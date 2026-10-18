Como rodar um 'ChatGPT offline' no PC com LM Studio, Ollama e GPT4All

IA offline no PC: LM Studio, Ollama e GPT4All rodam modelos abertos sem depender da internet (SOPA Images/Getty Images)
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Publicado em 18 de outubro de 2026 às 15h01.
Cerca de 50 milhões de brasileiros, ou 32% dos usuários de internet com 10 anos ou mais, já usaram ferramentas de IA generativa, segundo a TIC Domicílios 2025, do Cetic.br.
Quase todas essas ferramentas funcionam na nuvem, ou seja, a pergunta vai até os servidores da empresa, depende de conexão e esbarra em limites de uso ou assinatura. Rodar um "ChatGPT offline" no PC é a alternativa para quem quer manter conversas e documentos dentro da própria máquina.
A expressão, porém, é imprecisa. O ChatGPT é um serviço online da OpenAI e não tem versão local. O que roda no computador são modelos de pesos abertos, como Gemma (Google), Qwen (Alibaba), Llama (Meta) e gpt-oss (da própria OpenAI), executados por programas com interface parecida com a de um chatbot.
O principal gargalo costuma ser a memória. O modelo é um arquivo de vários gigabytes que precisa caber na RAM ou na memória da placa de vídeo (VRAM). Os patamares de referência são:
O processador também conta. Em PCs com chips Intel ou AMD, o LM Studio exige suporte às instruções AVX2, presentes na maioria dos modelos lançados desde 2013. Macs com chips da linha M usam memória unificada, o que favorece esse tipo de uso.
Os três são gratuitos e rodam em Windows, macOS e Linux. Mudam o público e o tipo de uso:
Para consultar documentos, basta arrastar um PDF para a janela do chat. O processamento também ocorre sem conexão com a nuvem.
Quem prefere não usar o terminal pode abrir o app do Ollama, escolher o modelo em um menu e conversar em uma janela semelhante à do ChatGPT. Por padrão, a API só aceita conexões do próprio computador. Liberar o acesso pela rede sem senha ou firewall deixa o servidor exposto a outros dispositivos.
O GPT4All também permite conectar modelos remotos, como os da OpenAI, via chave de API. Nesse caso, os documentos saem da máquina, por isso o modelo ativo precisa ser conferido antes de consultar arquivos sensíveis.
Sim, depois que o programa e o modelo estão baixados. A conexão só volta a ser necessária para baixar novos modelos, atualizar o app ou usar recursos de nuvem.
O modelo também não pesquisa na web. Ele conhece apenas o que aprendeu até a data de treinamento e os arquivos fornecidos pelo usuário, e perguntas sobre preços ou notícias tendem a receber respostas desatualizadas.
Ficam mais sob controle, o que não quer dizer mais segurança automática. Com todo o processo no PC, nada vai para servidores externos. A proteção, porém, depende também de fatores como:
Os modelos locais também erram, inventam informações e reproduzem vieses. Respostas sobre saúde, direito ou finanças exigem conferência em fontes primárias.
Para tarefas previsíveis, como resumir documentos, revisar rascunhos, organizar anotações, traduzir trechos e gerar código simples, ela substitui sim. Nessas funções, um modelo de 7B a 9B em um PC com 16 GB de RAM atende boa parte das demandas.
Os serviços em nuvem mantêm vantagem em pesquisa na web, raciocínio em várias etapas, análise de imagens e velocidade. Rodar no PC modelos do mesmo porte exige placas de vídeo com muita VRAM, um investimento alto no Brasil.
Não. O ChatGPT é um serviço online da OpenAI e não tem versão local. O que roda no computador são modelos de pesos abertos, como Gemma, Qwen, Llama e gpt-oss.
Com 8 GB de RAM, só modelos pequenos e lentos. A configuração recomendada pelo LM Studio tem 16 GB de RAM, e a placa de vídeo dedicada não é obrigatória, mas acelera as respostas.
O LM Studio tem interface gráfica completa e indica se o modelo cabe na memória. O Ollama se destaca pelo terminal e pela API local. O GPT4All roda bem só com o processador e consulta pastas de documentos.
Sim, depois que o programa e o modelo estão baixados. A conexão só é necessária para baixar novos modelos, atualizar o app ou usar recursos de nuvem.
Ficam mais sob controle, porque nada vai para servidores externos. A proteção ainda depende de pastas sincronizadas com a nuvem, do uso de modelos remotos e da segurança do próprio computador.
Em tarefas previsíveis, como resumir documentos, revisar rascunhos e traduzir trechos, sim. Os serviços em nuvem seguem melhores em pesquisa na web, raciocínio em várias etapas, análise de imagens e velocidade.