Antes de financiar um novo data center, a Anatel quer saber se a região já tem uma estrutura capaz de prestar o mesmo serviço. Se houver uma instalação de capacidade igual ou maior em operação no município, o projeto fica de fora. O mesmo vale se ela estiver em outra cidade, mas o sinal conseguir ir e voltar em menos de 5 milissegundos.

A regra faz parte da minuta do leilão de 6 GHz, uma faixa usada para transmitir sinais sem fio. A agência marcou uma audiência pública para as 14h desta quarta-feira, 25, em Fortaleza.

A capital cearense já tem o Big Lobster, data center da V.tal na Praia do Futuro, ligado à estação onde chegam cabos submarinos. Isso não basta para dizer se a cidade ficaria de fora: é preciso comparar a capacidade dessa estrutura com a de cada novo projeto.

Por que contar milissegundos, não quilômetros?

Os 5 milissegundos medem a latência, o tempo que o sinal leva para ir e voltar pela rede. Um data center em outro município pode atender a região se a conexão for rápida o suficiente. Para saber quais cidades passam no teste, falta entender entre quais pontos e por quais rotas a agência vai medir esse tempo.

O edital em discussão prevê centros regionais maiores e unidades menores, mais perto de quem usa os serviços. Ambos devem oferecer colocation neutra: espaço para que empresas diferentes instalem seus servidores, sem preferência por uma operadora. A proposta não inclui grandes instalações voltadas principalmente ao treinamento de IA.

O que acontece se uma empresa já planeja investir?

A agência quer publicar um mapa da capacidade existente e dos projetos em construção ou anunciados. Nas cidades que passarem pelo primeiro filtro, haverá pelo menos 60 dias para empresas informarem se podem montar uma estrutura equivalente sem os recursos do leilão. Os planos serão públicos e poderão ser contestados. A análise será mais rigorosa no litoral do Nordeste, onde alguns mercados já têm oferta privada consolidada.

Segundo o Diário Oficial, a audiência tem transmissão prevista pela internet, mas só aceita manifestações presenciais. Já a consulta pública do edital segue aberta no Participa Anatel até as 23h59 de 7 de dezembro. Os critérios ainda podem mudar.

Perguntas frequentes

Ter um data center perto já exclui uma cidade? ＋ Não basta estar perto. A instalação precisa estar em operação, atender empresas diferentes e ter capacidade pelo menos igual à do projeto proposto.