Macacos-uivadores: análises genéticas e físicas permitiram diferenciar as novas espécies (Divulgação/Universidade de Salford)
Redatora
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 11h15.
Cientistas identificaram duas novas espécies de macacos-uivadores na Amazônia após análises genéticas e morfológicas. As novas espécies, chamadas bugio-ruivo-de-Pantepui e bugio-ruivo-de-Mato Grosso, foram encontradas em regiões distintas da floresta, com uma delas enfrentando ameaças por causa do desmatamento. Os rios amazônicos desempenharam papel importante na evolução desses primatas ao separar populações.
Pesquisadores da Universidade de Salford, no Reino Unido, identificaram duas novas espécies de macacos-uivadores na Amazônia. A descoberta ocorreu após análises genéticas e de características físicas de animais que até então eram classificados como espécies já conhecidas.
Segundo estudo publicado na revista científica Communications Biology, os primatas, também chamados de bugios-ruivos, receberam os nomes científicos Alouatta iroi e Alouatta matogrossensis.
A identificação encerra um intervalo de mais de oito décadas sem a descrição científica de uma nova espécie de bugio.
A primeira espécie recebeu o nome científico de Alouatta iroi, conhecida como bugio-ruivo-de-Pantepui.
Ela ocorre no noroeste da Amazônia, em regiões do Brasil, da Guiana e da Venezuela. Sua distribuição inclui áreas próximas aos rios Branco e Cauaburi. O nome iroi incorpora uma palavra de origem yanomami utilizada para se referir aos macacos-uivadores.
A segunda espécie, Alouatta matogrossensis, foi identificada no sul da Amazônia brasileira, em uma região entre os rios Madeira e Teles Pires.
Conhecida como bugio-ruivo-de-Mato Grosso, ela habita uma área que enfrenta pressões relacionadas ao desmatamento e à expansão das atividades agropecuárias.
Os dois animais pertencem ao gênero Alouatta, formado por primatas conhecidos pelas vocalizações intensas, que podem ser ouvidas a grandes distâncias na floresta.
Os pesquisadores analisaram dados genômicos de 11 espécies de bugios encontradas na América do Sul e na América Central. A equipe também comparou características físicas de exemplares preservados em coleções científicas, incluindo materiais de museus.
A combinação das análises permitiu identificar diferenças entre populações que anteriormente eram consideradas integrantes de uma mesma espécie.
Os resultados mostraram que esses grupos apresentavam características genéticas e morfológicas suficientes para serem reconhecidos como espécies distintas.
A pesquisa também ajudou a reconstruir a história evolutiva dos bugios e a identificar os fatores que contribuíram para sua diversificação na Amazônia.
Os grandes rios amazônicos tiveram papel importante na separação das populações de bugios ao longo de milhões de anos. Segundo o estudo, cursos d'águacomo o Amazonas, o Branco e o Xingu funcionaram como barreiras naturais, dificultando o contato entre grupos de primatas.
Com o isolamento, as populações passaram a seguir trajetórias evolutivas diferentes, acumulando alterações genéticas ao longo do tempo. No caso do Alouatta iroi, os pesquisadores identificaram diferenças entre populações separadas pelo Rio Branco.
A análise indica que grande parte da diversidade dos bugios amazônicos surgiu durante o último milhão de anos. Além dos rios, a expansão de áreas de savana e a existência de zonas de transição entre diferentes tipos de vegetação também influenciaram esse processo.
A identificação do Alouatta matogrossensis trouxe preocupações relacionadas à conservação da biodiversidade. A espécie vive no sul da Amazônia, região afetada pela expansão agropecuária e pela perda de cobertura florestal.
O desmatamento e a fragmentação do habitat podem dificultar o deslocamento dos animais e aumentar o isolamento entre populações.
Embora a espécie ainda não tenha recebido uma classificação formal de ameaça pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), os pesquisadores alertam para a necessidade de avaliar seu estado de conservação.
Segundo a Universidade de Salford, iniciativas como o Projeto Reconecta, que instala passagens suspensas entre fragmentos de floresta, podem ajudar a reduzir os riscos enfrentados por primatas arborícolas.
Glossário
O que é bugio-ruivo-de-Pantepui?
É uma nova espécie de macaco-uivador identificada no noroeste da Amazônia, ocorrendo no Brasil, Guiana e Venezuela, próxima aos rios Branco e Cauaburi.
O que é bugio-ruivo-de-Mato Grosso?
É uma nova espécie de macaco-uivador encontrada no sul da Amazônia brasileira, entre os rios Madeira e Teles Pires, em área ameaçada por desmatamento.
O que significa cursos d'água?
Referem-se aos rios e riachos que atuam como barreiras naturais na evolução de espécies, separando populações e influenciando a diversificação genética na Amazônia.