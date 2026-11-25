O Hertuzo, medicamento registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na segunda-feira, 23, atua sobre uma proteína que ajuda as células de alguns tumores de mama a crescer. Seu princípio ativo é o pertuzumabe, o mesmo do Perjeta, que já é usado no Brasil.

O medicamento é indicado para o câncer de mama HER2-positivo. Nesse subtipo, as células tumorais têm na superfície uma quantidade elevada da proteína HER2, que transmite sinais que estimulam sua multiplicação.

Como o Hertuzo age no organismo?

O pertuzumabe é um anticorpo monoclonal que se liga à HER2 e dificulta a interação dessa proteína com outros receptores na superfície da célula. Essa interação ajuda a transmitir os sinais de crescimento do tumor.

O Hertuzo é usado em combinação com o trastuzumabe, outro anticorpo que se liga a uma região diferente da HER2. Os dois atuam sobre a mesma proteína por mecanismos complementares.

Em quais casos o Hertuzo é indicado?

Doença metastática ou recidiva local. O Hertuzo é usado com trastuzumabe e docetaxel quando o câncer se espalhou para outras partes do corpo ou quando voltou na região de origem e não pode ser retirado por cirurgia. A indicação vale para pacientes que ainda não receberam quimioterapia ou medicamentos contra a HER2 para a doença metastática.

Antes da cirurgia: O medicamento é associado ao trastuzumabe e à quimioterapia em casos de câncer de mama localmente avançado, inflamatório ou em estágio inicial com alto risco de voltar.

Depois da cirurgia: A mesma combinação é indicada para pacientes com câncer de mama em estágio inicial e alto risco de recorrência. Veja as indicações aprovadas pela Anvisa.

O que significa dizer que o Hertuzo é um Biossimilar?

Um biossimilar é um medicamento biológico desenvolvido para ser altamente semelhante a outro que já tem registro. Na análise do Hertuzo, a Anvisa usou o Perjeta como referência e avaliou a semelhança entre os produtos em quatro aspectos: qualidade, segurança, eficácia e imunogenicidade, que é a capacidade de provocar uma resposta do sistema imunológico.

O Pertuzumabe é usado no SUS?

O Sistema Único de Saúde (SUS) incorporou o pertuzumabe em 2017 como parte do primeiro esquema de tratamento para o câncer de mama HER2-positivo metastático. Em fevereiro de 2026, o Ministério da Saúde decidiu não incorporar ao SUS a combinação com pertuzumabe para uso antes da cirurgia em pacientes com a doença em estágio inicial. Consulte a decisão publicada pela Conitec.