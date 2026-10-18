Relembre a carreira de Lua Blanco, atriz de 'Rebelde', que faleceu aos 39 anos

RESUMO ＋ Lua Blanco, conhecida por interpretar Roberta Messi na novela Rebelde, morreu aos 39 anos, em 18 de outubro de 2026, em decorrência de complicações de um câncer. Nascida em São Paulo, a atriz construiu uma carreira que reuniu televisão, teatro, cinema e música. Além do sucesso na Record entre 2011 e 2012, integrou a banda Lágrima Flor, lançou trabalhos autorais e participou de produções como Malhação, Pecado Mortal e A Força do Querer. No teatro, atuou em peças e musicais como O Despertar da Primavera e Romeu e Isolda, enquanto, no cinema, esteve em filmes como Socorro, Virei uma Garota! e Turbulência. Sua morte foi anunciada pela família, e artistas e colegas de "Rebelde" prestaram homenagens. A despedida estava prevista para 19 de outubro, no Rio de Janeiro.

Lua Maria Blanco, conhecida nacionalmente por interpretar Roberta Messi na versão brasileira da novela "Rebelde", morreu neste domingo, 18, aos 39 anos, em decorrência de complicações de um câncer.

A notícia foi anunciada por sua família nas redes sociais, em um comunicado publicado por seu irmão, Daniel Blanco. Segundo os familiares, a artista enfrentava a doença havia alguns meses e passou esse período cercada pelo carinho de amigos e parentes.

Nascida em 5 de março de 1987, em São Paulo, Lua cresceu em uma família ligada à música. Filha do músico Billy Blanco Jr. e da musicista Maria Claudia Blanco, era também neta do compositor Billy Blanco. Ao longo da carreira, transitou entre a televisão, o teatro, o cinema e a música, além de se dedicar à composição, à escrita e a projetos audiovisuais.

O sucesso nacional com 'Rebelde'

Foi em 2011 que Lua Blanco alcançou projeção nacional ao dar vida a Roberta Messi, uma das protagonistas da adaptação brasileira de "Rebelde", exibida pela Record entre 2011 e 2012. A personagem, conhecida pela personalidade forte, pelo espírito independente e pela paixão pela música, tornou-se um dos papéis mais emblemáticos de sua carreira.

Na novela, Lua contracenou com Chay Suede, Sophia Abrahão e Arthur Aguiar. A produção conquistou uma legião de fãs, especialmente entre o público jovem, e também impulsionou a carreira musical do elenco. O sucesso da trama consolidou a atriz como um dos rostos mais conhecidos de sua geração e fez de Roberta Messi uma personagem lembrada mesmo anos após o encerramento da novela.

Depois de "Rebelde", Lua continuou a trabalhar na televisão. Sua trajetória inclui participações em produções como "Três Irmãs", "Malhação", "Pecado Mortal" (2013), "A Força do Querer" (2017) e "Homens?".

Carreira começou na música

Embora tenha ficado conhecida principalmente por seu trabalho como atriz, Lua Blanco também construiu uma trajetória consistente na música. Antes de alcançar a fama na televisão, integrou a banda Lágrima Flor, na qual atuava como vocalista e compositora.

Posteriormente, investiu na carreira solo e lançou o álbum "Mão no Sonho", trabalho que refletiu sua ligação com a composição e sua busca por uma identidade musical própria. A artista também liderou o projeto Lua Blanco e a Órbita, ao lado do guitarrista André Sigaud e do violinista Rique Meirelles.

Do teatro ao cinema

Nos palcos, Lua participou de peças e musicais que ampliaram sua experiência como intérprete. Entre os trabalhos estão "O Despertar da Primavera", "Se Eu Fosse Você, O Musical" e "Romeu e Isolda". As produções exigiram da artista habilidades que reuniam interpretação, expressão corporal e, em diferentes momentos, desempenho musical.

No cinema, integrou o elenco de filmes como "Socorro, Virei uma Garota!" e "Turbulência". Também se dedicou à escrita e a outros projetos audiovisuais, demonstrando interesse por diferentes etapas e possibilidades da criação artística.

Homenagens e despedida

A notícia da morte de Lua Blanco provocou manifestações de pesar entre artistas e colegas de profissão. Sophia Abrahão e Arthur Aguiar, que contracenaram com a atriz em Rebelde, estiveram entre os nomes que homenagearam Lua, assim como Alice Wegmann, Larissa Manoela, Luis Miranda e Giovanna Lancellotti.

Em comunicado, a família informou que Lua enfrentava o câncer havia alguns meses e pediu respeito e privacidade neste período de luto. O velório está previsto para esta segunda-feira, 19, no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. A cerimônia foi anunciada para a Capela 06, das 13h às 16h.