPT4All

  • Baixe um modelo: abra o app, clique em "Start Chatting" e depois em "+ Add Model". Escolha um arquivo compatível com a memória do PC;
  • Crie uma coleção: acesse LocalDocs, clique em "+ Add Collection", dê um nome, selecione a pasta com os documentos e confirme em "Create Collection". A indexação acontece no próprio computador;
  • Ative a coleção no chat: use o botão LocalDocs na conversa e faça perguntas específicas sobre o material;
  • Confira as fontes: clique em "Sources", abaixo de cada resposta, para ver quais arquivos embasaram o texto.

O GPT4All também permite conectar modelos remotos, como os da OpenAI, via chave de API. Nesse caso, os documentos saem da máquina, por isso o modelo ativo precisa ser conferido antes de consultar arquivos sensíveis.

A IA local funciona sem internet?

Sim, depois que o programa e o modelo estão baixados. A conexão só volta a ser necessária para baixar novos modelos, atualizar o app ou usar recursos de nuvem.

O modelo também não pesquisa na web. Ele conhece apenas o que aprendeu até a data de treinamento e os arquivos fornecidos pelo usuário, e perguntas sobre preços ou notícias tendem a receber respostas desatualizadas.

Meus dados ficam protegidos na IA local?

Ficam mais sob controle, o que não quer dizer mais segurança automática. Com todo o processo no PC, nada vai para servidores externos. A proteção, porém, depende também de fatores como:

  • Sincronização de pastas: documentos em diretórios do OneDrive ou do Google Drive continuam indo para a nuvem;
  • Modelos em nuvem: o Ollama oferece modelos que rodam em servidores externos, identificados no catálogo, e o GPT4All aceita APIs remotas;
  • Malware e acesso compartilhado: um computador infectado ou usado por outras pessoas expõe o histórico de conversas salvo no disco.

Os modelos locais também erram, inventam informações e reproduzem vieses. Respostas sobre saúde, direito ou finanças exigem conferência em fontes primárias.

A IA local substitui o ChatGPT?

Para tarefas previsíveis, como resumir documentos, revisar rascunhos, organizar anotações, traduzir trechos e gerar código simples, ela substitui sim. Nessas funções, um modelo de 7B a 9B em um PC com 16 GB de RAM atende boa parte das demandas.

Os serviços em nuvem mantêm vantagem em pesquisa na web, raciocínio em várias etapas, análise de imagens e velocidade. Rodar no PC modelos do mesmo porte exige placas de vídeo com muita VRAM, um investimento alto no Brasil.

Perguntas frequentes

Dá para usar o ChatGPT offline?

Não. O ChatGPT é um serviço online da OpenAI e não tem versão local. O que roda no computador são modelos de pesos abertos, como Gemma, Qwen, Llama e gpt-oss.

Qual PC é preciso para rodar IA offline?

Com 8 GB de RAM, só modelos pequenos e lentos. A configuração recomendada pelo LM Studio tem 16 GB de RAM, e a placa de vídeo dedicada não é obrigatória, mas acelera as respostas.

LM Studio, Ollama ou GPT4All: qual escolher?

O LM Studio tem interface gráfica completa e indica se o modelo cabe na memória. O Ollama se destaca pelo terminal e pela API local. O GPT4All roda bem só com o processador e consulta pastas de documentos.

A IA local funciona sem internet?

Sim, depois que o programa e o modelo estão baixados. A conexão só é necessária para baixar novos modelos, atualizar o app ou usar recursos de nuvem.

Os dados ficam protegidos na IA local?

Ficam mais sob controle, porque nada vai para servidores externos. A proteção ainda depende de pastas sincronizadas com a nuvem, do uso de modelos remotos e da segurança do próprio computador.

A IA local substitui o ChatGPT?

Em tarefas previsíveis, como resumir documentos, revisar rascunhos e traduzir trechos, sim. Os serviços em nuvem seguem melhores em pesquisa na web, raciocínio em várias etapas, análise de imagens e velocidade.

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