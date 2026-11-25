O Ibovespa opera em alta nesta quarta-feira, 25, com investidores atentos à possibilidade de uma segunda rodada de ajuste fiscal no Brasil, enquanto as bolsas americanas despencam após a divulgação da inflação dos Estados Unidos (PCE, em inglês) e diante de novas ameaças tarifárias.

Por volta das 11h17 (horário de Brasília), o principal índice acionário da B3 subia 0,23%, aos 164.474 pontos, em tentativa de recuperação após quatro sessões consecutivas de queda.

O dólar comercial recuava 0,12%, cotado a R$ 5,9029, mantendo-se próximo da marca de R$ 6. O analista de investimentos da Daycoval Corretora, Gabriel Mollo, indicou que as expectativas de medidas fiscais mais estruturais ajudam a aliviar a pressão sobre o câmbio e os juros futuros.

Como a Bolsa abriu

O Ibovespa tenta recuperar parte das perdas da sessão anterior, sustentado pelos ganhos de Petrobras e grandes bancos, enquanto Vale e WEG pressionam o índice. Na terça-feira, 24, a Bolsa havia encerrado o pregão em queda de 0,43%, aos 164.089 pontos.

A Vale (VALE3) recua 0,85%, cotada a R$ 54,72, prolongando as perdas da véspera, quando caiu 5,51%. Os papéis da mineradora seguem pressionados pelas preocupações com a desaceleração econômica global e os riscos de novas tarifas comerciais dos Estados Unidos.

Na contramão, a Petrobras opera em alta, acompanhando a valorização do petróleo no exterior. As ações preferenciais (PETR4) sobem 1,28%, a R$ 41,07, enquanto as ordinárias (PETR3) avançam 1,19%, a R$ 46,86.

A recuperação ocorre após a pressão da sessão anterior, quando declarações da presidente Magda Chambriard sobre a ausência de garantias de dividendos extraordinários nos próximos anos pesaram sobre os papéis.

O setor financeiro apresenta desempenho misto, mas ajuda a sustentar os ganhos do índice. Itaú (ITUB4) sobe 0,45%, enquanto Bradesco avança 1,03% (BBDC4) e 0,72% (BBDC3). Banco do Brasil (BBAS3) ganha 0,14%, e BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da EXAME) valoriza 1,10%.

Na contramão, Santander (SANB11) recua 3,49%, assim como Embraer (EMBJ3), que lidera as perdas com queda de 5,71%, seguida por Santander (SANB11), que recua 3,49%, e WEG (WEGE3), com baixa de 2,09%. Também MBRF (MBRF3), com queda de 1,64%, e Telefônica Brasil (VIVT3), -1,42%.

Entre as maiores altas do Ibovespa estão Brava Energia (BRAV3), com valorização de 4,95%, Azzas 2154 (AZZA3), que sobe 3,95%, Smart Fit (SMFT3), com ganho de 3,56%, e Natura (NATU3), que avança 3,52%.

Nova PEC fiscal concentra atenções no Brasil

Após a sanção do pacote de ajuste fiscal pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na terça-feira, o mercado acompanha a preparação de uma segunda etapa de medidas, desta vez concentrada na contenção das despesas obrigatórias.

O primeiro pacote prevê impacto positivo estimado entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões nas contas públicas de 2027. A nova proposta deverá ser discutida nesta quarta-feira, às 15h, em reunião de Lula com a equipe econômica.

A elaboração de uma nova PEC fiscal também envolve propostas para controlar gastos fora do arcabouço e limitar benefícios adicionais do funcionalismo.

Bolsas dos EUA despencam após inflação e novas tarifas

As bolsas americanas operam em forte queda nessa quarta-feira, pressionadas pela persistência da inflação, pelas perspectivas de juros elevados e por novas propostas de tarifas comerciais dos Estados Unidos.

Na atualização fornecida, o Nasdaq Composite recuava 3,33%, enquanto o S&P 500 caía 2,26% e o Dow Jones perdia 1,44%. As ações de tecnologia lideram as perdas.

O PCE, indicador de inflação acompanhado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), subiu 0,3% em outubro. Em 12 meses, a alta chegou a 3,8%, ante 3,6% em setembro. O núcleo do indicador, que exclui alimentos e energia, avançou 3,3%, acima da expectativa de 3,2%.

Os resultados reforçaram as preocupações com novos aumentos dos juros americanos. O mercado também reagiu à proposta do governo dos Estados Unidos de impor tarifas adicionais a parceiros comerciais, incluindo China, União Europeia e Japão.

Petróleo sobe com Oriente Médio no radar

Os preços do petróleo operam em alta na atualização mais recente, em meio às preocupações com a segurança do transporte da commodity no Oriente Médio e às perspectivas para a oferta global.

O West Texas Intermediate (WTI), referência americana de preços, sobe 0,82%, a US$ 82,72 por barril, enquanto o Brent, parâmetro internacional, avança 1,66%, a US$ 92,92.

Os investidores acompanham os riscos para a navegação no Estreito de Ormuz e as expectativas de recuperação das exportações de petróleo da região.

A Agência Internacional de Energia (IEA, em inglês) também projeta que o mercado global poderá voltar a registrar excedente de oferta neste trimestre.

Bolsas da Europa operam sem direção única

Os principais índices europeus apresentam desempenho misto, em meio às preocupações com as empresas de tecnologia e a política comercial americana. O Stoxx 600 recua 0,27%, enquanto o DAX, de Frankfurt, perde 0,49%, e o FTSE MIB, de Milão, cai 0,78%.

Na contramão, o CAC 40, de Paris, avança 0,34%, enquanto o FTSE 100, de Londres, sobe 0,02%.

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em queda

Os mercados asiáticos encerraram o pregão predominantemente em baixa, pressionados pela cautela com o setor de tecnologia e pelos riscos comerciais. O Nikkei 225, do Japão, caiu 2,78%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, recuou 1,14%.

Na China continental, o índice de Xangai perdeu 2,03%, e o S&P/ASX 200, da Austrália, encerrou em queda de 0,39%. Na contramão, o Nifty 50, da Índia, avançava 1,85% na atualização informada.

O que ainda vai acontecer hoje

12h30: Estoques semanais de petróleo nos Estados Unidos.

Estoques semanais de petróleo nos Estados Unidos. 14h30: Banco Central divulga o fluxo cambial semanal.

Banco Central divulga o fluxo cambial semanal. 15h: Lula reúne a equipe econômica para discutir a nova PEC fiscal.

Lula reúne a equipe econômica para discutir a nova PEC fiscal. 16h: Federal Reserve (Fed) divulga o Livro Bege.

Federal Reserve (Fed) divulga o Livro Bege. 18h: Banco Central divulga a ata do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef).

*Com agências de notícias