João Fonseca deve terminar 2026 fora do top 40 do ranking da ATP

RESUMO ＋ João Fonseca deve encerrar a temporada de 2026 na 45ª posição do ranking mundial, após desistir dos torneios da Basileia e de Paris para se recuperar de uma lesão abdominal. A queda representa a perda de pontos importantes conquistados em 2025, quando venceu o ATP 500 da Basileia. Apesar das dificuldades físicas, o brasileiro alcançou as quartas de final de Monte Carlo, Munique e Roland Garros. Com 20 vitórias em 33 partidas no ano, Fonseca prioriza a recuperação física para retornar ao circuito em 2027.

o tenista brasileiro João Fonseca deve encerrar a temporada de 2026 na 45ª posição do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), após desistir dos últimos torneios do ano em razão de uma lesão abdominal. Atualmente no 29º lugar, o brasileiro perderá pontos importantes por não disputar o ATP 500 da Basileia, na Suíça, e o Masters 1000 de Paris, na França. A projeção representa sua pior classificação desde outubro de 2025.

O principal impacto virá da ausência na Basileia, torneio em que Fonseca conquistou o título em 2025. Com a perda dos 500 pontos referentes à campanha do ano passado, o tenista deverá cair para a faixa entre a 41ª e a 43ª posição. A desistência do torneio de Paris, que representa mais 50 pontos a serem descontados, deve levá-lo ao 45º lugar, com 1.200 pontos.

A queda contrasta com a evolução registrada pelo brasileiro no segundo semestre de 2025. Naquele ano, o título da Basileia impulsionou Fonseca da 46ª para a 28ª colocação no ranking mundial. Na sequência, ele chegou à 24ª posição, a melhor marca de sua carreira.

A decisão de encerrar antecipadamente a temporada está relacionada à lesão abdominal sofrida durante o Masters 1000 de Cincinnati, em agosto. Em comunicado, Fonseca afirmou que, em conjunto com sua equipe, optou por não apressar o retorno às competições e priorizar a recuperação física, com foco na preparação para 2027.

Desde a contusão, o brasileiro disputou apenas uma partida, contra a Suíça, pela Copa Davis, em 14 de setembro. Antes disso, já havia desistido do US Open e dos torneios de Tóquio e Xangai. Com a confirmação das ausências na Basileia e em Paris, o tenista não terá novas oportunidades de somar pontos nesta temporada.

Campanha de altos e baixos em 2026

A temporada foi marcada por dificuldades físicas no início do ano, seguidas de uma recuperação no circuito europeu de saibro. Fonseca alcançou as quartas de final em Monte Carlo e Munique e teve como principal destaque a campanha em Roland Garros, em que chegou à mesma fase após derrotar Novak Djokovic e Casper Ruud. Com o resultado, terminou o torneio na 25ª posição do ranking.

No balanço de 2026, o brasileiro soma 20 vitórias em 33 partidas disputadas e ainda não alcançou uma semifinal de torneio ATP. Agora, a prioridade será concluir a recuperação da lesão e iniciar a próxima temporada em condições físicas adequadas, mesmo diante da queda prevista na classificação mundial.