Estudo aponta benefício inesperado do Ozempic para os ossos

A semaglutida, princípio ativo de medicamentos como Ozempic, Wegovy e Rybelsus, foi associada a menor risco de fraturas ósseas em pessoas com diabetes tipo 2. O resultado foi observado em uma análise com quase 60 mil pacientes.

Os dados foram apresentados durante o ENDO 2026, congresso anual da Sociedade de Endocrinologia realizado em Chicago, nos Estados Unidos, e publicados no ScienceDaily nesta terça-feira, 16.

Segundo os pesquisadores, os pacientes tratados com semaglutida tiveram risco cerca de 15% menor de sofrer fraturas ósseas quando comparados a usuários de outros medicamentos para perda de peso.

A descoberta chama atenção devido a estudos anteriores levantarem a hipótese de que a rápida perda de peso promovida por medicamentos da classe GLP-1 poderia aumentar o risco de enfraquecimento ósseo.

O que o estudo descobriu sobre semaglutida e saúde óssea

A semaglutida pertence à classe dos agonistas do receptor GLP-1, utilizada no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade.

Para investigar seus efeitos sobre os ossos, pesquisadores liderados por Jairo Noreña, do Centro Médico da Universidade de Stanford, analisaram registros eletrônicos de saúde de pacientes atendidos nos Estados Unidos entre 2016 e 2023.

O estudo incluiu adultos com diabetes tipo 2, sem histórico de fraturas e que não utilizavam medicamentos para osteoporose. Ao todo, foram avaliados 59.879 pacientes. Desse total, 26.324 receberam semaglutida. Outros 33.555 utilizaram dulaglutida ou terapias combinadas à base de fentermina e topiramato ou de bupropiona e naltrexona.

Os pesquisadores compararam a evolução do índice de massa corporal (IMC) e a ocorrência de fraturas entre os grupos. Os resultados mostraram que os usuários de semaglutida apresentaram maior redução do IMC. Ao mesmo tempo, registraram menos eventos relacionados a fraturas ósseas.

O estudo mostrou que foram contabilizadas 794 fraturas entre os pacientes que utilizaram semaglutida. No grupo de comparação, ocorreram 1.045 fraturas.

Por que os resultados chamam atenção

A perda de peso acelerada costuma ser apontada como um possível fator de risco para redução da densidade óssea. Por isso, pesquisadores buscavam entender se medicamentos mais eficazes para emagrecimento poderiam afetar negativamente a saúde dos ossos.

Os novos resultados sugerem que a semaglutida pode estar associada a um efeito diferente do esperado. Apesar disso, os autores destacam que a pesquisa não comprova uma relação de causa e efeito. Como se trata de um estudo observacional baseado em registros médicos, são necessários ensaios prospectivos para confirmar a associação.

Segundo os pesquisadores, compreender melhor a relação entre perda de peso, medicamentos GLP-1 e saúde óssea poderá ajudar médicos a acompanhar pacientes com maior precisão durante o tratamento.

Além disso, os autores afirmam que fraturas representam uma importante causa de impacto na qualidade de vida, especialmente entre pessoas mais velhas. Por isso, os resultados reforçam a necessidade de monitorar a saúde óssea de pacientes em programas de controle de peso e tratamento do diabetes tipo 2.