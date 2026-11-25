Pesquisadores da Universidade de Salford, no Reino Unido, identificaram duas novas espécies de macacos-uivadores na Amazônia. A descoberta ocorreu após análises genéticas e de características físicas de animais que até então eram classificados como espécies já conhecidas.

Segundo estudo publicado na revista científica Communications Biology, os primatas, também chamados de bugios-ruivos, receberam os nomes científicos Alouatta iroi e Alouatta matogrossensis.

A identificação encerra um intervalo de mais de oito décadas sem a descrição científica de uma nova espécie de bugio.

Novas espécies vivem em diferentes regiões da Amazônia

A primeira espécie recebeu o nome científico de Alouatta iroi, conhecida como bugio-ruivo-de-Pantepui.

Ela ocorre no noroeste da Amazônia, em regiões do Brasil, da Guiana e da Venezuela. Sua distribuição inclui áreas próximas aos rios Branco e Cauaburi. O nome iroi incorpora uma palavra de origem yanomami utilizada para se referir aos macacos-uivadores.

A segunda espécie, Alouatta matogrossensis, foi identificada no sul da Amazônia brasileira, em uma região entre os rios Madeira e Teles Pires.

Conhecida como bugio-ruivo-de-Mato Grosso, ela habita uma área que enfrenta pressões relacionadas ao desmatamento e à expansão das atividades agropecuárias.

Os dois animais pertencem ao gênero Alouatta, formado por primatas conhecidos pelas vocalizações intensas, que podem ser ouvidas a grandes distâncias na floresta.

Como os cientistas descobriram os novos macacos?

Os pesquisadores analisaram dados genômicos de 11 espécies de bugios encontradas na América do Sul e na América Central. A equipe também comparou características físicas de exemplares preservados em coleções científicas, incluindo materiais de museus.

A combinação das análises permitiu identificar diferenças entre populações que anteriormente eram consideradas integrantes de uma mesma espécie.

Os resultados mostraram que esses grupos apresentavam características genéticas e morfológicas suficientes para serem reconhecidos como espécies distintas.

A pesquisa também ajudou a reconstruir a história evolutiva dos bugios e a identificar os fatores que contribuíram para sua diversificação na Amazônia.

Como os rios da Amazônia influenciaram a evolução dos macacos?

Os grandes rios amazônicos tiveram papel importante na separação das populações de bugios ao longo de milhões de anos. Segundo o estudo, cursos d'águacomo o Amazonas, o Branco e o Xingu funcionaram como barreiras naturais, dificultando o contato entre grupos de primatas.

Com o isolamento, as populações passaram a seguir trajetórias evolutivas diferentes, acumulando alterações genéticas ao longo do tempo. No caso do Alouatta iroi, os pesquisadores identificaram diferenças entre populações separadas pelo Rio Branco.

A análise indica que grande parte da diversidade dos bugios amazônicos surgiu durante o último milhão de anos. Além dos rios, a expansão de áreas de savana e a existência de zonas de transição entre diferentes tipos de vegetação também influenciaram esse processo.

Uma das novas espécies pode estar ameaçada de extinção

A identificação do Alouatta matogrossensis trouxe preocupações relacionadas à conservação da biodiversidade. A espécie vive no sul da Amazônia, região afetada pela expansão agropecuária e pela perda de cobertura florestal.

O desmatamento e a fragmentação do habitat podem dificultar o deslocamento dos animais e aumentar o isolamento entre populações.

Embora a espécie ainda não tenha recebido uma classificação formal de ameaça pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), os pesquisadores alertam para a necessidade de avaliar seu estado de conservação.

Segundo a Universidade de Salford, iniciativas como o Projeto Reconecta, que instala passagens suspensas entre fragmentos de floresta, podem ajudar a reduzir os riscos enfrentados por primatas arborícolas.