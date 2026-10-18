Grêmio x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações

RESUMO ＋ Grêmio e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena do Grêmio, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, com transmissão pela Globo, ge TV e Premiere. Na 18ª posição, com 31 pontos, o Tricolor Gaúcho tenta encerrar uma sequência de seis jogos sem vitória e deixar a zona de rebaixamento. Já a Raposa, sexta colocada com 48 pontos, busca se recuperar da derrota para o Bragantino e se aproximar do G-4. Renato Portaluppi estuda mudanças táticas, enquanto Artur Jorge avalia alternativas para o ataque e possíveis retornos na defesa. A arbitragem será comandada por João Vitor Gobi (SP).

O Grêmio recebe o Cruzeiro neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e terá transmissão ao vivo pela Globo (RBS TV e Globo Minas), ge TV e Premiere. Os torcedores também poderão acompanhar os lances em tempo real pelo ge.

Panorama das Equipes

Grêmio: Na 18ª colocação, com 31 pontos, o Tricolor Gaúcho busca encerrar uma sequência de seis partidas sem vitória, com três derrotas e três empates. De volta ao comando da equipe desde o mês passado, Renato Portaluppi ainda procura seu primeiro triunfo nesta nova passagem pelo clube. A vitória diante do Cruzeiro é importante para as pretensões gremistas de deixar a zona de rebaixamento. Caso conquiste os três pontos, o Grêmio poderá terminar a rodada fora do Z-4, desde que o Corinthians não vença o Vitória na segunda-feira. Para o confronto, Renato testa mudanças táticas, incluindo uma formação com três zagueiros, e ainda tem dúvidas na composição do meio-campo.

Na 18ª colocação, com 31 pontos, o Tricolor Gaúcho busca encerrar uma sequência de seis partidas sem vitória, com três derrotas e três empates. De volta ao comando da equipe desde o mês passado, Renato Portaluppi ainda procura seu primeiro triunfo nesta nova passagem pelo clube. A vitória diante do Cruzeiro é importante para as pretensões gremistas de deixar a zona de rebaixamento. Caso conquiste os três pontos, o Grêmio poderá terminar a rodada fora do Z-4, desde que o Corinthians não vença o Vitória na segunda-feira. Para o confronto, Renato testa mudanças táticas, incluindo uma formação com três zagueiros, e ainda tem dúvidas na composição do meio-campo. Cruzeiro: Na sexta posição, com 48 pontos, a Raposa tenta se recuperar após a derrota por 4 a 2 para o Bragantino. Antes do revés, a equipe havia vencido o São Paulo por 2 a 0. Em meio à oscilação de resultados, o time mineiro busca somar pontos para seguir na disputa por uma vaga direta na Libertadores. Atualmente, o Cruzeiro está a três pontos do Fluminense, primeira equipe dentro do G-4. Para o duelo em Porto Alegre, o técnico Artur Jorge não poderá contar com Felipe Morais, suspenso, e avalia alternativas para o setor ofensivo. Recuperado de dores na panturrilha esquerda, Lucas Romero volta a ser opção, enquanto Fagner e William disputam uma vaga na lateral direita. Fabrício Bruno também pode retornar à zaga.

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Brasileiro – Série A 2026 (31ª rodada)

Campeonato Brasileiro – Série A 2026 (31ª rodada) Data e horário: domingo, às 16h (horário de Brasília)

domingo, às 16h (horário de Brasília) Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS) Onde assistir: Globo (RBS TV e Globo Minas), ge TV e Premiere

Globo (RBS TV e Globo Minas), ge TV e Premiere Tempo real: ge

Prováveis Escalações

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi):

O treinador gremista estuda mudanças na formação defensiva e testou uma equipe com três zagueiros, incluindo Noriega. A principal dúvida está no meio-campo, com Krovinovic disputando espaço com Noriega ou Dodi. O time também terá desfalques por suspensão e lesão: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Danilo Barbosa, Villasanti e Krovinovic (Noriega ou Dodi); Pavon, Carlos Vinícius e Amuzu.

Desfalques: Wallace (suspenso); Jovane Cabral, Nardoni e João Borne (lesionados).

Pendurados: Carlos Vinícius, Diego Caito, João Pedro, Nardoni, Villasanti e Weverton.

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Sem Felipe Morais, suspenso, o treinador avalia opções para o ataque, com possibilidade de Gerson atuar mais avançado e Wesley ganhar espaço na equipe. Lucas Romero está recuperado de dores na panturrilha esquerda, enquanto Fagner disputa posição com William na lateral direita. Na defesa, Fabrício Bruno pode retornar entre os titulares. A provável escalação é: Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno (João Marcelo), Jonathan Jesus e Rojas; Gerson, Lucas Romero e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge.

Desfalques: Gabriel Pec e Sinisterra (lesionados); Felipe Morais (suspenso).

Pendurados: Otávio, William, Kauã Moraes, João Marcelo, Fabrício Bruno, Lucas Villalba, Gabriel Rojas, Lucas Silva, Gerson, Wesley e Kaio Jorge.

Arbitragem

A partida será comandada por João Vitor Gobi (SP). Os assistentes serão Bruno Boschilia (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL). Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) ficará responsável pelo VAR, enquanto Fabiano Monteiro dos Santos atuará como quarto árbitro.