Ama café? Pesquisa revela o limite diário para não afetar os ossos

Beber mais de cinco xícaras de café por dia foi associado a uma menor densidade mineral óssea em mulheres idosas. O resultado vem de um estudo que acompanhou quase 10 mil mulheres com 65 anos ou mais durante uma década.

A pesquisa, publicada na revista Nutrients, analisou a relação entre o consumo de café e chá e mudanças na densidade mineral óssea (DMO). Essa medida é usada para avaliar a saúde dos ossos e o risco de osteoporose.

Os pesquisadores utilizaram dados do Estudo de Fraturas Osteoporóticas. Ao longo do período, as participantes informaram seus hábitos de consumo, enquanto exames de imagem permitiram acompanhar alterações na densidade óssea.

Consumo moderado de café não mostrou efeito negativo

Os resultados não indicaram associação entre o consumo moderado de café e prejuízos à saúde óssea. Mulheres que bebiam cerca de duas a três xícaras por dia não apresentaram redução associada à bebida. O cenário mudou entre aquelas que consumiam mais de cinco xícaras diariamente. Nesse grupo, os pesquisadores observaram uma menor densidade mineral óssea.

A associação também variou conforme outros fatores. O efeito negativo relacionado ao café foi mais acentuado entre mulheres com maior consumo de álcool ao longo da vida.

Os pesquisadores ressaltam, porém, que as diferenças observadas foram modestas. Por isso, os resultados não indicam que seja necessário abandonar o café.

Chá foi associado a densidade óssea ligeiramente maior

O estudo encontrou uma relação diferente para o chá. As mulheres que consumiam a bebida apresentaram uma densidade mineral óssea ligeiramente maior no quadril.

A diferença foi pequena, embora estatisticamente significativa. Segundo os pesquisadores, mesmo alterações discretas podem ter importância quando analisadas em grandes populações.

Uma possível explicação está nas catequinas, compostos presentes no chá. Estudos laboratoriais sugerem que essas substâncias podem favorecer a formação óssea e reduzir processos relacionados à degradação dos ossos.

Cafeína pode interferir no metabolismo do cálcio

Os pesquisadores apontam que a cafeína pode ser um dos fatores envolvidos na associação observada com o café.

Estudos realizados em laboratório indicam que a substância pode interferir na absorção de cálcio e no metabolismo ósseo. Segundo os autores, esses efeitos tendem a ser pequenos e podem ser atenuados pelo consumo de leite junto ao café.

Ainda assim, o estudo não demonstra que a cafeína seja a responsável pela menor densidade óssea. Como se trata de uma análise observacional, os resultados mostram associação, e não causa e efeito.

Saúde óssea depende de outros fatores

Os próprios pesquisadores destacam que café e chá são apenas parte dos fatores relacionados à saúde dos ossos. Cálcio e vitamina D continuam sendo componentes importantes para a manutenção da estrutura óssea.

Outros aspectos, como alimentação, atividade física e hábitos de vida, também influenciam o risco de perda óssea.