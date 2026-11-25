On August 30, 2024, in Brazil, Brazil's National Telecommunications Agency (Anatel) receives an order from Brazilian Supreme Court Justice Alexandre de Moraes to suspend businessman Elon Musk's former Twitter platform X within the next 24 hours. (Photo by Ton Molina/NurPhoto via Getty Images) (NurPhoto/Getty Images)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 11h35.
A Anatel quer financiar novos data centers onde a estrutura existente não dá conta. A minuta do leilão de 6 GHz exclui um projeto se já houver oferta neutra de capacidade igual ou maior no município ou se o sinal puder ir e voltar até uma instalação próxima em menos de 5 milissegundos. Fortaleza recebe uma audiência sobre a proposta, que ainda pode mudar.
Antes de financiar um novo data center, a Anatel quer saber se a região já tem uma estrutura capaz de prestar o mesmo serviço. Se houver uma instalação de capacidade igual ou maior em operação no município, o projeto fica de fora. O mesmo vale se ela estiver em outra cidade, mas o sinal conseguir ir e voltar em menos de 5 milissegundos.
A regra faz parte da minuta do leilão de 6 GHz, uma faixa usada para transmitir sinais sem fio. A agência marcou uma audiência pública para as 14h desta quarta-feira, 25, em Fortaleza.
A capital cearense já tem o Big Lobster, data center da V.tal na Praia do Futuro, ligado à estação onde chegam cabos submarinos. Isso não basta para dizer se a cidade ficaria de fora: é preciso comparar a capacidade dessa estrutura com a de cada novo projeto.
Os 5 milissegundos medem a latência, o tempo que o sinal leva para ir e voltar pela rede. Um data center em outro município pode atender a região se a conexão for rápida o suficiente. Para saber quais cidades passam no teste, falta entender entre quais pontos e por quais rotas a agência vai medir esse tempo.
O edital em discussão prevê centros regionais maiores e unidades menores, mais perto de quem usa os serviços. Ambos devem oferecer colocation neutra: espaço para que empresas diferentes instalem seus servidores, sem preferência por uma operadora. A proposta não inclui grandes instalações voltadas principalmente ao treinamento de IA.
A agência quer publicar um mapa da capacidade existente e dos projetos em construção ou anunciados. Nas cidades que passarem pelo primeiro filtro, haverá pelo menos 60 dias para empresas informarem se podem montar uma estrutura equivalente sem os recursos do leilão. Os planos serão públicos e poderão ser contestados. A análise será mais rigorosa no litoral do Nordeste, onde alguns mercados já têm oferta privada consolidada.
Segundo o Diário Oficial, a audiência tem transmissão prevista pela internet, mas só aceita manifestações presenciais. Já a consulta pública do edital segue aberta no Participa Anatel até as 23h59 de 7 de dezembro. Os critérios ainda podem mudar.
Não basta estar perto. A instalação precisa estar em operação, atender empresas diferentes e ter capacidade pelo menos igual à do projeto proposto.
Não há decisão. A cidade já tem unidades privadas, mas o resultado depende da capacidade de cada projeto e de onde a agência vai medir a conexão.
Glossário
O que é colocation neutra?
Serviço onde empresas alugam espaço físico e infraestrutura em data centers existentes, permitindo interconexão com outros usuários sem necessidade de instalações próprias.
O que é latência?
Tempo que o sinal leva para percorrer uma distância específica, medido em milissegundos, crucial para desempenho de redes e serviços em tempo real.