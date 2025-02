Este truque mental pode ajudar a tomar melhores decisões, diz neurocientista: ‘Tem um efeito enorme’

No mundo dos negócios, tomar decisões não é apenas uma questão de instinto. A ciência mostra que quanto mais opções temos, mais difícil se torna escolher com clareza. Isso acontece porque nosso cérebro se perde no excesso de variáveis, mesmo quando já conhecemos a melhor resposta.

O neurocientista Paul Glimcher, da Universidade de Nova York, propõe um método simples para evitar esse problema: eliminação progressiva.

Em vez de tentar escolher a melhor opção desde o início, comece eliminando as piores. Esse método pode ajudar na precisão das decisões do dia a dia, desde escolher um chocolate até definir estratégias empresariais.

Mas e se houvesse uma forma ainda mais eficaz de tomar decisões? Em vez de depender apenas da redução de opções, e se as decisões fossem embasadas em dados concretos?

Há um caminho para isso

No ambiente corporativo, tomar decisões baseadas em intuição ou experiência pode gerar bons resultados — mas não é suficiente em um mundo cada vez mais competitivo. A alternativa mais eficiente e amplamente adotada por empresas bem-sucedidas é a inteligência de mercado.

Decida como um CEO. Transforme dados em estratégias com o pré-MBA em Inteligência de Mercado da EXAME + Saint Paul. Saiba mais.

Segundo especialistas, a inteligência de mercado nada mais é do que o uso estratégico de dados, análises e informações para entender tendências, comportamento do consumidor, concorrência e oportunidades. Profissionais e empresas que dominam essa habilidade conseguem minimizar riscos, antecipar mudanças e aumentar a precisão de suas decisões.

Como aplicar inteligência de mercado no dia a dia

Se você nunca ouviu falar sobre inteligência de mercado, pode parecer algo complexo. Mas, na prática, qualquer profissional pode começar a aplicá-la hoje mesmo.

Aqui estão três formas diretas de fazer isso:

Acompanhe dados do setor e do comportamento do cliente. Em vez de agir com base no que "parece" certo, utilize métricas concretas. Ferramentas como Google Trends, relatórios de mercado e dashboards financeiros ajudam a identificar padrões e prever mudanças antes da concorrência. Faça testes antes de grandes decisões. Empresas bem-sucedidas não lançam novos produtos ou estratégias sem validar hipóteses. Testes A/B, pesquisas de opinião e análise de desempenho passado reduzem erros e aumentam as chances de sucesso. Utilize inteligência artificial para otimizar análises. Ferramentas de IA transformam dados brutos em insights valiosos. Plataformas como ChatGPT, Power BI e Google Analytics ajudam a identificar tendências e tomar decisões mais assertivas com rapidez.

Dados que impulsionam decisões. Participe do pré-MBA em Inteligência de Mercado e lidere com estratégia. Garanta sua vaga.

O futuro pertence a quem domina dados

O mercado está cada vez mais competitivo e as empresas que não tomam decisões baseadas em dados estão ficando para trás. De acordo com especialistas do setor, o uso de inteligência de mercado não é mais um diferencial – é uma necessidade.

Para quem deseja se destacar no mercado e tomar decisões com mais segurança, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência de Mercado, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para liderar o futuro dos negócios.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender:

Como tomar rápidas decisões baseadas em evidências?

Como otimizar processos com base em dados?

Como expandir suas habilidades técnicas e estratégicas para se destacar?

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para não acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE INTELIGÊNCIA DE MERCADO