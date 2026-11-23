O trabalho tinha de ser entregue às 8h, e a madrugada foi junto. No dia seguinte, o professor faz uma observação neutra, o colega demora para responder no grupo, a fila do almoço anda devagar. Tudo parece pessoal.

Não é impressão. Em 2007, o neurocientista Matthew Walker, da Universidade da Califórnia em Berkeley, mostrou num exame de ressonância magnética que, depois de uma noite sem dormir, a amígdala, área do cérebro que dispara as reações de alarme, fica cerca de 60% mais reativa a estímulos negativos.

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O freio do cérebro fica desligado

O experimento reuniu 26 voluntários saudáveis, de 18 a 30 anos. Metade dormiu normalmente. A outra metade passou 35 horas seguidas acordada. Depois, todos viram, dentro da máquina de ressonância, 100 imagens que iam de cenas neutras a fotos bem perturbadoras.

Nos que tinham dormido, o cérebro funcionou como esperado. A amígdala reagia, e o córtex pré-frontal, a parte responsável pelo raciocínio, entrava em cena para pôr a reação em perspectiva, como quem lembra que aquilo é só um filme.

Nos que viraram a noite, essa conversa entre as duas regiões ficou fraca. Sem o freio do pré-frontal, a amígdala passou a se comunicar com uma área mais antiga do cérebro, o locus coeruleus, que libera noradrenalina e prepara o corpo para reagir a ameaças.

"Emocionalmente, você não está em pé de igualdade", diz Walker, na divulgação do estudo, publicado na revista Current Biology.

Menos alegria, mais ansiedade

Um único experimento, com 26 pessoas, não basta para cravar uma conclusão. Por isso pesa tanto o que veio depois. Em 2024, a psicóloga Cara Palmer, da Universidade Estadual de Montana, e colegas publicaram na revista Psychological Bulletin uma revisão de mais de 50 anos de pesquisas sobre sono e emoção.

Foram 154 estudos, com 5.717 participantes. Em todos, os pesquisadores tiraram o sono das pessoas de propósito: uma noite inteira sem dormir, algumas horas a menos ou despertares no meio da noite. Depois, mediram como elas se sentiam.

O resultado mais consistente apareceu nas emoções positivas. Dormir pouco deixou as pessoas menos alegres, menos animadas, menos satisfeitas. Os sintomas de ansiedade aumentaram. E não foi preciso virar a noite: mesmo períodos curtos de perda de sono já mexeram com o humor.

Um detalhe torna a revisão ainda mais próxima de quem está começando a carreira: a idade média dos participantes foi de 23 anos.

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O que fazer quando a noite foi ruim

Nem sempre dá para dormir bem antes de um dia importante. Saber que o cansaço muda a forma de sentir já ajuda a não confundir sono com realidade. Algumas atitudes fazem diferença:

Desconfie da primeira reação. Se tudo parece mais grave do que deveria, a pergunta "isso é o problema ou é a noite mal dormida?" evita muita briga desnecessária.

Se tudo parece mais grave do que deveria, a pergunta "isso é o problema ou é a noite mal dormida?" evita muita briga desnecessária. Adie o que pode esperar. Uma resposta atravessada no grupo do trabalho, um feedback difícil, uma decisão grande. Se der para deixar para o dia seguinte, deixe.

Uma resposta atravessada no grupo do trabalho, um feedback difícil, uma decisão grande. Se der para deixar para o dia seguinte, deixe. Avise quem está perto. Um "dormi mal, posso estar mais curto hoje" muda a forma como os outros leem o seu tom.

Um "dormi mal, posso estar mais curto hoje" muda a forma como os outros leem o seu tom. Proteja o sono antes do que importa. Na véspera de uma entrevista, de uma apresentação ou de uma prova, virar a noite revisando pode custar mais do que rende.

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Às vezes, o problema que parecia enorme às duas da manhã só precisava de uma noite de sono.

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