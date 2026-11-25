'Percy Jackson e os Olimpianos': terceira temporada adapta 'A Maldição do Titã', terceiro livro de Rick Riordan (Divulgação)
Freelancer
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 11h57.
Os episódios 3 e 4 da terceira temporada de “Percy Jackson e os Olimpianos” chegam ao Disney+ nesta sexta-feira, 27. A temporada adapta “A Maldição do Titã”, terceiro livro de Rick Riordan, e acompanha a missão de Percy, Grover e Thalia para resgatar Annabeth.
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O terceiro e o quarto episódios da nova temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos" chegam nesta sexta-feira, 27, ao Disney+. Os capítulos se chamam "Eu aprendo a criar zumbis" e "Visitamos o Ferro-Velho dos Deuses", respectivamente.
A terceira temporada começou na última sexta-feira, 20, com dois episódios. O streaming vai manter o ritmo de dois capítulos por sexta-feira até o fim da temporada, em 11 de dezembro.
Pela primeira vez, "A Maldição do Titã", terceiro livro da saga de Rick Riordan, ganha uma adaptação para as telas. A missão começa quando Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries) é capturada pelas forças de Cronos. Para resgatá-la, Percy (Walker Scobell) conta com o amigo Grover (Aryan Simhadri) e precisa se aliar a Thalia (Tamara Smart), filha de Zeus.
A temporada também apresenta Nico e Bianca di Angelo, irmãos semideuses interpretados por Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie. Dafne Keen vive Ártemis, deusa que lidera o grupo de guerreiras conhecido como Caçadoras de Ártemis.
Quem quiser colocar "Percy Jackson e os Olimpianos" em dia antes dos próximos episódios encontra as duas primeiras temporadas no Disney+.
Elas também chegaram à Netflix em 4 de outubro, para uma janela de três meses, como parte de um acordo de licenciamento de três meses.