Grêmio x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações

(Esportes/Exame)
Colaboradora
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 10h46.
Grêmio e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena do Grêmio, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, com transmissão pela Globo, ge TV e Premiere. Na 18ª posição, com 31 pontos, o Tricolor Gaúcho tenta encerrar uma sequência de seis jogos sem vitória e deixar a zona de rebaixamento. Já a Raposa, sexta colocada com 48 pontos, busca se recuperar da derrota para o Bragantino e se aproximar do G-4. Renato Portaluppi estuda mudanças táticas, enquanto Artur Jorge avalia alternativas para o ataque e possíveis retornos na defesa. A arbitragem será comandada por João Vitor Gobi (SP).
O Grêmio recebe o Cruzeiro neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e terá transmissão ao vivo pela Globo (RBS TV e Globo Minas), ge TV e Premiere. Os torcedores também poderão acompanhar os lances em tempo real pelo ge.
GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi):
O treinador gremista estuda mudanças na formação defensiva e testou uma equipe com três zagueiros, incluindo Noriega. A principal dúvida está no meio-campo, com Krovinovic disputando espaço com Noriega ou Dodi. O time também terá desfalques por suspensão e lesão: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Danilo Barbosa, Villasanti e Krovinovic (Noriega ou Dodi); Pavon, Carlos Vinícius e Amuzu.
Desfalques: Wallace (suspenso); Jovane Cabral, Nardoni e João Borne (lesionados).
Pendurados: Carlos Vinícius, Diego Caito, João Pedro, Nardoni, Villasanti e Weverton.
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Sem Felipe Morais, suspenso, o treinador avalia opções para o ataque, com possibilidade de Gerson atuar mais avançado e Wesley ganhar espaço na equipe. Lucas Romero está recuperado de dores na panturrilha esquerda, enquanto Fagner disputa posição com William na lateral direita. Na defesa, Fabrício Bruno pode retornar entre os titulares. A provável escalação é: Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno (João Marcelo), Jonathan Jesus e Rojas; Gerson, Lucas Romero e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge.
Desfalques: Gabriel Pec e Sinisterra (lesionados); Felipe Morais (suspenso).
Pendurados: Otávio, William, Kauã Moraes, João Marcelo, Fabrício Bruno, Lucas Villalba, Gabriel Rojas, Lucas Silva, Gerson, Wesley e Kaio Jorge.
A partida será comandada por João Vitor Gobi (SP). Os assistentes serão Bruno Boschilia (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL). Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) ficará responsável pelo VAR, enquanto Fabiano Monteiro dos Santos atuará como quarto árbitro.
A partida será disputada neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O confronto terá transmissão pela Globo (RBS TV e Globo Minas), ge TV e Premiere. Também será possível acompanhar os lances em tempo real pelo ge.
O Grêmio ocupa a 18ª posição, com 31 pontos, e não vence há seis jogos. O Cruzeiro está em sexto lugar, com 48 pontos, e busca se recuperar da derrota por 4 a 2 para o Bragantino.
O Grêmio deve começar com Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Danilo Barbosa, Villasanti e Krovinovic (Noriega ou Dodi); Pavon, Carlos Vinícius e Amuzu. O Cruzeiro deve entrar em campo com Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno (João Marcelo), Jonathan Jesus e Rojas; Gerson, Lucas Romero e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge.
No Grêmio, Wallace está suspenso, enquanto Jovane Cabral, Nardoni e João Borne estão lesionados. No Cruzeiro, Felipe Morais cumpre suspensão, e Gabriel Pec e Sinisterra estão fora por lesão.
O Grêmio precisa vencer para tentar sair da zona de rebaixamento. Já o Cruzeiro busca somar pontos para se aproximar do G-4 e continuar na disputa por uma vaga direta na Copa Libertadores.
O árbitro principal será João Vitor Gobi (SP), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL). Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) será o responsável pelo VAR, e Fabiano Monteiro dos Santos será o quarto árbitro.