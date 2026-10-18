Apoiadores de Lula fazem atos na Esplanada, em SP e no Rio neste domingo

Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizam atos de campanha neste domingo, 18, em diferentes regiões do país, na reta final para o segundo turno das eleições, marcado para o próximo domingo, 25.

Em Brasília, apoiadores se reuniram a partir das 9h, em frente ao Museu da República, e seguiram em caminhada até a Esplanada dos Ministérios.

Segundo o PT, a mobilização faz parte da iniciativa "Bora Virar", que busca ampliar o diálogo com a população, conquistar votos para Lula e incentivar a participação nas eleições. O presidente está na capital federal, mas não participou do ato.

No Rio de Janeiro, manifestações ocorreram na região da Candelária e no Viaduto de Madureira, com pautas como educação, democracia e juventude. À tarde, está previsto um ato no Posto 5 de Copacabana, com a participação de artistas como Caetano Veloso, Djavan, Simone, Frejat, Marina Sena e Chico César.

Em São Paulo, apoiadores se mobilizam no Largo da Batata e no Vale do Anhangabaú pela manhã. À tarde, estão previstos atos no Largo da Banana, no Grajaú, e em Itaquera.

Ato pró-Lula no Largo da Batata, em São Paulo (Divulgação)

Debate entre Lula e Flávio Bolsonaro

Às 20h (horário de Brasília), Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL) participam do primeiro debate presidencial do segundo turno, promovido pela Band.

Lula está em Brasília para se preparar para o encontro, enquanto Flávio está em São Paulo desde o início da manhã para se reunir com apoiadores.