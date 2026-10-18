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Apoiadores de Lula fazem atos na Esplanada, em SP e no Rio neste domingo

Apoiadores se mobilizam em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro na reta final para o segundo turno; Lula e Flávio Bolsonaro se enfrentam em debate na Band às 20h

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 14h46.

Última atualização em 18 de outubro de 2026 às 14h50.

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Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizam atos de campanha neste domingo, 18, em diferentes regiões do país, na reta final para o segundo turno das eleições, marcado para o próximo domingo, 25.

Em Brasília, apoiadores se reuniram a partir das 9h, em frente ao Museu da República, e seguiram em caminhada até a Esplanada dos Ministérios.

Segundo o PT, a mobilização faz parte da iniciativa "Bora Virar", que busca ampliar o diálogo com a população, conquistar votos para Lula e incentivar a participação nas eleições. O presidente está na capital federal, mas não participou do ato.

No Rio de Janeiro, manifestações ocorreram na região da Candelária e no Viaduto de Madureira, com pautas como educação, democracia e juventude. À tarde, está previsto um ato no Posto 5 de Copacabana, com a participação de artistas como Caetano Veloso, Djavan, Simone, Frejat, Marina Sena e Chico César.

Em São Paulo, apoiadores se mobilizam no Largo da Batata e no Vale do Anhangabaú pela manhã. À tarde, estão previstos atos no Largo da Banana, no Grajaú, e em Itaquera.

Ato pró-Lula no Largo da Batata, em São Paulo (Divulgação)

Debate entre Lula e Flávio Bolsonaro

Às 20h (horário de Brasília), Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL) participam do primeiro debate presidencial do segundo turno, promovido pela Band.

Lula está em Brasília para se preparar para o encontro, enquanto Flávio está em São Paulo desde o início da manhã para se reunir com apoiadores.

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