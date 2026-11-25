O Rio Grande do Sul confirmou 1.465 casos de esporotricose em humanos em 2026. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), a Região Metropolitana de Porto Alegre concentra a maior parte dos registros. Canoas lidera a lista de municípios, com 156 confirmações, seguida por Porto Alegre, com 142, e Alvorada, com 119.

Outras 1.051 notificações seguem em investigação e 243 foram descartadas. Em 2025, o estado registrou 1.960 casos confirmados em pessoas, 231 descartados e 384 inconclusivos.

As 10 Cidades com mais casos em humanos em 2026

Canoas : 156 casos

: 156 casos Porto Alegre : 142 casos

: 142 casos Alvorada : 119 casos

: 119 casos Viamão : 98 casos

: 98 casos Gravataí : 88 casos

: 88 casos Novo Hamburgo : 74 casos

: 74 casos São Leopoldo : 63 casos

: 63 casos Sapucaia do Sul : 46 casos

: 46 casos Rio Grande : 35 casos

: 35 casos Pelotas: 29 casos

Guaíba registra surto entre gatos

Em Guaíba, um surto entre felinos levou a prefeitura a apresentar um plano emergencial contra a esporotricose. O município confirmou 338 casos em animais e 25 em humanos. O plano reúne medidas de vigilância, prevenção e controle e foi apresentado em cumprimento a uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Com a limitação temporária de vagas no gatil municipal, a prefeitura criou um protocolo de triagem na Unidade de Controle de Zoonoses (UCZ) para evitar a recusa de atendimento. Pelo protocolo, animais com suspeita da doença passam por avaliação e coleta de amostras e recebem a prescrição do tratamento.

Em todo o estado, foram registradas 2.510 notificações envolvendo cães e gatos em 2026. Os registros de casos em animais dependem de notificação voluntária por meio de um formulário eletrônico do Ministério da Saúde.

Como a esporotricose é transmitida?

A esporotricose é causada por fungos do gênero Sporothrix, que podem estar presentes no solo, em plantas e em outros materiais orgânicos. A infecção pode ocorrer pelo contato com esses materiais ou com animais infectados, sobretudo pelo contato direto com feridas e secreções.

Em humanos, a doença pode provocar lesões na pele e comprometer a mucosa nasal. Em casos mais graves, pode atingir órgãos internos. Nos gatos, as feridas aparecem com mais frequência no focinho, nas orelhas e nas patas, mas podem surgir em qualquer parte do corpo. Também pode haver áreas sem pelo.

Como prevenir a doença e cuidar dos animais

Animais com esporotricose precisam de diagnóstico e tratamento. O abandono pode interromper os cuidados e contribuir para a circulação do fungo e a contaminação do ambiente. Se o animal morrer, o corpo não deve ser descartado no lixo nem enterrado em terrenos baldios, pois essas práticas podem favorecer a permanência do fungo no solo.

Entre as medidas de prevenção estão a castração dos gatos e a restrição do acesso à rua. Ao lidar com animais com suspeita ou confirmação da doença, tutores e profissionais devem usar equipamentos de proteção individual e evitar tocar diretamente nas feridas e secreções. Para atividades que envolvam solo, plantas ou materiais orgânicos, a orientação é usar luvas e roupas de mangas compridas.