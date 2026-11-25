O paquistanês Muhammad Zeeshan Ali está a caminho da Tiangong, estação espacial chinesa em órbita da Terra. Ele integra a tripulação da Shenzhou-24, lançada na manhã desta quarta-feira, 25, e será o primeiro astronauta de outro país a visitar a estação.

A nave decolou a bordo de um foguete Longa Marcha-2F do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China. Imagens divulgadas pela agência China News Service (CNS) mostram o foguete subindo ao amanhecer.

A missão é comandada por Tang Hongbo e tem Wu Yi como engenheiro de voo. Com a participação de Ali, é a primeira vez que o programa espacial tripulado da China reúne astronautas chineses e de outro país em um mesmo voo.

Como foi o lançamento?

O paquistanês Muhammad Zeeshan Ali, de 40 anos, tornou-se o primeiro estrangeiro a integrar uma missão espacial chinesa com o lançamento da Shenzhou-24. Piloto da Força Aérea do Paquistão, ele atua como especialista em carga útil e será o primeiro astronauta de outro país a bordo da Tiangong. O piloto Tang Hongbo e o engenheiro de voo Wu Yi completam a tripulação.

O foguete Longa Marcha 2F decolou às 8h18 desta quarta-feira, 25, no horário local (21h18 de terça-feira, no horário de Brasília), do centro de lançamento de Jiuquan, no deserto de Gobi, no noroeste da China. A rede estatal CCTV divulgou imagens da decolagem.

Cerca de dez minutos depois, a nave se separou do foguete e entrou em órbita, segundo a Agência Espacial Tripulada da China. A agência classificou o lançamento como um “sucesso total” e informou que os três tripulantes estavam em boas condições.

O que Ali vai fazer em Órbita

Segundo a agência espacial do Paquistão, Ali vai cultivar microalgas para estudar seu potencial como fonte de alimento e oxigênio em futuras viagens espaciais. Ele também vai participar de um experimento sobre os efeitos do voo espacial em sementes de quinoa.

Na Tiangong, os recém-chegados encontrarão Zhu Yangzhu, Lai Ka-ying e Zhang Zhiyuan, todos de 40 anos. Lai é a primeira astronauta de Hong Kong e a única mulher atualmente a bordo da estação.

A previsão é que Ali permaneça cerca de cinco dias em órbita e volte à Terra com Lai e Zhang na Shenzhou-23, cápsula acoplada à estação desde maio. Zhu ficará na Tiangong para completar a primeira estadia chinesa de um ano no espaço. A permanência serve como teste para futuras missões à Lua e, potencialmente, a destinos mais distantes.

Cooperação espacial entre China e Paquistão

A participação de Ali marca a estreia do Paquistão em uma missão tripulada chinesa. Em outubro de 2023, a exploradora polar paquistanesa Namira Salim, residente em Mônaco, viajou ao espaço na missão Galactic 04, da Virgin Galactic.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, associou a participação de Ali à relação entre os dois países. “A amizade entre Paquistão e China está superando as alturas do Himalaia em sua jornada rumo ao espaço sideral”, afirmou.

A China investiu bilhões de dólares no programa espacial e pretende levar astronautas à Lua antes de 2030. Os Estados Unidos também planejam missões tripuladas ao satélite por meio do programa Artemis.