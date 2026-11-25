Repórter
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 10h37.
Última atualização em 25 de novembro de 2026 às 10h39.
O Hertuzo é um medicamento aprovado pela Anvisa para tratar câncer de mama HER2-positivo. Ele age contra uma proteína que estimula o crescimento das células tumorais. O medicamento é usado em combinação com outros tratamentos, tanto antes quanto após a cirurgia, para casos metastáticos ou de alto risco de recorrência.
O Hertuzo, medicamento registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na segunda-feira, 23, atua sobre uma proteína que ajuda as células de alguns tumores de mama a crescer. Seu princípio ativo é o pertuzumabe, o mesmo do Perjeta, que já é usado no Brasil.
O medicamento é indicado para o câncer de mama HER2-positivo. Nesse subtipo, as células tumorais têm na superfície uma quantidade elevada da proteína HER2, que transmite sinais que estimulam sua multiplicação.Pílula da Roche contra câncer de mama pode passar de US$ 10 bilhões e fazer história
O pertuzumabe é um anticorpo monoclonal que se liga à HER2 e dificulta a interação dessa proteína com outros receptores na superfície da célula. Essa interação ajuda a transmitir os sinais de crescimento do tumor.
O Hertuzo é usado em combinação com o trastuzumabe, outro anticorpo que se liga a uma região diferente da HER2. Os dois atuam sobre a mesma proteína por mecanismos complementares.
Doença metastática ou recidiva local. O Hertuzo é usado com trastuzumabe e docetaxel quando o câncer se espalhou para outras partes do corpo ou quando voltou na região de origem e não pode ser retirado por cirurgia. A indicação vale para pacientes que ainda não receberam quimioterapia ou medicamentos contra a HER2 para a doença metastática.
Antes da cirurgia: O medicamento é associado ao trastuzumabe e à quimioterapia em casos de câncer de mama localmente avançado, inflamatório ou em estágio inicial com alto risco de voltar.
Depois da cirurgia: A mesma combinação é indicada para pacientes com câncer de mama em estágio inicial e alto risco de recorrência. Veja as indicações aprovadas pela Anvisa.
Um biossimilar é um medicamento biológico desenvolvido para ser altamente semelhante a outro que já tem registro. Na análise do Hertuzo, a Anvisa usou o Perjeta como referência e avaliou a semelhança entre os produtos em quatro aspectos: qualidade, segurança, eficácia e imunogenicidade, que é a capacidade de provocar uma resposta do sistema imunológico.
O Sistema Único de Saúde (SUS) incorporou o pertuzumabe em 2017 como parte do primeiro esquema de tratamento para o câncer de mama HER2-positivo metastático. Em fevereiro de 2026, o Ministério da Saúde decidiu não incorporar ao SUS a combinação com pertuzumabe para uso antes da cirurgia em pacientes com a doença em estágio inicial. Consulte a decisão publicada pela Conitec.