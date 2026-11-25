O enfraquecimento dos ossos pode revelar pistas sobre a velocidade com que o cérebro envelhece. Uma pesquisa da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, identificou uma associação entre a baixa densidade óssea da coluna vertebral e a perda mais acelerada das funções cognitivas.

Os participantes com menor concentração de minerais nos ossos também apresentaram uma deterioração mais rápida da substância branca cerebral, tecido envolvido na comunicação entre diferentes regiões do cérebro. Os resultados foram publicados na revista científica Radiology, da Sociedade Radiológica da América do Norte (RSNA).

O que o estudo descobriu sobre ossos e cérebro?

A densidade mineral óssea indica a quantidade de minerais, como o cálcio, presente em determinado volume de osso. Quanto menor essa concentração, maior tende a ser a fragilidade óssea e o risco de fraturas.

Embora as consequências para o esqueleto sejam conhecidas, a relação entre a perda de densidade óssea e as alterações cerebrais ainda é pouco explorada.

Para investigar essa conexão, os pesquisadores utilizaram um algoritmo de inteligência artificial para analisar tomografias de tórax de 2.086 participantes do Estudo Multiétnico de Aterosclerose (MESA). Desse total, 715 pessoas também apresentavam resultados de ressonâncias magnéticas cerebrais e testes cognitivos necessários para a análise final.

A combinação dessas informações permitiu acompanhar a evolução da saúde cerebral e verificar se ela estava associada à condição dos ossos no início do estudo.

Ossos mais frágeis foram associados a alterações na memória e na atenção

Os pesquisadores observaram que os participantes com menor densidade óssea na coluna vertebral apresentaram uma queda mais rápida no desempenho cognitivo geral ao longo dos anos.

As ressonâncias magnéticas também revelaram alterações em duas regiões importantes do cérebro. Uma delas foi o corpo caloso, estrutura relacionada à memória de trabalho, à atenção e às funções executivas, que envolvem habilidades como planejamento e tomada de decisões.

Nessa região, os cientistas identificaram um maior acúmulo de áreas anormais na substância branca entre os participantes com menor densidade óssea.

A outra alteração foi observada na cápsula interna, também envolvida nas funções executivas. Os exames indicaram uma deterioração mais acentuada da organização microscópica do tecido cerebral. Ambos os tipos de alterações estão associados ao declínio cognitivo e ao aumento do risco de demência.

A osteoporose pode causar demência?

Apesar da associação identificada, os pesquisadores ressaltam que o estudo não comprova que a perda óssea cause demência. Uma das hipóteses é que o enfraquecimento dos ossos e a deterioração cerebral sejam consequências de processos biológicos semelhantes relacionados ao envelhecimento.

Segundo Shadpour Demehri, professor de radiologia da Universidade Johns Hopkins e um dos autores do estudo, fatores metabólicos podem contribuir para alterações em ambas as partes do organismo.

Entre os possíveis mecanismos estão a resistência à insulina, a dislipidemia — alteração nos níveis de gorduras no sangue — e as mudanças associadas à menopausa.

Compreender esses mecanismos poderá ajudar os cientistas a identificar fatores de risco compartilhados pela perda óssea e pelo declínio das funções cognitivas.

Exames de rotina podem ajudar a identificar o risco de declínio cognitivo

Uma das possíveis aplicações da descoberta está no aproveitamento de exames que os pacientes já realizam por outros motivos.

As tomografias de tórax, por exemplo, são utilizadas no rastreamento do câncer de pulmão, no acompanhamento de nódulos e em avaliações relacionadas à saúde cardiovascular.

Com o auxílio da inteligência artificial, essas mesmas imagens podem fornecer informações sobre a densidade mineral óssea das vértebras torácicas. A proposta é aproveitar esses dados para identificar pessoas que possam se beneficiar de avaliações adicionais da saúde cerebral e do acompanhamento de fatores de risco.

Apesar disso, ainda são necessárias novas pesquisas para esclarecer os mecanismos envolvidos e determinar como essa associação poderá ser utilizada na prática clínica.

Os resultados, entretanto, indicam que exames destinados a avaliar uma parte do organismo também podem fornecer informações relevantes sobre o envelhecimento de outras.