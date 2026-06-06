Ciência

Cientistas identificam mudanças no cérebro entre os 40 e 65 anos ligadas ao risco de demência

Pesquisas indicam que mudanças cerebrais nessa fase podem antecipar riscos futuros e orientar estratégias de prevenção

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 6 de junho de 2026 às 06h42.

A meia-idade costuma ser vista como um período de estabilidade, mas pesquisas recentes indicam que essa fase pode ser decisiva para a saúde do cérebro nas décadas seguintes. Entre os 40 e os 65 anos, ocorrem mudanças sutis na estrutura e no funcionamento cerebral que podem influenciar o risco de declínio cognitivo e demência no futuro.

Por muito tempo, os cientistas concentraram seus estudos na infância, quando o cérebro está em desenvolvimento, e na velhice, quando surgem os sinais mais evidentes de degeneração. No entanto, especialistas afirmam que a meia-idade representa uma janela importante para identificar riscos precoces e adotar medidas capazes de preservar a saúde cognitiva por mais tempo.

O que acontece com o cérebro na meia-idade?

Segundo pesquisadores, uma das principais transformações dessa fase envolve a conectividade cerebral, ou seja, a eficiência com que diferentes regiões do cérebro se comunicam.

Uma revisão publicada em 2024 por pesquisadores da University College Cork, na Irlanda, mostrou que essa conectividade atinge seu pico durante a meia-idade e, posteriormente, começa a diminuir gradualmente. A intensidade dessa queda está relacionada ao desempenho de funções cognitivas importantes, sobretudo a memória e a capacidade de processar informações do dia a dia.

Embora essas alterações sejam naturais, os cientistas acreditam que elas podem fornecer pistas sobre a trajetória da saúde cerebral nas décadas seguintes.

Sinais podem surgir muito antes da demência

Pesquisas recentes também indicam que mudanças associadas à demência podem começar muitos anos antes do aparecimento dos sintomas.

Entre os possíveis indicadores estudados estão exames capazes de detectar proteínas ligadas à doença de Alzheimer e novas ferramentas que avaliam o ritmo de envelhecimento biológico do cérebro.

Além disso, um estudo liderado por pesquisadores do University College London (UCL) identificou associação entre alguns sintomas psicológicos na meia-idade e maior risco de demência no futuro. Entre eles estão:

  • Perda de autoconfiança;
  • Sensação frequente de nervosismo;
  • Tensão constante;
  • Sintomas persistentes de depressão.

Os cientistas ressaltam que esses sinais não significam necessariamente que uma pessoa desenvolverá demência, mas podem ajudar a identificar grupos com maior risco.

Como proteger a saúde do cérebro

Especialistas destacam que muitos dos fatores associados ao declínio cognitivo podem ser controlados ainda na meia-idade. Segundo a Comissão Lancet sobre Demência, até 45% dos casos da doença podem estar relacionados a fatores modificáveis ao longo da vida.

Entre os principais cuidados recomendados estão:

  • Controlar a pressão arterial;
  • Monitorar os níveis de colesterol;
  • Praticar atividade física regularmente;
  • Evitar o tabagismo;
  • Reduzir o consumo excessivo de álcool;
  • Manter um peso saudável;
  • Tratar sintomas de depressão;
  • Preservar a vida social e evitar o isolamento.

Para os pesquisadores, agir nessa fase funciona como um "investimento" de longo prazo. Quanto mais cedo hábitos saudáveis são adotados, maiores tendem a ser os benefícios para a saúde cerebral e a reserva cognitiva durante o envelhecimento.

Embora novas ferramentas de diagnóstico ainda estejam em desenvolvimento, os especialistas afirmam que a meia-idade já é considerada uma das etapas mais importantes para envelhecer com o cérebro saudável e reduzir o risco de doenças neurodegenerativas no futuro.

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