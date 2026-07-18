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Fase de grupos copa 2026

Da Copa à pré-temporada: veja o calendário dos principais clubes da Europa

Gigantes do continente conciliam férias, amistosos e retorno dos convocados para acelerar a preparação rumo ao início das ligas nacionais

Bola: torneios europeus se preparam para a pré-temporada (Richard Heathcote/Getty Images/AFP)

Bola: torneios europeus se preparam para a pré-temporada (Richard Heathcote/Getty Images/AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 18 de julho de 2026 às 08h35.

A reta final da Copa do Mundo também marca o início de uma corrida silenciosa nos principais centros do futebol europeu.

Com diversos jogadores ainda concentrados nas seleções, os gigantes do continente começaram a dividir atenções entre o Mundial e a preparação para a temporada 2026/27.

Os primeiros dias de treinamentos acontecem com elencos incompletos, mas a agenda já está cheia.

Amistosos internacionais, turnês pela Ásia, Estados Unidos e Europa, além da chegada de novos treinadores, dão o tom da pré-temporada antes do início das principais ligas nacionais.

Barcelona e Real Madrid iniciam novo ciclo

Na Espanha, Barcelona e Real Madrid já deram o pontapé inicial na preparação. O clube catalão, comandado por Hansi Flick, iniciou as atividades com exames médicos e avaliações físicas, enquanto aguarda o retorno dos jogadores que disputam a final da Copa do Mundo pela seleção espanhola.

A programação prevê um amistoso contra o Europa antes da viagem para a Inglaterra, onde o Barça realizará parte da preparação no centro de treinamento da seleção inglesa e enfrentará o Birmingham City.

Do outro lado da rivalidade, o Real Madrid inicia uma nova era sob o comando de José Mourinho. O elenco voltou aos trabalhos sem os atletas que seguem no Mundial, mas já contou com o retorno de nomes importantes, como Rodrygo e Éder Militão.

Os merengues terão dois compromissos de preparação antes da temporada oficial: enfrentarão a Fiorentina, na Áustria, e o Deportivo La Coruña, no tradicional Troféu Teresa Herrera.

Inglaterra concentra mudanças entre os gigantes

Na Premier League, praticamente todos os candidatos ao título chegam cercados por novidades.

O Arsenal, atual campeão inglês, ainda espera o retorno de parte de seus jogadores após a Copa do Mundo, mas Mikel Arteta já definiu uma sequência de amistosos para acelerar a preparação. A equipe enfrentará Girona e Betis antes de iniciar a defesa do título nacional.

O Chelsea também vive um momento de reconstrução. Agora comandado por Xabi Alonso, o clube fará uma extensa turnê pela Ásia, onde enfrentará Western Sydney Wanderers, Tottenham, Juventus, Milan e Johor Darul Ta'zim.

O Manchester City também inicia um novo capítulo. Após o fim da era Pep Guardiola, Enzo Maresca assume a missão de comandar os Citizens. A equipe viajará para Hong Kong e Coreia do Sul para amistosos diante de Internazionale, K-League All-Stars e Atlético de Madrid antes da Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal.

Já o Manchester United será um dos clubes com a programação mais intensa da pré-temporada. Os Red Devils disputarão seis amistosos em cinco países diferentes, enfrentando Wrexham, Rosenborg, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Leeds United e Milan.

Enquanto isso, o Liverpool também começa uma nova fase. Sob o comando de Andoni Iraola, os Reds realizarão parte da preparação nos Estados Unidos, com partidas diante de Sunderland, Wrexham e Leeds, antes de retornar a Anfield para receber Monaco e Como.

PSG e Bayern também apostam em calendário internacional

Na França, o Paris Saint-Germain iniciará sua pré-temporada apenas após o encerramento da Copa do Mundo. Luis Enrique reunirá o elenco no fim de julho para uma sequência de compromissos internacionais.

O clube francês enfrentará Mallorca e Manchester United antes da decisão da Supercopa da Uefa diante do Aston Villa.

Na Alemanha, o Bayern de Munique seguirá uma estratégia semelhante. Vincent Kompany comandará os primeiros treinos logo após a final do Mundial, enquanto os jogadores que estiveram com suas seleções retornarão gradualmente.

A programação inclui amistosos na Alemanha e uma turnê pela Ásia, com jogos contra Jeju SK FC, Aston Villa e RB Leipzig.

Pouco tempo até o início das ligas

A pré-temporada será mais curta para boa parte dos clubes em razão do calendário apertado provocado pela Copa do Mundo.

A LaLiga será a primeira das grandes ligas a começar, com início marcado para 16 de agosto. Na sequência, entram em campo Ligue 1, Premier League e Bundesliga, todas ainda no mesmo mês.

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