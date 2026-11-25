A inteligência artificial (IA) do Google pode ter conseguido melhorar um limite teórico da matemática estabelecido em 1992. O resultado envolve a fatoração de números inteiros, operação que consiste em descobrir quais números primos, multiplicados entre si, produzem determinado valor — e cuja dificuldade ajuda a sustentar sistemas de criptografia.

Em um artigo disponibilizado nesta quarta-feira, 25, no repositório de pesquisas do Google no Github, um sistema chamado Cogentic, baseado no Gemini 4, apresenta um algoritmo que promete reduzir o crescimento do tempo necessário para resolver esse problema com garantia matemática. Se a demonstração estiver correta, o trabalho melhorará uma referência estabelecida há 34 anos pelos matemáticos Hendrik Lenstra e Carl Pomerance.

O artigo, de 54 páginas, integra um conjunto de seis novos trabalhos atribuídos ao sistema. A documentação afirma que tanto a demonstração quanto sua formalização no Lean, ferramenta que permite conferir provas matemáticas por computador, foram obtidas sem interação humana além do comando inicial. Os arquivos dessa formalização, porém, ainda serão divulgados em uma publicação complementar.

A validade do resultado também precisa ser examinada. O estudo trata do tempo de execução previsto pela demonstração e não apresenta uma quebra prática de sistemas de segurança que dependem da fatoração de números grandes.

Qual é o problema que a IA tentou resolver?

Fatorar um número pequeno pode ser uma tarefa escolar. O número 15, por exemplo, é o produto de 3 por 5, ambos primos. À medida que os números aumentam, encontrar os fatores pode exigir muito mais trabalho, mesmo quando multiplicá-los para conferir a resposta continua sendo relativamente simples.

Na computação, uma das perguntas centrais é como o esforço necessário para fazer essa descoberta cresce com o tamanho do número. Um algoritmo pode funcionar rapidamente nos exemplos testados, mas demonstrar matematicamente seu comportamento para qualquer entrada é uma exigência diferente.

Em 1992, Lenstra e Pomerance publicaram uma garantia rigorosa para um algoritmo probabilístico de fatoração. O resultado descrevia o tempo esperado de execução em uma escala que os matemáticos escrevem como L N [1/2, 1], desconsiderando aqui os termos menores da expressão.

O novo artigo afirma alcançar L N [1/3, 105]. A passagem de 1/2 para 1/3 indica uma melhora na maneira como o limite de tempo cresce para números suficientemente grandes — e isso não significa que o programa ficou um terço mais rápido, nem permite transformar a expressão diretamente em segundos, horas ou uma porcentagem de ganho.

Trata-se, portanto, de melhorar um limite superior demonstrado para o tempo de execução. O resultado de 1992 não estabelecia uma barreira que nenhum algoritmo poderia ultrapassar; estabelecia uma garantia que a nova proposta afirma tornar mais forte.

O que o novo artigo afirma demonstrar?

Já existem métodos de fatoração cuja análise sugere o comportamento associado ao expoente 1/3. O principal exemplo citado no artigo é o General Number Field Sieve, conhecido pela sigla GNFS. A dificuldade está em demonstrar esse desempenho sem depender de hipóteses matemáticas ainda não provadas.

A proposta do Cogentic é fechar parte dessa distância entre o desempenho esperado de um método e aquilo que se consegue garantir rigorosamente. O trabalho afirma obter o expoente 1/3 sem recorrer a conjecturas não demonstradas, embora com uma constante elevada na expressão do tempo de execução.

Isso não estabelece que o algoritmo apresentado seja mais rápido, em aplicações reais, que os métodos já utilizados. Os próprios números da análise mostram por que o expoente não pode ser lido isoladamente. O artigo privilegia constantes explícitas e uma demonstração completa, sem apresentar uma comparação prática que comprove vantagem na fatoração de chaves criptográficas.

O algoritmo proposto é do tipo Las Vegas, classificação usada para procedimentos que recorrem à aleatoriedade e entregam respostas corretas, enquanto o tempo necessário pode variar. Segundo o trabalho, cada fator encontrado passa por um teste de primalidade, e a multiplicação dos fatores é conferida contra o número original.

Como o Cogentic organiza o trabalho dos agentes?

O Cogentic foi apresentado em setembro por sete pesquisadores do Google Research e do Google DeepMind, entre eles Yang Cai, Vineet Gupta e Yanchen Jiang. Sua função é organizar agentes de IA para investigar problemas matemáticos que exigem explorar caminhos diferentes e preservar avanços intermediários durante uma busca prolongada.

Um componente distribui as direções de pesquisa entre agentes que tentam construir demonstrações. Outros examinam os argumentos de maneira adversarial, procurando erros e lacunas. Os resultados intermediários aprovados nessas verificações são registrados para orientar as rodadas seguintes.

Esse desenho procura enfrentar uma dificuldade dos modelos de linguagem na matemática. Uma solução pode parecer convincente e, ainda assim, esconder um passo inválido que compromete todo o argumento. Distribuir a investigação e a crítica entre agentes é a estratégia do sistema para reduzir esse problema, embora a concordância entre eles não substitua uma verificação externa.

A pesquisa faz parte do avanço da IA sobre tarefas matemáticas. Em 2025, sistemas do Google e da OpenAI alcançaram pontuação equivalente à medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática. Investigar um problema aberto acrescenta outra exigência, porque a resposta precisa contribuir com algo que ainda não estava estabelecido.

O que isso significa para a criptografia?

A fatoração chama a atenção na segurança digital porque sistemas como o RSA dependem da dificuldade de recuperar os fatores primos de um número muito grande. Uma melhora prática suficiente nessa tarefa poderia comprometer chaves construídas com esse método.

O novo trabalho, entretanto, não demonstra esse cenário. Seu objeto é um limite assintótico, que descreve o comportamento do algoritmo à medida que a entrada cresce. Para avaliar consequências práticas, seria necessário entender o custo de implementação, a memória exigida e o desempenho nos tamanhos de números efetivamente usados em criptografia.

O algoritmo também foi formulado para computação clássica. É uma linha diferente da pesquisa em que agentes do Google encontraram reduções nos recursos estimados para cálculos quânticos. Nos dois casos, o ganho matemático precisa ser distinguido do desempenho demonstrado em uma máquina.

O que falta para confirmar o resultado?

A apresentação do estudo afirma que a formalização completa foi concluída no Lean 4 e será publicada separadamente. Esse material permitirá examinar quais enunciados foram formalizados, quais resultados anteriores foram utilizados e se a demonstração passa pela checagem do sistema nas condições declaradas.

O exame por especialistas também precisa alcançar a correspondência entre o algoritmo descrito e a garantia de tempo anunciada. Conferir que os fatores encontrados estão corretos é diferente de demonstrar que o procedimento os encontra dentro do limite prometido.

Os outros cinco trabalhos divulgados no mesmo conjunto tratam de temas como logaritmos discretos, teoria dos jogos, complexidade de comunicação e reconstrução de grafos. A validade de cada contribuição dependerá do exame de seus próprios argumentos.

Para a fatoração, a promessa é precisa e ambiciosa. Se a demonstração resistir à análise, a IA terá ajudado a melhorar uma garantia matemática mantida por mais de três décadas. A publicação do artigo torna essa alegação examinável; a divulgação da formalização será mais um passo para colocá-la à prova.