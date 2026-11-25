O terceiro e o quarto episódios da nova temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos" chegam nesta sexta-feira, 27, ao Disney+. Os capítulos se chamam "Eu aprendo a criar zumbis" e "Visitamos o Ferro-Velho dos Deuses", respectivamente.

A terceira temporada começou na última sexta-feira, 20, com dois episódios. O streaming vai manter o ritmo de dois capítulos por sexta-feira até o fim da temporada, em 11 de dezembro.

Qual é a trama da terceira temporada?

Pela primeira vez, "A Maldição do Titã", terceiro livro da saga de Rick Riordan, ganha uma adaptação para as telas. A missão começa quando Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries) é capturada pelas forças de Cronos. Para resgatá-la, Percy (Walker Scobell) conta com o amigo Grover (Aryan Simhadri) e precisa se aliar a Thalia (Tamara Smart), filha de Zeus.

A temporada também apresenta Nico e Bianca di Angelo, irmãos semideuses interpretados por Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie. Dafne Keen vive Ártemis, deusa que lidera o grupo de guerreiras conhecido como Caçadoras de Ártemis.

Calendário de episódios

20 de novembro — episódios 1 e 2, já disponíveis;

— episódios 1 e 2, já disponíveis; 27 de novembro — episódios 3 e 4;

— episódios 3 e 4; 4 de dezembro — episódios 5 e 6;

— episódios 5 e 6; 11 de dezembro — episódios 7 e 8, com o final da temporada;

Onde assistir às duas primeiras temporadas?

Quem quiser colocar "Percy Jackson e os Olimpianos" em dia antes dos próximos episódios encontra as duas primeiras temporadas no Disney+.

Elas também chegaram à Netflix em 4 de outubro, para uma janela de três meses, como parte de um acordo de licenciamento de três meses.